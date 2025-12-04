search
Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Fără Big Brother pe drumurile naționale. Ministerul de Interne respinge acuzațiile de monitorizare totală: „E fake news”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministerul Afacerilor Interne a avertizat joi că informațiile publicate pe rețelele de socializare și pe cele de mesagerie care anunță operaționalizarea unui sistem extins de supraveghere a cetățenilor în trafic și în zonele publice sunt false. Informația a fost confirmată și de Ministerul Transporturilor.

radar jpg

„Aceste informații sunt false, iar tema este una care a fost reluată periodic în ultimii doi ani.

De fiecare data, Ministerul afacerilor Interne a dezmințit aceste informații.

Vă rugăm, informați-vă din surse oficiale. Siguranța rutieră este o prioritate, nu o glumă!”, a informat joi MAI.

Informația a fost dezmințită și de Ministerul Transporturilor:
„Este un fake news. Contractul pentru montarea radarelor fixe urmează să fie lansat în licitație. Probabil în toamna anului viitor sau chiar în prima parte a anului 2027 va fi funcțional. În plus la ora actuală unele din DExurile alea despre care se vorbește sunt în construcție”, a declarat pentru „Adevărul” purtătorul de cuvânt al CNAIR Alin Șerbănescu.

În plus, a adăugat acesta, în lista din mesajul Fake News privind drumurile expres care vor fi monitorizate apar două care nici măcar nu sunt funcționale, unul fiind în faza de construcție și un altul în licitație.

„DEx pe care se circulă:

- DEx4 A3 – DN1

- DEx12 Craiova – Pitești

- DEx16 Centura Oradea – A3

DEx în construcție:

DEx6 Brăila – Galați

DEx în licitație/pregătiri/Proiectare (SF)

DEx Arad – Oradea

DEx Suceava – Siret

DEx Filiași – Târgu – Jiu

După câte se poate vedea, DEx5A nu există, iar DEx6 este în construcție”, a spus Alin Șerbănescu.

image

În cursul dimineții de joi, pe rețelele de socializare și pe cele de mesagerie a apărut următorul mesaj:
„În toată țara, de Vineri

Atentie: De vineri, ora 14:00, toate drumurile expres și naționale sunt monitorizate integral. Scopul declarat: disciplinarea traficului și reducerea accidentelor. Scopul nedeclarat: control total al mobilității.

Citește și: Pregătiri de iarnă: staţii meteo instalate pe principalele drumuri din Dobrogea

România intră într-o nouă eră a supravegherii rutiere. Începând de vineri, camerele de monitorizare amplasate pe DN1, pe autostrăzile A1, A2, A3, A10, dar și pe arterele majore din București, anume Bulevardul Iuliu Maniu, Regina Elisabeta, Gheorghe Magheru, Unirii, Aviatorilor și I.C. Brătianu, au fost oficial puse în funcțiune.

De vineri, ora 14:00, sistemul va fi extins și pe toate drumurile expres (DEx12, DEx16, DEx4, DEx5A, DEx6), precum și pe drumurile naționale DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7 și arterele adiacente, completând practic rețeaua de monitorizare la nivel național.

Implementarea acestui sistem face parte din proiectul amplu de Supraveghere Inteligentă a Traficului Rutier, coordonat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Centrul de Informatică Rutieră.

Camerele sunt interconectate într-o bază de date unică, gestionată de Direcția Rutieră, care permite:

identificarea automată a numerelor de înmatriculare (ANPR),

verificarea în timp real a valabilității RCA, ITP și rovinietei,

detectarea vitezei instantanee și medii între puncte,

semnalarea vehiculelor suspecte sau căutate în dosare penale.

În paralel, sistemul este compatibil cu platforma ETRAFFIC, care colectează date privind fluxurile de trafic, pentru ajustarea semaforizării și identificarea congestiilor.

Potrivit Ministerului Transporturilor, obiectivul principal este reducerea numărului de accidente rutiere și creșterea disciplinei în trafic.

Totuși, surse din sistem afirmă că proiectul are și o componentă de control fiscal, întrucât permite corelarea datelor din trafic cu cele din Sistemul de monitorizare al transporturilor de mărfuri (RO e-Transport) și RO e-Factura.

„De exemplu, un camion care apare pe camere fără a avea înregistrare în e-Transport poate fi semnalat automat inspectorilor ANAF”, explică o sursă tehnică implicată în proiect.

