„Elveția României”, locul unde se poate schia cel mai mult timp: zăpadă artificială și prețuri piperate

Vâlcea deține domeniul schiabil cu cea mai frumoasă panoramă din țară. Deși aici omătul persistă cel mai mult timp din an, deocamdată pârtiile sunt acoperite doar de zăpadă artificială.

Transalpina Ski Voineasa sau cum îl cunosc cei mai mulți Transalpina Ski Resort, locul catalogat deseori ca fiind „Elveția României”, datorită peisajelor de un pitoresc aproape ireal (galeria foto) care pot fi admirate de aici, are o ofertă variată pentru iubitorii sporturilor de iarnă.

Amplasat între Vidra – Voineasa și Obârșia Lotrului, pe drumul care duce către cea mai înaltă șosea din România, de la care i se trage denumirea, domeniul oferă panorame spectaculoase asupra Munților Parâng, Lotrului dar și a Lacului Vidra care se află la baza pârtiilor. Domeniul schiabil este amenajat pe versantul nordic al Munților Latoriței - Bora.

Face parte dintr-un plan mai măreț gândit încă de pe vremea comunismului când se spera ca în zonă să fie amenajați 80 de km de pârtii. Însă cele șapte pârtii proiectate pentru domeniul cuprinse între Vidra și Obârșia Lotrului abia depășesc 6 km, dintre care cea principală are 2.260 m lungime.

Transportul schiorilor se poate realiza în plin sezon cu două telegondole, două teleschiuri și un telescaun.

„Avem prognozate ceva ninsori”

Doar că de la deschiderea acestui sezon de iarnă (în Ajun de Crăciun) și până acum, în comparație cu anii trecuți sau cu ce se întâmplă la nivel mondial, pentru prima dată, zăpada naturală a lipsit aproape total de pe pârtiile de la Transalpina Ski, cum de altfel lipsește de pe toate pârtiile din țară.

Problema zăpezii naturale la Transalpina Ski se întâlnește și la Bâlea Lac, spre exemplu, unde s-a înregistrat cel mai mic strat de omăt din ultimii 45 de ani. Primele zile din 2023 au adus și recorduri de căldură, de când se fac măsurători în această zonă. Meteorologii au anunțat însă că la altitudinile mari va începe să ningă chiar de joi, 5 ianuarie.

„Avem prognozate ceva ninsori, nu prea însemnate cantitativ și evident odată ce se schimba vremea apare și vânt prognozat, 50-60 km/h la rafală, direcție lung de linie, la limita de funcționare în parametrii de siguranță!”, au anunțat miercuri, 4 ianuarie operatorii domeniului schiabil, promițând că vor reveni și cu alte informații pe parcurs, pe pagina de socializare dedicată pârtiilor de la Transalpina Ski.

→ Imaginea 1/14: Pârtiile cu zăpadă artificială de la Transalpina Ski Voineasa din Vâlcea Foto Domeniul schiabil Transalpina jpg

Tarifele, similare celor de pe Valea Prahovei

Aici s-a schiat un pic mai bine în preajma Crăciunului, după care turiștii s-au plâns că au parte mai mult de gheață, decât de zăpadă, fie ea chiar și artificială. În schimb, au remarcat prețurile comparabile cu cele de la Sinaia sau Azuga, spre exemplu, dar mult mai mari față de tarifele practicate pe pârtiile învecinate: Straja, Păltiniș etc.. și nu numai, în cazul cărora prețurile variază între 100 și 150 de lei.

Spre exemplu, o zi de skipass pe pârtiile de la Transalpina costă 170 de lei/adult, în timp ce un abonament full sezon ajunge acum la 4.000 de lei (față de 3.000 de lei sezonul trecut) sau la 850 de lei skipass-ul pentru șapte zile neconsecutive/adult.

Din cei 6 km de pârtii deocamdată nu funcționează decât jumătate, în acest moment, fiind deschise doar o parte dintre instalații și pârtiile de sub acestea: teleschi 1 și telegondola 1, iar telegondola 2 doar pentru panoramă. Practic, acum se schiază pe aproximativ 3 km de pârtii cu zăpadă sută la sută artificială.

În sezonul trecut de iarnă au funcționat, pentru prima dată după mulți ani, toate instalațiile.

Funcționale Pârtia Mioarele și parțial Pârtia Miru, o telegondolă și un teleschi

De la cota 1350 m pleacă telegondola 1 până la telegondola 2 aflată la cota 1850 m. Tot de aici pornește și teleschi 1. Telegondola 2 și telescaunul ajung aproape de cota 2000. Există o hartă interactivă pe site-ul domeniului schiabil, cu pârtiile și instalațiile aferente realizată încă de la inaugurarea domeniului schiabil în 2012.

Pârtia de sub telegondola 1 are aproximativ 2.300 m și este dotată cu instalații de zăpadă artificială, lănci și tunuri, cea de sub teleschi 1 are peste 700 de metri lungime având de asemenea instalație de zăpadă artificială cu tunuri, iar sub teleschi 2 este o pârtie de 600 metri. Pârtia de sub telescaun de 1.200 m nu deține instalație de zăpadă artificială. Cea mai lungă dintre pârtii are culoare de dificultate roșie, restul fiind pentru începători sau cu dificultate medie.

