search
Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Concedieri masive în trei fabrici din România

0
0
Publicat:

O companie înființată în 2 septembrie în România, prin preluarea a patru centre de cercetare și dezvoltare (Brașov, Iași, Sibiu și Timișoara) cu 13.000 de angajați, a anunțat că va face concedieri masive, cu plata de salarii compensatorii.

Un bărbat își cară lucrurile într-o cutie, după ce a fost concediat
Concedieri masive în trei fabrici din România. Foto arhivă

Aumovio România, oficial înființată pe 2 septembrie, are aproximativ 13.000 de angajați și a preluat de la Continental AG patru centre de cercetare și dezvoltare (Brașov, Iași, Sibiu și Timișoara) și două unități de producție (Sibiu și Timișoara). 

În cele două unități de producție și în cele patru centre R&D, Aumovio România dezvoltă și produce senzori, afișaje, sisteme de frânare și soluții pentru confort, destinate unei game variate de platforme de arhitectură, precum și sisteme de asistență pentru mobilitate conectată și autonomă.

Aumovio România va reduce personalul cu 641 de angajați în trei dintre unitățile sale din țară. Compania explică decizia ca fiind parte a unui plan global de optimizare a operațiunilor și de reorientare strategică.

Ca parte din măsurile noastre implementate global, prin care ne propunem să ne concentrăm investițiile din domeniul de cercetare și dezvoltare către tehnologii de vârf din piață, să intensificăm parteneriatele tehnologice în ecosistemul nostru și să continuăm creșterea eficienței, am informat în data de 3.12.2025 angajații din România cu privire la planurile de reducere a unui total de 641 de poziții din țară, respectiv 288 de poziții în locația Iași, 117 de poziții în locația Sibiu, 236 de poziții în locația Timișoara”, au transmis pentru Profit.ro reprezentanții Aumovio România.

Aumovio reduce personalul în România

„Activitățile planificate au impact asupra tuturor sectoarelor de activitate ale companiei și asupra organizației AUMOVIO Operations & Technology (AOT). În România acestea se referă la activitățile specifice ariilor de afaceri User Experience, Safety and Motion, Architecture and Network Solutions, Autonomous Mobility, AUMOVIO Operations & Technology (AOT)", mai spun cei de la Aumovio.

„Vom aplica măsurile într-o manieră responsabilă din punct de vedere social și ne propunem să avem majoritatea activităților implementate până la finalul anului 2026”. Reprezentanții Aumovio au mai precizat pentru Profit.ro că „am început procesul de informare a angajaților din domeniul de cercetare și dezvoltare cu privire la măsurile planificate și reducerile de personal corespunzătoare în conformitate cu procedurile locale și prevederile legale”, au mai spus ei.

Numărul concedierilor ar putea ajunge la 1.000

În ceea ce privește salariile compensatorii, compania a anunțat că, potrivit contractului colectiv de muncă, angajații concediați vor beneficia de aceste indemnizații, al căror număr variază între 1 și 6, în funcție de vechimea în firmă. În plus, angajații cu vârsta peste 50, respectiv 55 de ani, precum și cei care fac parte din categorii vulnerabile, vor primi suplimentar între 1 și 2 salarii compensatorii, conform aceluiași contract, potrivit analistului Doru Șupeală.

„Se confirmă un val mare de noi concedieri la Aumovio România, compania de dezvoltare și producție de componente electronice pentru industria auto, desprinsă anul acesta din gigantul european Continental Romania.

Numărul total al persoanelor concediate nu este încă cert, dar este foarte posibil să atingă 1000 de persoane, cum afirmă sursele noastre. Cert este că doar de la Timișoara vor fi disponibilizați 300 de angajați, din care 236 fac parte din Departamentul R&D, specialiști în inginerie digitală și electronică. Încă nu știm câte concedieri vor avea loc la Brașov, Sibiu și Iași, celelalte două mari baze pe care le are firma în România.

Vor fi puși pe liber mai întâi angajații care au contracte de muncă pe perioadă determinată, urmați de cei care lucrează ca și contractori (angajați la propriul SRL sau PFA). Fiindcă aceștia nu sunt destui, vor fi puși pe lista de disponibilizări cei care se vor oferi să plece voluntar, ulterior managerii urmând a decide care sunt ceilalți angajați care vor părăsi firma.

