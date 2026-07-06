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Topul celor mai aglomerate destinații turistice din lume: insula unde sunt 118 turiști pentru fiecare localnic

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Vacanțele în destinațiile celebre pot însemna peisaje spectaculoase, dar și mulțimi de turiști la fiecare pas. Un studiu realizat de MoneyTransfers.com arată care sunt cele mai supraaglomerate destinații turistice din lume și unde numărul vizitatorilor îl depășește cu mult pe cel al localnicilor.

Phuket are peisaje spectaculoase
Phuket este pe primul loc în topul destinațiilor supraglomerate Foto: pexels

Potrivit studiului, Phuket, cea mai mare insulă a Thailandei, ocupă primul loc în clasament. Destinația înregistrează un raport impresionant de 118 turiști pentru fiecare locuitor, fiind considerată cea mai supraaglomerată destinație turistică din lume.

Phuket oferă imagini de vis Foto: pexels
Phuket oferă imagini de vis Foto: pexels

Insula este renumită pentru plajele sale spectaculoase, precum Kata și Karon, dar și pentru viața de noapte și numeroasele activități dedicate turiștilor. Popularitatea acesteia face însă ca, în special în sezonul de vârf, plajele și principalele atracții turistice să fie extrem de aglomerate, potrivit express.

Thailanda domină clasamentul și prin prezența stațiunilor Pattaya și Krabi, care ocupă locurile al doilea și al treilea. Astfel, trei dintre primele zece cele mai aglomerate destinații turistice din lume se află în aceeași țară.

Grecia și Turcia sunt, de asemenea, reprezentate în clasament. Heraklion, principalul oraș al insulei Creta, ocupă locul al șaptelea, cu 22 de turiști pentru fiecare locuitor, iar insula Rodos se află pe poziția a noua, cu peste 20 de turiști la un rezident.

Provincia Muğla din Turcia, cunoscută pentru stațiunile Bodrum, Marmaris și Fethiye, ocupă locul al patrulea.

Printre destinațiile europene afectate de fenomenul turismului excesiv se numără și Veneția. Orașul italian, vizitat anual de aproximativ 30 de milioane de persoane, are 21 de turiști pentru fiecare locuitor.

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Pentru a reduce aglomerația, autoritățile venețiene au introdus o taxă de acces pentru vizitatorii care vin doar pentru o zi, măsură care a stârnit numeroase controverse.

Oficialii iau în calcul inclusiv majorarea acestei taxe, în încercarea de a descuraja vizitele în perioadele de maximă aglomerație și de a proteja patrimoniul orașului.

Clasamentul este completat de Hurghada, una dintre cele mai populare stațiuni de la Marea Roșie din Egipt, Macao, un important centru al turismului și divertismentului din Asia, și Miami, unul dintre cele mai vizitate orașe din Statele Unite.

Cele mai supraaglomerate destinații turistice din lume

  1. Phuket, Thailanda
  2. Pattaya, Thailanda
  3. Krabi, Thailanda
  4. Muğla, Turcia
  5. Hurghada, Egipt
  6. Macao, China
  7. Heraklion, Grecia
  8. Veneția, Italia
  9. Rodos, Grecia
  10. Miami, Statele Unite

Specialiștii în turism susțin că tot mai multe destinații analizează introducerea unor măsuri precum taxe de acces, limitarea numărului de vizitatori sau promovarea călătoriilor în extrasezon, pentru a reduce presiunea asupra infrastructurii și a patrimoniului cultural și natural.

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