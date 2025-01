Top 10 cele mai bune destinații în 2025. O capitală europeană domină clasamentele în ultimul sfert de secol

TripAdvisor, lider mondial în ghidarea călătoriilor, a lansat prima categorie din cadrul mult așteptatelor Premii Travelers' Choice® 2025: „Cele mai bune destinații din lume” - „Best of the Best Destinations”.

În fiecare an, TripAdvisor analizează milioane de recenzii împărtășite de o comunitate globală de călători, pentru a identifica cele mai de încredere recomandări. Aceste premii ajută viitorii exploratori să-și creeze amintiri de neuitat în următoarele lor aventuri.

Premiile Travelers' Choice Best of the Best Destinations acoperă șapte categorii distincte: Destinații de Top, Destinații în Tendințe, Destinații Culturale, Destinații Gastronomice, Destinații pentru Luna de Miere.

În acest an, TripAdvisor a introdus două noi subcategorii: Destinații pentru Călătorii Solo și o categorie specială, dedicată aniversării de 25 de ani a platformei, „Cele Mai Bune Destinații ale Ultimilor 25 de Ani”, bazată pe toate recenziile din istorie.

Astfel, Londra a fost desemnată nu doar „Cea mai bună destinație din lume”, ci și „Destinația de top a ultimilor 25 de ani de recenzii”.

Top Destinations - World

Premiile Travelers' Choice, bazate pe mai bine de 1 miliard de recenzii și opinii disponibile pe platformă, reflectă preferințele comunității globale de călători – de la destinațiile turistice propriu-zise până la toate elementele care le fac speciale, inclusiv restaurantele, hotelurile și experiențele deosebite. Clasamentele pun în lumină locurile care au cucerit inimile turiștilor, pe baza experiențelor autentice.

„În cei 25 de ani de existență, Tripadvisor a devenit principala platformă globală de ghidare în călătorii, oferind informații valoroase de la călători din întreaga lume. Titlul «Best of the Best» al Premiilor Travelers' Choice celebrează cel mai înalt nivel de excelență în turism. Este acordat destinațiilor care primesc un număr mare de recenzii și opinii excepționale din partea comunității Tripadvisor pe o perioadă de 12 luni (și nu numai - n.red.). Din cele 8 milioane de locații listate pe site, mai puțin de 1% ating acest statut”, au subliniat reprezentanții TripAdvisor.

În ediția de astăzi, ne vom concentra atenția asupra primei dintre categorii: „Top Destinations”, pentru a vă prezenta marile atracții ale lumii care au cucerit inimile călătorilor. Fiecare destinație din acest clasament reflectă recenziile și opiniile a milioane de exploratori, fiind repere pentru aventuri memorabile. De la peisaje impresionante și cultură fascinantă, până la gastronomie unică și experiențe autentice, aceste destinații au fost alese pentru a inspira și a încânta.

Iată cum arată topul celor mai bune destinații din lume în 2025, potrivit preferințelor turiștilor. De remarcat faptul că jumătate din acest top este format din destinații europene.

Top 10 cele mai bune destinații din lume

1. Londra, U.K.

2. Bali, Indonezia

3. Dubai, U.A.E.

4. Sicilia, Italia

5. Paris, Franța

6. Roma, Italia

7. Hanoi, Vietnam

8. Marrakech, Maroc

9. Creta, Grecia

10. Bangkok, Thailanda

Londra domină clasamentul la nivel global, în SUA primul loc e ocupat de New York

Anul acesta, Londra a urcat două poziții și a fost desemnată cea mai bună destinație din lume, preluând titlul de la Dubai, care a ocupat acest loc de top din 2022. Capitala Regatului Unit impresionează atât prin oferta sa culinară diversă, cât și prin bogăția de artă și patrimoniu cultural, fiind clasată pe locul doi în categoria „Cele mai bune destinații gastronomice” și pe locul trei în „Destinații culturale”.

Totodată, Londra a fost recunoscută drept prima în lista aniversară dedicată celor 25 de ani de existență a Tripadvisor, fiind desemnată cea mai apreciată destinație din ultimele două decenii și jumătate.

Deși în „Top 10 cele mai bune destinații din lume” nu figurează nicio locație de pe continentul american, Tripadvisor a realizat un clasament separat pentru SUA. În acest top, New York ocupă primul loc și este inclus, de asemenea, în lista celor mai bune destinații culinare din țară. Alte destinații populare din Statele Unite includ locații însorite precum O'ahu și Cheile Floridei, orașe dinamice ca Chicago și Las Vegas (clasamentul a fost conceput înainte de izbucnirea incendiului de proporții apocaliptice), dar și centre culturale de renume, precum New Orleans și Washington D.C.