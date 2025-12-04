Concedieri masive în trei fabrici din România

O companie înființată în 2 septembrie în România, prin preluarea a patru centre de cercetare și dezvoltare (Brașov, Iași, Sibiu și Timișoara) cu 13.000 de angajați, a anunțat că va face concedieri masive, cu plata de salarii compensatorii.

Aumovio România, oficial înființată pe 2 septembrie, are aproximativ 13.000 de angajați și a preluat de la Continental AG patru centre de cercetare și dezvoltare (Brașov, Iași, Sibiu și Timișoara) și două unități de producție (Sibiu și Timișoara).

În cele două unități de producție și în cele patru centre R&D, Aumovio România dezvoltă și produce senzori, afișaje, sisteme de frânare și soluții pentru confort, destinate unei game variate de platforme de arhitectură, precum și sisteme de asistență pentru mobilitate conectată și autonomă.

Aumovio România va reduce personalul cu 641 de angajați în trei dintre unitățile sale din țară. Compania explică decizia ca fiind parte a unui plan global de optimizare a operațiunilor și de reorientare strategică.

„Ca parte din măsurile noastre implementate global, prin care ne propunem să ne concentrăm investițiile din domeniul de cercetare și dezvoltare către tehnologii de vârf din piață, să intensificăm parteneriatele tehnologice în ecosistemul nostru și să continuăm creșterea eficienței, am informat în data de 3.12.2025 angajații din România cu privire la planurile de reducere a unui total de 641 de poziții din țară, respectiv 288 de poziții în locația Iași, 117 de poziții în locația Sibiu, 236 de poziții în locația Timișoara”, au transmis pentru Profit.ro reprezentanții Aumovio România.

Aumovio reduce personalul în România

„Activitățile planificate au impact asupra tuturor sectoarelor de activitate ale companiei și asupra organizației AUMOVIO Operations & Technology (AOT). În România acestea se referă la activitățile specifice ariilor de afaceri User Experience, Safety and Motion, Architecture and Network Solutions, Autonomous Mobility, AUMOVIO Operations & Technology (AOT)", mai spun cei de la Aumovio.

„Vom aplica măsurile într-o manieră responsabilă din punct de vedere social și ne propunem să avem majoritatea activităților implementate până la finalul anului 2026”. Reprezentanții Aumovio au mai precizat pentru Profit.ro că „am început procesul de informare a angajaților din domeniul de cercetare și dezvoltare cu privire la măsurile planificate și reducerile de personal corespunzătoare în conformitate cu procedurile locale și prevederile legale”, au mai spus ei.

Numărul concedierilor ar putea ajunge la 1.000

În ceea ce privește salariile compensatorii, compania a anunțat că, potrivit contractului colectiv de muncă, angajații concediați vor beneficia de aceste indemnizații, al căror număr variază între 1 și 6, în funcție de vechimea în firmă. În plus, angajații cu vârsta peste 50, respectiv 55 de ani, precum și cei care fac parte din categorii vulnerabile, vor primi suplimentar între 1 și 2 salarii compensatorii, conform aceluiași contract, potrivit analistului Doru Șupeală.

„Se confirmă un val mare de noi concedieri la Aumovio România, compania de dezvoltare și producție de componente electronice pentru industria auto, desprinsă anul acesta din gigantul european Continental Romania.

Numărul total al persoanelor concediate nu este încă cert, dar este foarte posibil să atingă 1000 de persoane, cum afirmă sursele noastre. Cert este că doar de la Timișoara vor fi disponibilizați 300 de angajați, din care 236 fac parte din Departamentul R&D, specialiști în inginerie digitală și electronică. Încă nu știm câte concedieri vor avea loc la Brașov, Sibiu și Iași, celelalte două mari baze pe care le are firma în România.

Vor fi puși pe liber mai întâi angajații care au contracte de muncă pe perioadă determinată, urmați de cei care lucrează ca și contractori (angajați la propriul SRL sau PFA). Fiindcă aceștia nu sunt destui, vor fi puși pe lista de disponibilizări cei care se vor oferi să plece voluntar, ulterior managerii urmând a decide care sunt ceilalți angajați care vor părăsi firma.

Astfel, lista finală a disponibilizaților se va întocmi abia la finalul lunii ianuarie 2026, cea mai mare parte a angajaților firmei urmând a petrece Sărbătorile sub semnul incertitudinilor legate de viitorul lor profesional.

În privința salariilor compensatorii, firma a comunicat că, în conformitate cu contractul colectiv de muncă, angajații concediați vor primi salarii compensatorii, numărul acestora (minim 1 și maxim 6) fiind proporțional cu vechimea lor în firmă, conform tabelului pe care îl vedeți în imaginea alăturată. Suplimentar, vor fi acordate 1 sau 2 salarii angajaților cu vârsta peste 50, respectiv peste 55 de ani și celor care se află în categorii vulnerabile, conform CCM”, a scris el.