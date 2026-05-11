Grecia, lovită de un val de căldură înainte de debutul sezonului turistic: temperaturi de 35 de grade

Grecia, una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru români, se pregătește pentru un episod de încălzire accentuată a vremii chiar înainte de debutul sezonului turistic de vară. Meteorologii anunță o creștere rapidă a temperaturilor începând de luni, iar marți sunt așteptate cele mai ridicate valori termice din această săptămână.

În mai multe regiuni ale țării, temperaturile vor ajunge până la 35 de grade Celsius, cu valori cu până la 5 grade peste media climatologică normală pentru această perioadă, potrivit presei elene.

Vreme neobișnuit de caldă în mai multe regiuni

Specialiștii anunță o încălzire treptată începând cu 11 mai, cu un vârf al temperaturilor estimat pentru ziua de marți. Cele mai afectate vor fi zonele continentale din estul Greciei, dar și câmpiile închise, unde maximele vor urca frecvent la 32-33 de grade Celsius.

În anumite regiuni cunoscute pentru acumularea aerului cald, valorile termice se pot apropia chiar de pragul de 35 de grade. Printre cele mai fierbinți zone se va număra Argos și câmpia Argolică, unde sunt așteptate cele mai ridicate temperaturi din acest episod.

Meteorologii subliniază însă că este vorba despre un fenomen specific finalului de primăvară în Grecia, fără a fi considerat un val de căldură extrem.

Temperaturile vor începe să scadă treptat începând de miercuri, 13 mai, urmând să revină la valorile obișnuite pentru această perioadă.

Averse, vânt puternic și praf saharian

Pe lângă temperaturile ridicate, meteorologii avertizează și asupra unor episoade de instabilitate atmosferică, în special în nordul țării.

Luni și marți sunt prognozate averse locale în zonele montane și semi-montane din Tesalia, Macedonia și Tracia, în special în orele amiezii și după-amiezii. Un tipar similar este așteptat și miercuri, însă cu intensitate mai redusă.

Pentru joi, specialiștii estimează o accentuare a instabilității atmosferice în regiunile continentale, unde sunt posibile ploi de scurtă durată și furtuni locale.

În sudul Mării Egee, rafalele de vânt ar putea atinge marți până la 7 grade pe scara Beaufort, însă autoritățile nu anticipează probleme semnificative pentru transportul maritim sau aerian.

Totodată, Grecia va fi afectată temporar și de transporturi ușoare de praf saharian provenit din Africa de Nord, fenomen care poate reduce ușor vizibilitatea și poate provoca o ceață atmosferică discretă în anumite regiuni.