Sejur pe Valea Lotrului: la schi, cu săniuța, pe munte cu bicicleta sau călare, de la 900 de lei cazare

Unele dintre cele mai spectaculoase unități de cazare din țara noastră se găsesc pe Valea Lotrului, în Vâlcea, ținutul cuprins între Valea Oltului și cea mai înaltă șosea din România - Transalpina.

Valea Lotrului - zona montană din Vâlcea cea mai ofertantă - are o serie de surprize și oportunități indiferent de anotimp. Deși a venit primăvara, stratul de zăpadă aici, mai ales în zona mai înaltă, încă este destul de consistent.

De la intrarea dinspre Valea Oltului, de pe DN7 / E81, și până pe cea mai înaltă șosea din România – Transalpina, turistul poate opta în această perioadă de la drumeții în natură - prin pădure, pe cărări de munte, pe picioare, călare sau cu bicicleta ori ATV-ul, pentru a admira panorama uimitoare asupra Munților Lotrului, Parâng, Făgăraș ori Cozia, dar și brândușele și ghioceii -, până la sporturile de iarnă: săniuța, schiuri sau placă.

Aici este ținutul lacurilor (Vidra, Brădișor, Malaia, Galbenu, Petrimanu etc.) și al cascadelor (Apa Spânzurată, Cascada Verde – Borogeana ori Scoruș etc. pe Valea Latoriței - Malaia), și tot aici se află domeniul schiabil cu cele mai spectaculoase priveliști din țară, motiv pentru i se spune „Elveția României” – Transalpina Ski. Pârtiile de aici se bucură de zăpadă cea mai lungă perioadă din an.

Zona ascunde două stațiuni montane: Brezoi și Voineasa, dar și perla hidroenergiei românești - comoara din măruntaiele unui munte – centrala subterană hidroelectrică Ciunget, parte din cea mai complexă amenajare hidroenergetică a țării. Hidrocentrala poate fi vizitată, dar doar cu aprobare de la Hidroelectrica SA – București.

Trebuie amintit însă că porțiunea de șosea Transalpina cuprinsă între Obârșia Lotrului (Vâlcea) - locul despre care se spune că are grad de poluare zero - și Rânca (Gorj) rămâne în continuare închisă circulației rutiere, ca toate drumurile montane.

Prețuri pe măsura așteptărilor

Am căutat în mod special oferte pentru un sejur de șapte zile / șase nopți, două persoane, în această perioadă. N-am găsit la multe unități disponibilitate pentru o asemenea perioadă, multe dintre pensiuni / cabane / case de vacanță etc. fiind ocupate în weekend în mod special, mai ales cele din apropierea pârtiilor de schi.

De altfel, cazarea în apropierea domeniului schiabil este destul de problematică, pentru că sunt puține unități în zonă. Valea Lotrului are o infrastructură de cazare deficitară în proximitatea pârtiilor. De cele mai multe ori este nevoie să se facă o programare cu multe luni înainte. Totul depinde de perioadă: dacă se dorește în timpul săptămânii sau în weekend, pentru mai multe sau mai puține zile.

Prețurile la cazare, pe Valea Lotrului, diferă în funcție de zonă, buget și preferințe ori așteptări. Însă, poți găsi prețuri acceptabil în apropierea pârtiilor, dar și unele piperate în zonele mai îndepărtate.

Bine de știut este și faptul că unele dintre pensiunile din zonă sunt dotate cu saună și ciubăr / jacuzzi și pun de asemenea la dispoziția turiștilor, contra cost și alte facilități: plimbări cu ATV-ul, bicicleta, mâncare (în general cu specific tradițional) și echipament de schi - mai ales cele aflate în apropierea pârtiilor.

Cele mai speciale cazări: chalet sau sat de vacanță

În cea mai îndepărtată stațiune de pârtiile Transalpina Ski, Brezoi (70 de kilometri), amplasată la intersecția Văii Lotrului cu Valea Oltului, prețurile la cazare în apartamente ori case particulare sunt similare cu cele din apropierea domeniului schiabil.

Aici se regăsesc, însă, unele dintre cele mai spectaculoase cazări nu doar din zonă, ci din țară, cu prețuri pe măsură.

Hidden Cabin este una dintre ele – un chalet cu patru dormitoare și o capacitate pentru 10 persoane. Este disponibilă la prețul de aproximativ 7.000 de lei pentru șase nopți / o săptămână de cazare. Chaletul este o cabană în stil elvețian pentru clienții cu pretenții de lux. Hidden Cabin a fost catalogată de clienții săi drept „uimitoare”.