Big Brother rutier: peste 10.000 de camere și 24 de centre de comandă

Rețeaua actuală numără peste 10.000 de camere fixe și mobile, distribuite pe tronsoanele de mare circulație. Datele sunt centralizate în 24 de centre regionale de comandă, fiecare dotat cu echipamente de analiză video bazate pe inteligență artificială (AI), capabile să recunoască:

depășiri ilegale,

treceri pe roșu,

opriri neregulamentare,

folosirea benzii de urgență,

lipsa centurii de siguranță sau utilizarea telefonului la volan.

Rezultatele sunt transmise automat către polițiștii rutieri, care pot genera procese-verbale electronice fără intervenție umană.

Bucureștiul, oraș-pilot pentru recunoaștere facială în trafic

Un aspect mai puțin discutat, dar confirmat de surse guvernamentale, este testarea tehnologiei de recunoaștere facială în zona centrală a Capitalei, în special pe Magheru, Aviatorilor și Unirii”

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des
digi24.ro
image
Salariul minim „cu grade”. Peste 2,2 milioane de angajați ar putea fi plătiți după vechime și nivelul de studii
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din România
gandul.ro
image
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
mediafax.ro
image
Primul 11 al FCSB la derby-ul cu Dinamo! Echipă total schimbată față de meciul cu UTA Arad. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cât costă un kilogram de șorici la Târgul de Crăciun Timișoara 2025? Cu banii aceștia poți cumpăra aproape 10 kg de cotlet de porc
libertatea.ro
image
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
digi24.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
Ce se întâmplă cu Ionel Ganea, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit: ”El mi-a zis”
digisport.ro
image
Sondaj CURS| Bătălie foarte strânsă pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluță conduce, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă
stiripesurse.ro
image
Ce s-a întâmplat cu fiica ilegitimă a lui Putin, în Paris, când a fost recunoscută de niște ucraineni. "Tatăl tau mi-a ucis fratele”
antena3.ro
image
Telefoane şi electrocasnice, luate în rate şi duse imediat la amanet. Noua tactică a escrocilor
observatornews.ro
image
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Tipuri de pensie în România și modul în care se calculează veniturile la fiecare categorie după noua lege a pensiilor
playtech.ro
image
Constantin Budescu, comparat cu Gigi Becali după ultima apariție: „Ai rămas cu ceva de la el”. Video
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
”Măcel” istoric la CM de handbal și una dintre favorite e 99% OUT
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare tectonică a zguduit România în această dimineață! Zona neobișnuită în care s-a produs seismul
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Un nou venit pentru pensionari. Se pregătește modificarea legii pensiilor DOCUMENT
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
click.ro
image
Dan Helciug, distrus la aflarea veștii că Artan a murit: „Sunt trist! S-a dus chiar de ziua mea.” Ce surpriză i-au făcut prietenii la… brutărie? VIDEO
click.ro
image
Mesajul dureros de sincer al lui Cornel Constantiniu, bolnav de Parkinson, pentru tinerii artiști: „Le doresc șlagăre care să reziste 40 de ani”. A plâns când a murit Horia Moculescu
click.ro
Kate, William, Charles, Camilla la banchetul de stat organizat la Castelul Windsor în cinstea președintelui german Frank Walter Steinmeier și a soției acestuia, Elke Buedenbender, Profimedia (3) jpg
Cu cea mai spectaculoasă tiară a ei! Prințesa Kate a captat atenția tuturor la Banchetul de Stat de la Windsor, alături de William
okmagazine.ro
Gwyneth Paltrow sursa foto Profimedia jpg
Se simte singură de Sărbători, pentru că se ceartă cu soțul tot timpul. Despre ce mare actriță e vorba?
clickpentrufemei.ro
Colonelul Henry W. Anderson, șeful Comisiei Balcanice a Crucii Roșii Americane, împreună cu personalul său, în fața sediului din București, în 1920 (© Library of Congress)
Nu am făcut singuri Unirea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Voica, grav afectată de criza apei din Prahova: „La 89 de ani, mă spăl la lighean. Nespălată tot nu rămân!” Orașul Breaza e paralizat: „Au externat bolnavii!”
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”

OK! Magazine

image
Viitorul Rege și viitoarea Regină a Angliei! William și Kate au luat cu asalt internetul cu portretul lor perfect de Crăciun

Click! Pentru femei

image
Se simte singură de Sărbători, pentru că se ceartă cu soțul tot timpul. Despre ce mare actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!