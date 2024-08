Pățania unui turist român pus să plătească sute de euro pentru curățenie la o rezervare în Turcia, deși a refuzat cazarea

Un turist român susține că a avut o experiență neplăcută cu o cazare Airbnb în Turcia. Locația și condițiile nu corespundeau cu descrierea din anunț, așa că a solicitat rambursarea. După câteva zile, a primit banii înapoi, dar două săptămâni mai târziu gazda a solicitat daune pentru curățenie.

325 de euro este suma pe care gazda o pretinde pentru a curăța ce ar fi lăsat turistul român în urmă, deși inițial a insistat că acesta ar fi greșit locația și nu s-ar fi prezentat la cazare.

În urma discuțiilor cu Suportul Airbnb, acesta s-a poziționat de partea gazdei. Turistul caută acum sfaturi pentru a rezolva situația.

„Cazarea nu corespundea. Mi s-au rambursat banii, dar mi s-au cerut 325 de euro”

„Am avut o cazare în Turcia, luată pe Airbnb. Când am ajuns acolo, nu corespundea deloc, nici locația, nici pozele. Am făcut câteva fotografii, ca să am dovada că nu corespunde, pentru rambursare”, și-a început postarea pe un grup de Facebook turistul român.

Au urmat tot felul de discuții cu Suportul Airbnb în urma cărora: „Am primit rambursarea după câteva zile. Gazda susținea că am greșit locația, că nu am mai mers niciodată acolo etc.. Am primit banii în final”. Mai mult, i-au dat și un bonus: „Am primit în plus vreo 20 si ceva de euro pentru inconvenient., după cum se menționează și în mailul primit de la ei”.

După mai bine de două săptămâni, o veste a căzut ca un trăsnet: „După 17 zile, primesc (o solicitare) că trebuie să plătesc 325 euro pentru curățenie, că am lăsat păr în duș, murdărie pe toaletă și lucruri de genul acesta. Lucru care nu e adevărat. Noi nici măcar nu am folosit toaleta, darămite să mai facem și duș. Tot discut cu cei de la Suport Airbnb care îi dau dreptate gazdei”.

„Mi se pare ireal. Insista că am greșit casa și acum susține că am făcut pagube”

Schimbarea de atitudine a gazdei, care inițial a susținut ceva, iar ulterior s-a contrazis, ar fi trebuit să dea de bănuit celor de la Airbnb Turcia. În comentariile de la postare, turistul a atașat și dovezile discuțiilor cu cei de la Serviciul Suport - de la acceptarea rambursării, la solicitarea pentru daune (VEZI COLAJ FOTO). Și a menționat: „Am ajuns la cazare în jur de 15,50, am văzut ce era de văzut, iar la 16,07 deja plecasem. Am sunat, am dat mesaj că nu corespunde”.

Acum românul vrea să știe ce poate face într-un astfel de caz: „Mi se pare ireal și ridicol. Ea tot insista că noi nu ne-am mai prezentat la cazare și că am greșit casa și acum, brusc, că de fapt am fost și am și făcut pagube. Am rezervarea din ziua aceea, de la cealaltă cazare, pe care am luat-o ulterior. Am trimis un mesaj ca să văd dacă nu au ei vreo treabă cu asta. Ce sfaturi îmi dați?”.

S-a arătat decis însă să nu se lase intimidat: „Oricum nu plătesc, să mă dea în judecată, dacă dovedesc că e părul meu sau mai știu eu ce”.

„Este absolut halucinant. Nu plătiți”

La unison, internauții care au comentat la postare s-au arătat șocați de valoarea mare a taxei de curățenie solicitată: „O taxă de curățenie nu poate fi la asemenea preț de 400 euro. Este absolut halucinant”. În contextul în care „în Turcia o femeie la curățenie primește pe zi 120 - 140 lei”, după cum au remarcat cei care cunosc piața muncii din țara de pe două continente.

L-au sfătuit, în schimb, să nu plătească nimic, să solicite expres să vorbească cu un manager, în limba română, să păstreze toate dovezile și să-și închidă ori să-și golească banii de pe cardul folosit la înscrierea și plata pe platforma Airbnb: „Sunați-i, că la telefon sunt mai eficienți. Poate este o problemă de comunicare. Cereți să vorbiți cu suport în limba română. Și solicitați manager și peste manager dacă e nevoie”.

Cei obișnuiți cu cazările prin Airbnb sau Booking au subliniat și importanța recenziilor date de alți turiști: „Nu una, nu zece, ci sute. Doar așa ne putem face o părere corectă referitoare la locație, împrejurimi, proprietar etc. Poate în acest mod ratez cazări mai ieftine, dar cred că este preferabil”.

„Exact acesta e tiparul, fix așa fac mulți proprietari”

„Pe Airbnb, dacă ai o problemă, e dezastru”, a remarcat un alt internaut. „Am trecut printr-un calvar cu ei. Nu vă lăsați intimidați, amenințați că îi dați în judecată, nu plătiți nimic, anulați-vă cardul și să vă dea în judecată dacă vor bani!”, a mai recomandat acesta.

Alții au menționat că incidentul pare mai degrabă un caz de hărțuire și l-au sfătuit să aducă acest aspect la cunoștința celor de la Airbnb și să ceară și un discount viitor pe post de „daună morală pentru deranj”.

Comentatorii la postare au mai remarcat și că schema este practicată des în zilele noastre: „Exact acesta e tiparul, fix așa fac mulți proprietari. Problema e că Airbnb are control zero asupra lor și de-aia înfloresc escrocheriile pe platforma asta. Airbnb, cam ține cu proprietarii, deoarece au mai mult de câștigat de pe urma lor, decât de pe urma turiștilor”.

„E scam Airbnb”

Unii au remarcat și că este foarte posibil să fie victima unei înșelătorii: „E scam Airbnb. Am citit pățania unuia, săracul, care s-a trezit că trebuie să plătească 4.000 euro că stricase un scaun care era de antichitate și avea valoare de anticariat... Și eu am pățit-o, fiind pusă să plătesc niște prosoape pe care nici nu le primisem pe motiv că le-am furat. După ce am refuzat, au început să mă acuze că am lăsat murdar la cazare și mi-au trimis o poză cu un magnet pe care îl cumpărasem ca suvenir (în țiplă) și îl lăsasem pe frigiderul lor. Până la urmă, am desființat contul și nici că am mai folosit Airbnb. Nu te poți înțelege cu Suportul, trebuie să ai nervi de oțel. Asta cu curățenia e clasică! Căutați pe Google Airbnb Scams, o să găsiți chestii de o să vă cruciți ce inventivi sunt unii!”.

Ce spune un fost angajat al Airbnb Suport

Și un fost angajat al Airbnb a menționat că din moment ce a primit rambursarea din partea Airbnb pentru locație neconformă este caz închis: „Nu are cum să vă pretindă taxa de curățenie după o lună. Conform procedurii, reclamațiile din partea gazdei se înregistrează în maxim 48 ore, dacă nu mai are altă rezervare între timp, iar dacă mai are trebuie obligatoriu să sesizeze înainte de check-in-ul (înregistrarea - n.red.) celorlalți. Am lucrat la Airbnb Suport, deci cunosc procedurile. Verificați să nu fie spam mailul primit, și doar să pretindă că e din partea Airbnb. Altă variantă nu văd, dacă e așa cum povestiți”.

Concluzia celor obișnuiți să meargă prin Turcia la această postare a fost că: „În Istanbul este posibil orice... Nu cred că este cineva care a fost acolo și nu a fost păcălit, într-un fel sau altul... Dar așa e în Orient”.