Tot la Brezoi există Complexul Lunlo Village în care o vilă de lux, de 200 mp, cu patru dormitoare și living, cu o capacitate pentru 10 persoane, trece de 13.500 de lei pentru un sejur de șase nopți.

Camera plecă de la aproximativ 4.000 de lei/sejur/două persoane.

În satul de vacanță Frații Jderi – Utopia Verde, un sejur de două nopți pentru două persoane pleacă de la 1.060 de lei cu demipensiune și ajunge la 1.220 de lei pentru pensiune completă, ofertă valabilă până la sfârșitul lunii martie. Locul este destinat în mod special pentru evenimente de grup – tabere de copii sau adulți. Mai multe amănunte despre oferte, facilități și condiții puteți afla chiar de pe site-ul satului de vacanță.

Tărâmul cascadelor - cel mai bogat în oferte tentante

La aproximativ 50 de kilometri depărtare de pârtii, se află localitatea Malaia (tărâmul cascadelor), unde un sejur de șase nopți pentru două persoane pleacă de la 1.300 de lei și ajunge la 4.000 de lei pentru o casă de vacanță, cu living și două dormitoare.

Localitatea dispune de o paletă generoasă de oferte de cazare în vile, cabane și case de vacanță, ori chiar la localnici.

La Vila Ursul (de 4 stele) din Ciungetu – spre exemplu, există un pachet de vacanță care pleacă de la 750 de lei/trei nopți, pentru doi adulți.

La Voineasa doar privații mai fac turism

Voineasa, aflată la aproximativ 35 km depărtare de pârtiile Transalpina Ski - o stațiune montană care pe timpuri se afla printre cele mai căutate din țară -, are astăzi lacătele puse pe cea mai mare parte din baza turistică trecută din administrarea statului în cea a sindicatelor.

Aici este cea mai ieftină cazare de pe Valea Lotrului: o săptămână pentru doi adulți (șase nopți) pleacă de la 900 de lei, la Hostel Voineasa, cotat la 9,1 pe Booking sau Pensiunea Giulia, tot de 3 stele din Voineasa – evaluată la 8,8 și trece de 2.000 de lei la un hotel de patru stele - precum Maison Platanus, căruia cuplurile i-au dat scorul 9,1 sau la Pensiunea Edelweiss (tot de 4 stele), în cazul căreia micul dejun este inclus, aceasta fiind evaluată cu un scor de 9,4 pe Booking.

Vilă de trei stele lângă domeniul schiabil la mai puțin de 1000 de euro

Dar dacă vreți să mergeți la munte, pe Valea Lotrului, și cu copiii, rudele ori prietenii, special pentru sporturile de iarnă, există disponibilități și oferte, chiar și în această perioadă, în apropierea pârtiilor (la 4 km depărtare).

O astfel de oportunitate o oferă Complexul Transalpina Lac, unde puteți avea la dispoziție pentru 4.500 de lei o vilă întreagă de trei stele, de 74 mp, cu o capacitate pentru șase persoane (două dormitoare și un living cu canapea extensibilă).

Dacă sunteți în căutarea unei oferte pentru doar două persoane, la Pensiunea Vânătorul (evaluată la 9,4) de la Obârșia Lotrului - tot în apropierea pârtiilor - am găsit un pachet care pleacă de la 630 de lei pentru trei nopți, în timpul săptămânii. Într-o altă unitate de cazare, din zonă, la fel de apreciată, Enduro Transalpina, prețurile pornesc de la 750 de lei/trei nopți/doi adulți.

La o cabană extrem de râvnită din zonă, Hanul Haiducilor, prețurile pentru o cameră pe noapte pleacă de la 250 de lei.

Prețurile pentru alte facilități

Sporturile de iarnă nu sunt singurele activități prin care puteți descoperi zona și vă puteți relaxa la munte. Spre exemplu, chiar în weekend-ul 10 – 12 martie se organizează la Brezoi plimbări cu calul în natură, de către familia Onică de la Nedeea Vâlceană, în timp ce pe pârtiile de la Transalpina Ski se organizează un concurs de ciclism și alergare.

O zi de skipass pe pârtiile de la Transalpina costă 170 de lei/adult, 155 de lei/copil peste 14 ani/student, 105 lei/elev și 50 de lei/copil sub 7 ani. Pentru șapte zile neconsecutive adultul trebuie să scoată din buzunar 850 de lei pentru skipass.

Taxa de parcare este de 25 de lei/zi, iar biletul cu telegondola este de 37 de lei/copil (3 - 14 ani), respectiv 50 de lei/adult, coborârea fiind inclusă în preț.

Pârtiile sunt dotate cu teleschi, telescaun și două telegondole. Cea mai lungă dintre cele șapte pârtii disponibile are aproximativ 2,3 km lungime.