Astfel, lista finală a disponibilizaților se va întocmi abia la finalul lunii ianuarie 2026, cea mai mare parte a angajaților firmei urmând a petrece Sărbătorile sub semnul incertitudinilor legate de viitorul lor profesional.

În privința salariilor compensatorii, firma a comunicat că, în conformitate cu contractul colectiv de muncă, angajații concediați vor primi salarii compensatorii, numărul acestora (minim 1 și maxim 6) fiind proporțional cu vechimea lor în firmă, conform tabelului pe care îl vedeți în imaginea alăturată. Suplimentar, vor fi acordate 1 sau 2 salarii angajaților cu vârsta peste 50, respectiv peste 55 de ani și celor care se află în categorii vulnerabile, conform CCM”, a scris el.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des
digi24.ro
image
Salariul minim „cu grade”. Peste 2,2 milioane de angajați ar putea fi plătiți după vechime și nivelul de studii
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din România
gandul.ro
image
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
mediafax.ro
image
Constantin Budescu, comparat cu Gigi Becali după ultima apariție: „Ai rămas cu ceva de la el”. Video
fanatik.ro
image
Cât costă un kilogram de șorici la Târgul de Crăciun Timișoara 2025? Cu banii aceștia poți cumpăra aproape 10 kg de cotlet de porc
libertatea.ro
image
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
digi24.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
Ce se întâmplă cu Ionel Ganea, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit: ”El mi-a zis”
digisport.ro
image
Sondaj CURS| Bătălie foarte strânsă pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluță conduce, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă
stiripesurse.ro
image
Talibanii l-au pus pe un băiat de 13 ani să-l execute pe un criminal condamnat, pe un stadion, în fața a 80.000 de oameni
antena3.ro
image
Telefoane şi electrocasnice, luate în rate şi duse imediat la amanet. Noua tactică a escrocilor
observatornews.ro
image
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Câte ouă trebuie pentru maioneza perfectă. Trucul chefilor ca să nu se taie
playtech.ro
image
Răspuns pentru selecționer?! Ce făcea Bianca Bazaliu, handbalista lăsată „acasă” pentru Mondial, chiar în timpul meciului Ungaria – România. Foto
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
”Măcel” istoric la CM de handbal și una dintre favorite e 99% OUT
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare tectonică a zguduit România în această dimineață! Zona neobișnuită în care s-a produs seismul
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Planurile familiei Trump pentru România. Miliarde de dolari vin la Cluj și București
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
click.ro
image
Dan Helciug, distrus la aflarea veștii că Artan a murit: „Sunt trist! S-a dus chiar de ziua mea.” Ce surpriză i-au făcut prietenii la… brutărie? VIDEO
click.ro
image
Mesajul dureros de sincer al lui Cornel Constantiniu, bolnav de Parkinson, pentru tinerii artiști: „Le doresc șlagăre care să reziste 40 de ani”. A plâns când a murit Horia Moculescu
click.ro
Kate, William, Charles, Camilla la banchetul de stat organizat la Castelul Windsor în cinstea președintelui german Frank Walter Steinmeier și a soției acestuia, Elke Buedenbender, Profimedia (3) jpg
Cu cea mai spectaculoasă tiară a ei! Prințesa Kate a captat atenția tuturor la Banchetul de Stat de la Windsor, alături de William
okmagazine.ro
Gwyneth Paltrow sursa foto Profimedia jpg
Se simte singură de Sărbători, pentru că se ceartă cu soțul tot timpul. Despre ce mare actriță e vorba?
clickpentrufemei.ro
Colonelul Henry W. Anderson, șeful Comisiei Balcanice a Crucii Roșii Americane, împreună cu personalul său, în fața sediului din București, în 1920 (© Library of Congress)
Nu am făcut singuri Unirea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Voica, grav afectată de criza apei din Prahova: „La 89 de ani, mă spăl la lighean. Nespălată tot nu rămân!” Orașul Breaza e paralizat: „Au externat bolnavii!”
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”

OK! Magazine

image
Viitorul Rege și viitoarea Regină a Angliei! William și Kate au luat cu asalt internetul cu portretul lor perfect de Crăciun

Click! Pentru femei

image
Se simte singură de Sărbători, pentru că se ceartă cu soțul tot timpul. Despre ce mare actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!