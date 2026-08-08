Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis sâmbătă, 8 august, din Serbia, că țara sa ar fi putut produce deja sisteme Patriot pentru Europa dacă ar fi primit în urmă cu patru ani licențele necesare din partea SUA și a partenerilor europeni.

Sursă video: X @nexta_tv

Zelenski a ajuns în Serbia vineri, 7 august, fiind prima sa vizită în această țară balcanică, aliată tradițională a Moscovei, după invazia rusă din Ucraina în 2022, scrie Agerpres.

În cadrul discursului susținut acolo, liderul de la Kiev a declarat că Ucraina primește rachete lunar, în baza unor acorduri, dar cantitățile nu sunt suficiente.

„Despre aceste rachete pentru anul 2026 am vorbit deja. Nu voi menționa o cifră exactă, pentru că nu îi pot învinovăți nici pe ruși, nici pe partenerii noștri.

De aceea au fost mai puține astfel de rachete în 2026, nu? În 2025 au fost mai multe. Vă spun sincer: este vorba despre livrări lunare. Acum vom trece la modul în care se ia această decizie”.

El precizează că Germania și Polonia sunt principalii parteneri europeni care pot furniza astfel de rachete, în timp ce țările nordice și Țările de Jos oferă, de asemenea, sprijin, dar în cantități mai mici.

„A doua chestiune este Europa. Cine poate ajuta? Germanii au [n.r. rachete], polonezii au. Acestea sunt țările care ne pot ajuta serios. Cu tot respectul și recunoștința față de partea germană, ei chiar ne-au ajutat, iar Polonia, de asemenea, ne-a ajutat. Dar noi spunem: cine poate să ofere? Vă spun sincer.

Cu celelalte țări lucrăm în permanență, atât cu țările nordice, cât și cu Țările de Jos. Ele ne ajută puțin. Nu voi spune în ce fel sau câte dintre aceste rachete ne furnizează.

În fiecare zi comunic cu una dintre țările europene sau cu una dintre țările din Orientul Mijlociu, pentru a mă asigura că Ucraina primește rachete suplimentare, în afara pachetului american.”

„Am vorbit cu președintele Biden în primul an al războiului”

De asemenea, liderul de la Kiev a spus că, în 2022, a vorbit cu fostul președinte al SUA, Joe Biden, pentru a-i oferi o licență pentru Patriot.

„Am vorbit cu președintele Biden în primul an al războiului. I-am cerut foarte clar să ne acorde o licență pentru Patriot.

Am vorbit cu mai mulți parteneri europeni în primul an al războiului, apoi în al doilea an al războiului, când am început să folosim o parte din echipamentele lor militare. Le-am cerut să ne acorde licențe, pentru că producția este foarte mică și unele probleme nu au fost încă rezolvate”.

Sursă video: X @nexta_tv

Acesta a asigurat că președintele SUA, Donald Trump, le va oferi licențele necesare.

„Imaginați-vă: dacă le-am fi primit acum patru ani, am fi produs deja sisteme Patriot pentru toată lumea. Și credeți-mă, dacă Europa ar fi fost cea care își dorește și ar vrea să aibă sisteme și rachete Patriot, totul ar fi fost rezolvat până acum. Sunt absolut sigur de asta.

Iar acum suntem ocupați cu hârtiile. Și nu este vorba despre o simplă bucată de hârtie, nu este vorba despre o rachetă de hârtie, ci despre o rachetă adevărată, care omoară oameni.

Așadar, dacă spunem că americanii trebuie să ne acorde [licențele], dar și europenii trebuie să o facă, ne va lua, de asemenea, mult timp să rezolvăm problemele legate de unele dintre licențele pe care trebuie să le obținem de la ei”, adaugă Zelenski.

Două momente inedite au avut loc în timpul vizitei din Serbia: Zelenski îl îmbrățișează pe președintele sârb Aleksandr Vucic, în timp ce cel mai înalt zgârie-nori din Serbia este iluminat în culorile drapelului Ucrainei.

Vizita lui Zelenski va duce foarte probabil la deteriorarea relației Serbiei cu Rusia, vechi aliat și principal furnizor de gaz, comentează Reuters. Joi, Vucic a declarat că cei doi lideri vor discuta despre negocierile de aderare la UE, precum și despre cooperarea în domeniile economic și energetic.