Interviu România ratează valul turistic? "Dacă nu luăm măsuri și decizii concrete care să producă efecte, pierdem timp"

Turismul din România atrage tot mai mulți investitori, însă lipsa unei strategii coerente și a finanțării limitează valorificarea acestui potențial. În acest moment sunt în desfășurare proiecte de 6 miliarde de euro dar birocrația nu ajută la atragerea turiștilor care ar putea fi și în număr de 10 milioane pe an.

Baile Felix Foto Turism Felix jpg

În contextul tensiunilor internaționale mulți turiști ar putea alege să îți facă vacanțele în România, dar este țara noastră pregătită pentru un aflux de cereri? De la relația cu autoritățile până la investiții necesare turismul autohton a fost, nu o dată, privit ca o ceușăreasă a priorităților la nivel de minister sau Guvern.

Adrian Voican, vicepreședintele ANAT (Agenția Națională a Agențiilor de Turism), a explicat pentru “Adevărul” care sunt problemele cu care se confruntă turismul din România, dar și investițiile pe care antreprenorii români le fac în 2026. 

Industria turismului trece printr-o transformare accelerată, iar România are șansa de a atrage mai mulți vizitatori. Cu toate acestea, lipsa unei strategii coerente și a unor mecanisme eficiente de promovare riscă să limiteze acest potențial.

Nevoia de turism și călătoriile nu dispar, ci se transformă. Se adaptează, se reorientează, sunt o nevoie reală, nu sunt un moft, un lux. Și ca atare vom regăsi românii plecați în vacanță, fie în România, fie în străinătate, dar în zone mai sigure.

În momentul în care tulburările se liniștesc, dispar, oamenii își reiau vechile obiceiuri de consum turistic, pentru că am văzut asta în mai multe tipuri de crize”, spune Voican.

Strategie guvernamentală: între bune intenții și rezultate modeste

La nivel instituțional, există dialog între stat și mediul privat, însă implementarea lasă de dorit: „Avem nevoie de un organism mult mai flexibil și mult mai rapid în luarea deciziei”, subliniază expertul, atrăgând atenția că „viteza nu este atributul actual al guvernării din România, cel puțin în domeniul turismului”.

Ori tocmai într-o industrie care este într-o continuă schimbare și care depinde de un aport creativ și din partea statului ar fi necesar ca și autoritățile să studieze trendul internațional și să îl adapteze în plan intern. 

Printre problemele cronice se numără proiecte întârziate sau abandonate, precum Organizație de Management a Destinației (OMD). 

Vorbim de OMD-ul național de ani și de zile. Vorbim de prima de incoming pentru a atrage turiștii străini de ani de zile. Avem nevoie de un organism mult mai flexibil și mult mai rapid în luarea deciziei și a proiectelor de participare a României la târgurile internaționale sau la alte tipuri de evenimente pentru a prinde aceste schimbări de trenduri rapid, măsuri care fie au stagnat, fie au fost suspendate", afirmǎ vicepreședintele ANAT.

Adrian Voican, vicepreședinte ANAT
Adrian Voican, vicepreședinte ANAT

Inclusiv stimulentele interne au fost reduse:

Voucherele de vacanță sunt la jumătate. Deci nici stimularea vacanțelor în România nu funcționează la nivel național. Ok, optimistii pot să spună bine că nu le-au scos de tot. Pesimiștii spun da, dar decontarea a scăzut cu 50%. Voucherele de vacanță stimulau consumul în România și investiții în România și turismul alb în România. Și ce punem în loc? Că n-am pus nici bani de promovare suficienți pe plan internațional, nici alte mecanisme care să stimuleze consumul vacanțelor în România. Pentru că astea sunt cele două mari direcții pe care trebuie să și le asume și pentru care trebuie să lucreze Ministerul Turismului în România.”

Românii își schimbă planurile de vacanță după tensiunile din Orientul Mijlociu. Destinațiile care câștigă turiști

Fără bani nu există rezultate

Una dintre cele mai mari probleme rămâne lipsa finanțării coerente pentru promovare:

Dacă am avea 30 de milioane de euro pentru o promovare a României eficientă într-un mix de marketing, adică pe mai multe canale, nu doar la târguri, trebuie și digital, trebuie și online, trebuie și infotripuri pentru jurnaliștii și turiști, e greu să-i convingi să promoveze România dacă nu îi îmbii foarte tare. Ori dacă noi patinăm și discutăm, dar nu luăm măsuri și decizii concrete care să producă efecte, pierdem timp”.

În realitate, România pierde teren din cauza birocrației:

 „Unul dintre cele mai mari târguri din lume, de la Berlin, ne-a văzut în cinci ani o singură dată după pandemie, până când am reușit să fim din nou acolo. De ce? Din cauza birocrației. Până ne luăm aprobările, până îndeplinim niște criterii. Noi trebuie să ne adaptăm la marile evenimente din lume. Nu să se adapteze ei la birocrația din România, când sunt 160 de țări prezente la Berlin și România nu a fost. Hai să ghicim a cui e vina.

Situația este agravată de aprobarea tardivă a bugetelor:

 „Bugetul s-a aprobat aproape la 1 aprilie. Ce să facem cu un buget la mijloc de an, când avem cele mai mari târguri din prima parte a anului, și Parisul, și Berlinul, de care am povestit, la început de martie, și altele, Madridul, târguri foarte mari, noi nu avem bugete.

