O nouă pană de curent în Spania: serviciile de urgență 112, internetul și telefonia fixă, afectate

O avarie în rețeaua Telefónica a lăsat fără curent o parte din liniile de telefonie fixă și internet din Spania, marți dimineață, 20 mai. Blackout-ul a afectat inclusiv serviciile de urgență 112 în mai multe comunități autonome, printre care Aragon, Andaluzia, Extremadura, Navarra, Țara Bascilor și Comunitatea Valenciană.

Telefónica a anunțat că, începând cu ora 10:30, comunicarea cu serviciile de urgență a fost complet restabilită, iar în jurul orei 12:30 problema generală fusese deja considerată rezolvată.

„În această dimineață am avut o defecțiune care a afectat serviciile de comunicații fixe ale unor companii și servicii publice. Am lucrat încă de la început la restabilirea acestor servicii, care sunt acum complet funcționale. Am activat comitetul de gestionare a incidentului, am izolat nodurile afectate și am trimis echipe pe teren pentru a rezolva cazurile punctuale,” a declarat un purtător de cuvânt al companiei, citat de El Pais.

Se pare că incidentul a avut legătură cu o defecțiune în rețeaua MPLS a Telefónica, responsabilă pentru comutarea de date și furnizoarea serviciilor pentru numărul de urgență 112 și alte linii telefonice scurte care au înregistrat disfuncționalități.

Lucrările erau programate pentru ora 03:00, iar de atunci au început să apară probleme, în special la apelurile de ieșire, fără a afecta însă semnificativ abonații rezidențiali.

Defecțiunea a fost remediată treptat, iar până la ora 10:00 dimineața, serviciul de urgență funcționa din nou în mai multe regiuni, inclusiv în Valencia, Andaluzia și Navarra.

Potrivit site-ului Downdetector, care monitorizează disfuncționalitățile din rețelele companiilor, problemele au început în jurul orei 2:00 dimineața și au afectat în proporție de 72% internetul fix, 18% dintre utilizatori au semnalat lipsa semnalului, iar 10% au raportat o „pana totală”.