Pe cine dă vina Trump pentru informațiile apărute în presă despre Air Force One. Pentagonul i-a și retras accesul la informații clasificate

Pentagonul i-a retras fostului secretar al Forțelor Aeriene ale SUA, Frank Kendall, „eligibilitatea” de a avea acces la informații clasificate și i-a interzis să ocupe „orice funcție sensibilă”, acuzându-l vineri că ar fi divulgat presei informații sensibile despre capacitățile aeronavei Air Force One, transmite ABC News.

Decizia vine după o serie de articole publicate luna trecută despre problemele de securitate ale noului Air Force One, primit cadou de la Qatar. Printre acestea se numără faptul că aeronava nu ar dispune de aceleași capacități avansate de apărare antirachetă precum modelul anterior.

Aeronava a trecut prin lucrări de modernizare și reconfigurare în valoare de 400 de milioane de dolari și a fost introdusă în serviciul intern. Președintele Donald Trump a folosit-o și în timpul călătoriei sale în Turcia, luna trecută.

Cu toate acestea, pentru plecarea de la summitul NATO, Trump a folosit un model mai vechi de Air Force One, în contextul în care Statele Unite lansaseră atacuri aeriene asupra Iranului, iar Teheranul atacase trei state arabe din Golf.

Presa americană a relatat că președintele a schimbat aeronava la recomandarea Secret Service și că noul avion nu dispunea de unele dintre caracteristicile avansate de securitate ale aeronavelor Air Force One mai vechi. Trump a negat în fața jurnaliștilor că schimbarea avionului ar fi fost determinată de motive de securitate. El a declarat însă că este amenințat „tot timpul” și că este „ținta numărul 1” a Iranului.

Ce a declarat fostul secretar al Forțelor Aeriene

În articolul publicat de The New York Times, Frank Kendall, care a ocupat funcția în timpul administrației președintelui Joe Biden, a declarat că perioada alocată pentru modernizarea aeronavei nu ar fi fost suficientă pentru „toate modificările obișnuite” efectuate asupra Air Force One.

Kendall a mai spus că a fost surprins de faptul că aeronava a fost utilizată în afara Statelor Unite.

În urma acestor dezvăluiri, Departamentul Justiției a emis citații pentru jurnaliștii de la The New York Times, încercând să îi oblige să își dezvăluie sursele. Demersul a stârnit îngrijorări cu privire la libertatea presei.

După ce judecătorul a criticat Departamentul Justiției pentru modul neglijent în care a gestionat procedurile juridice, instituția și-a retras cu reticență citațiile luna trecută.

Pentagonul acuză divulgarea unor informații clasificate

Purtătorul de cuvânt principal al Pentagonului, Sean Parnell, nu a precizat, într-o postare pe X, cărei instituții media i-ar fi transmis Kendall informațiile clasificate.

„Protejarea informațiilor clasificate este o obligație nenegociabilă. Cei care încalcă această încredere pierd privilegiul de a avea acces la astfel de informații și orice funcție care necesită acest acces”, a scris Parnell.

Administrația Trump a retras și alte autorizații de securitate

Nu este prima dată când administrația Trump retrage autorizații de securitate. Anul trecut, măsura a vizat 37 de oficiali din domeniul securității naționale, atât aflați în funcție, cât și foști oficiali.

De asemenea, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a retras măsurile de protecție și autorizația de securitate acordate generalului Mark Milley, fost președinte al Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore, la scurt timp după preluarea mandatului de către administrația Trump.

Parnell nu a precizat dacă în cazul lui Kendall a fost făcută o sesizare în vederea începerii urmăririi penale, iar Pentagonul nu a răspuns imediat întrebărilor pe această temă.

În mod obișnuit, astfel de acuzații sunt însoțite de sesizarea autorităților competente în vederea urmăririi penale pentru posibile încălcări ale Legii privind spionajul (Espionage Act).