Investițiile private, motorul real al creșterii

Adrian Voican spune că în contrast cu sectorul public, mediul privat continuă să investească masiv, chiar dacă măsurile de austeritate și creșterea taxelor au lovit și în HoReCa:

 „Avem 2.000 de proiecte în derulare. 6 miliarde de euro este valoarea investițiilor în turism în acest moment. Pe litoral avem aproape 60 de hoteluri all-inclusive, ceea ce este un upgrade de servicii. 10 milioane de turiști străini nu e o cifră exagerată, cum au zis unii, pentru că numai Spania și Franța au în jur de 2 turiști străini pe cap de locuitor. Spania, cu 47 de milioane de locuitori, are 93, 94 de milioane de turiști străini”.

turism litoral foto ovidiu oprea jpeg
Vacanță de groază, în Thailanda: un cuplu de turiști s-a trezit de șuieratul unei cobre care s-a strecurat în patul lor. „Șarpele mi-a trecut pe gât”

O soluție simplă: taxa turistică

Pentru finanțarea promovării, soluția ar putea fi una deja aplicată la nivel internațional, fără presiune suplimentară pe bugetul de stat.

„Taxa turistică de 1 euro pe noapte ar genera 30 de milioane de euro. ori 30 de milioane de nopți în România, ar face cei 30 de milioane de euro necesari și n-ar fi nici o taxă suplimentară pentru business-uri, n-ar fi nici o alocare bugetară pe care nu reușește să o găsească statul român, ar fi de la turistul care vizitează România, pentru că și noi când mergem în străinătate am plătit până la 7-8% din valoarea nopții de cazare de exemplu recent la Berlin, ei chiar strâng bani ca să poată să promoveze turismul nu se poate fără bani, putem să vorbim încă 100 de ani, fără bani nu se poate promova turismul.

Lipsa unei strategii coerente, a finanțării și a vitezei de reacție la nivel guvernamental riscă să transforme potențialul României într-o șansă ratată.

Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să găsească o alternativă la sistemul de sateliți al lui Elon Musk
digi24.ro
image
UIMITOR! Cum arată acum celebrul actor Lorenzo Lamas, la aproape 70 de ani. Noua sa iubită este o altă vedetă, Heather Locklear
stirileprotv.ro
image
Paștele aduce soare, dar și ninsori neașteptate. ANM transmite pentru Gândul unde se strică vremea
gandul.ro
image
Experiment. Pe o stradă din San Francisco a fost deschis primul magazin condus de inteligența artificială
mediafax.ro
image
Gigi Becali a rămas fără permis chiar în ziua de Paște! Cu ce viteză a fost prins patronul de la FCSB
fanatik.ro
image
Fan Courier a închis toate agențiile din țară: clienții nu vor mai putea ridica sau trimite colete direct din sedii
libertatea.ro
image
Este Ormuz pentru SUA ceea ce a fost criza Suez pentru Marea Britanie în 1956? Asemănări, deosebiri și pericole pentru ordinea mondială
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
La revedere, permis! Cu cât gonea Gigi Becali în Pipera, în prima zi de Paște
digisport.ro
image
Încă o lovitură pentru continentul nostru: Europa își pierde supremația farmaceutică în fața 'cleștelui' format de SUA și China
stiripesurse.ro
image
În 25 de ani, a acumulat 827 de zile de concediu neplătit. A dat în judecată firma și a câștigat peste jumătate de milion de euro
antena3.ro
image
Şase tineri din Africa, emoţionaţi de noaptea de Înviere în România. Ce tradiţie i-a impresionat cel mai mult
observatornews.ro
image
Surpriză de proporții! Pe ce data pică Paștele în 2027
cancan.ro
image
Vechimea din străinătate contează la pensie. Cum să-ți crești pensia chiar dacă nu mai lucrezi în țară
newsweek.ro
image
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
prosport.ro
image
Câte animale ai voie să ţii într-un apartament. Reguli de respectat când sunt scoase din locuinţă
playtech.ro
image
El este românul a cărui avere putea să năucească Europa. Țiriac, frații Pavăl de la Dedeman și Dineș nici nu se apropiau de banii lui
fanatik.ro
image
Scandal în Europa. Fabrica unui producător de mașini popular în România, acuzată de abuzuri grave asupra muncitorilor
ziare.com
image
MM Stoica, după gratii, chiar de ziua lui, în Duminica Paștelui. Mirel Rădoi și Costel Gâlcă l-au vizitat în 2015
digisport.ro
image
Frontul rusesc se prăbușește: Kremlinul înregistrează pierderi devastatoare din cauza dronelor Ucrainei
stiripesurse.ro
image
Alegeri în Ungaria: Tisza, între Bruxelles și suveranism soft
cotidianul.ro
image
Ți se rupe sufletul! Florin Piersic, de nerecunoscut la 90 de ani. Merge în baston și e piele și os
romaniatv.net
image
Rugăciunea pe care să o spui de Paște. Este grabnic ajutătoare și făcătoare de minuni
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”
click.ro
image
Zodiile care vor trece printr-un conflict major în următoarea săptămână. Universul le va ajuta să treacă peste acest impas și le dă o șansă să-și redreseze viața
click.ro
image
Mihai Albu și-a invitat fiica la masa de Paște. Ce i-a răspuns Mikaela: „Nimic nu e sigur.” Cum se înțeleg, de fapt?
click.ro
Regele Edward al VII lea foto profimedia 1004119347 jpg
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!
okmagazine.ro
Kate Middleton, Regele Charles foto Profimedia jpg
N-o să auzim niciodată familia regală britanică rostind aceste cuvinte. Cei 7 termeni interziși la Palat
okmagazine.ro
GettyImages 569189083 jpg
Drama ascunsă a lui Liv Tyler, cunoscută pentru rolul elfei Arwen din „Stăpânul inelelor‟. Și-a dat singură seama cine este tatăl ei
clickpentrufemei.ro
07d03212 95d2 4d54 bef5 7a07a6b26b40 webp
John Franklin, povestea exploratorului care a murit în mod misterios în ghețurile Canadei
historia.ro
