Airbus va inspecta o parte dintre aeronave din cauza unei „probleme de calitate” la panourile metalice

Airbus a confirmat că un număr neprecizat de aeronave va fi supus unor verificări, după ce a fost identificată o „problemă de calitate” la panouri metalice furnizate pentru unele dintre modelele sale.

Compania afirmă că situația afectează un „număr limitat” de aparate din familia A320, una dintre cele mai utilizate în aviația civilă. Anunțul survine la câteva zile după ce mii de avioane de același tip au fost consemnate la sol pentru o actualizare urgentă de software.

Marți, producătorul european a declarat că adoptă o „abordare conservatoare”, verificând toate aeronavele care ar putea fi afectate. Până la 600 de avioane vor trebui inspectate, însă nu toate sunt așteptate să prezinte panouri defecte ce necesită reparații, a precizat un purtător de cuvânt pentru BBC.

„Originea problemei a fost identificată și izolată, iar toate panourile produse recent respectă integral cerințele”, a spus acesta.

„Problema de calitate” se află în partea frontală a fuselajului, unde, în unele cazuri, panourile s-au dovedit a fi prea groase sau prea subțiri. Compania subliniază însă că „această neconformitate nu afectează siguranța în zbor”.

„Doar inspecțiile vor stabili dacă o aeronavă are panouri cu probleme de calitate și ce măsuri trebuie adoptate.”

Potrivit Reuters, în total, 168 de aeronave aflate deja în serviciu sunt incluse în categoria celor ce necesită verificări. Nu este deocamdată clar cât ar putea dura eventualele reparații.

BBC a contactat principalele companii aeriene ce folosesc A320, inclusiv British Airways, American Airlines și Lufthansa, pentru comentarii. Korean Air a transmis că așteaptă informații suplimentare de la Airbus pentru a stabili dacă flota sa este afectată. Delta a precizat că echipele sale au finalizat lucrările necesare și că operațiunile nu au fost afectate, menționând că „este vorba de o parte redusă a flotei A320, în special mai puțin de 50 de aeronave A321neo”.

Grupul Lufthansa – care include SWISS, ITA Airways și Eurowings – a declarat că a fost „informat în mod activ” de Airbus despre necesitatea inspecțiilor, care vizează 11 aeronave livrate recent. „Lufthansa va efectua imediat verificările recomandate și rămâne în contact strâns cu producătorul. Dorim să subliniem că siguranța aeronavelor este garantată în permanență și că nu există impact operațional.”

La începutul acestei săptămâni, mii de aeronave Airbus au fost consemnate la sol pentru o actualizare de software, după ce s-a descoperit că radiațiile solare intense pot interfera cu sistemele de control al zborului. Vulnerabilitatea a ieșit la iveală după ce un avion aflat pe ruta SUA–Mexic a pierdut brusc altitudine, incident soldat cu rănirea a 15 persoane.

Peste 6.000 de aeronave au necesitat actualizarea urgentă, într-una dintre cele mai ample intervenții de acest tip din industria aviatică. Măsura a provocat perturbări globale și anulări de zboruri în ultimul weekend din noiembrie, o perioadă aglomerată în special în Statele Unite, unde a coincis cu Sărbătoarea Recunoștinței.

Acțiunile Airbus s-au depreciat cu peste 6,5% în ultimele cinci zile.