Domeniul funcționează în acest moment, chiar și în lipsa unui strat de zăpadă naturală, șapte zile din șapte.

La deschiderea noului sezon de iarnă, operatorul pârtiilor atrăgea atenția: „Pârtia Mioarele, telegondola 1, 100% zăpadă artificială, grad de dificultate sporit, recomandăm celor mediu/avansați. Grad de acoperire suprafață schiabilă 70%, grosime strat de zăpadă 40 - 50 cm preponderent, teleschi 1, pârtia Miru 1, parțial 300 – 400 m, începători”.

Prețurile, în funcţie de vârstă şi interval orar

Lipsa zăpezii din ultimii ani și nu numai afectează și turismul din Munții Latoriței. În urmă cu un an, sezonul de schi debuta în a doua zi de Crăciun, iar în urmă cu trei ani abia la finele lunii ianuarie.

Prețurile au crescut și acestea exponențial, de-a lungul ultimilor cinci ani. Dacă acum cartela pentru o zi costă 170 de lei/adult, în sezonul 2019 – 2020, spre exemplu, aceasta era de 110 lei, iar sezonul trecut 150 de lei.

Skipass-ul pentru elevii peste 14 ani și studenți este de 155 de lei, pentru școlari 105 lei, iar pentru preșcolari 50 de lei/zi.

Iar taxa de parcare, pentru parcarea supraetajată de la baza pârtiilor, a ajuns de la 10 lei (cât era anii anteriori) la 25 de lei/zi (anul trecut a fost 20 de lei).

Pentru cei care doresc să nu stea pe pârtii întreaga zi, până la ora 14:00 skipass-ul costă 125 de lei / adult, 115 lei pentru studenți și elevii peste 14 ani și 85 de lei pentru școlari. În schimb de la ora 13:00 încolo, tarifele sunt de 115 lei/adult, 110 lei pentru studenți și adolescenți și tot 85 de lei pentru elevii din clasele primare și gimnaziale.

Starea pârtiilor și vremea, monitorizate video în permanență

Am remarcat că față de acum cinci ani, tarifele s-au dublat, cel puțin.

Prețul unei plimbări cu telegondola este de 50 de lei / adult și 37 de lei / copil între 3 și 14 ani.

Pentru a afla informații despre vreme în timp real cât și despre starea pârtiilor, domeniul schiabil este monitorizat video, atât la bază, în punctul de plecare cu gondola cât şi la cel pentru teleski.

În ceea ce privește programul de funcționare, casieria este deschisă de luni până duminică între orele 08:30 – 16:00, iar instalațiile funcționează între 09:00 și 16:30, ultima urcare cu telegondola fiind la 16:30, cu teleski-ul la 16:15, iar cu telescaunul la 16:00.

Domeniul este dotat cu centrul de închiriere a echipamentului sportiv, dar și cu școală pentru cei care doresc să învețe să schieze.

Cazarea, eterna problemă: unde și la ce preț

Una dintre cele mai mari probleme legate de Domeniul Schiabil Transalpina o reprezintă în continuare lipsa unităților de cazare care nu doar că sunt insuficiente, dar nici măcar nu sunt în apropierea pârtiilor.

Spre exemplu, cele mai apropiate unități de cazare de domeniul schiabil sunt cele de la Obârșia Lotrului, aflată la 7 kilometri depărtare, unde există chiar și un hotel de cinci stele, majoritatea locațiilor având condiții excelente și recenzii pe măsură, dar și la Vidra, aflată la 10 kilometri.

Cele mai multe locuri de cazare însă sunt disponibile în stațiunea montană Voineasa (34 km), în administrarea căreia se află şi Domeniul schiabil Transalpina.

Prețurile la cazare pornesc de la aproximativ 200 de lei pe noapte și pot depăși 500 de lei în funcție de condițiile oferite, dar și de perioadă. O parte dintre cabane / pensiuni / hoteluri se găsesc chiar pe site-ul domeniului schiabil, altele pe Booking.com.

Acces către pârtiile de la Transalpina Ski

Se poate ajunge la pârtii venind dinspre mai multe puncte. Dinspre Valea Oltului (Râmnicu Vâlcea - 105 km ce pot fi străbătuți în aproximativ o oră și 45 min/ Sibiu – 137 km – 2 ore), de pe DN7 / E81 se cotește pe DN 7A, la Brezoi, un drum care se prezintă într-o stare bună. Tot dinspre Sibiu (119 km) sau Alba Iulia (109 km) se mai poate ajunge în zonă și pe DN 67C (porțiunea din Transalpina rămasă deschisă circulației, prin Șugag și Tău Bistra. Vara se poate ajunge aici și dinspre Gorj, tot pe Transalpina, dar porțiunea dintre Rânca (37 km) și Obârșia Lotrului este închisă iarna circulației. Dinspre Valea Jiului (Petroșani – 36 km – 37 min) se poate ajunge tot pe DN 7A.

De la București până la Transalpina Ski sunt mai bine de 280 km, ce pot fi străbătuți pe ruta Pitești – Râmnicu Vâlcea – Călimănești - Brezoi – Voineasa – Vidra în aproximativ trei ore și 46 de min.

Coordonate GPS: 45°25’03.8″N 23°42’23.1″E.