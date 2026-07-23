La maxim o oră de granița României, în nord-estul Ungariei se află o lume de poveste, mai ales pentru familiile cu copii. Este o zonă încărcată cu istorie, gastronomie, dar și cu multe grădini zoologice spectaculoase, băi termale cu istorie și parcuri acvatice.

Pentru mulți români, o vacanță în străinătate înseamnă lux, opulență și o cheltuială pe care nu și-o pot permite. Pe scurt, își iau gândul din start de la o astfel de experiență, considerând-o doar un apanaj al celor bogați. În realitate, sunt posibilități de a călători în străinătate, în locuri de poveste, cu experiențe incredibile, la prețuri mai mici decât în zonele turistice din România.

Și nu ne referim la locuri exotice, unde ofertele cu iz de pomană pot ascunde dezamăgiri și țepe. Ci la zone turistice din apropierea țării noastre, foarte accesibile românilor din toate zonele țării, inclusiv cu mașina. Sunt zone superbe, ofertante, lipsite de aglomerație și cu prețuri decente. Acestea se găsesc de jur împrejurul României, dar sunt foarte puțin cunoscute publicului larg din România. Una dintre acestea este zona de nord-est a Ungariei, un tărâm de poveste în adevăratul sens al cuvântului, extrem de accesibil turiștilor români. O familie cu un copil, care își dorește să se bucure de o experiență totală în acest teritoriu foarte ofertant, cu tot cu drum și cazare, se poate încadra în 5.000 de lei, pentru cinci-șase zile.

Un bastion al protestantismului și distracțiile din „Pădurea Mare”

Călătoria în nord-estul Ungariei ar trebui să înceapă neapărat cu o vizită la Debrecen. Acest oraș fabulos, cu o istorie de peste șapte secole, ar trebui să devină „tabăra de bază” a excursiei și punctul de plecare în incursiunea pannonică. Debrecen este al doilea oraș ca mărime al Ungariei, un centru universitar, cu o importanță culturală și istorică deosebită. Este un important centru cultural și educațional, renumit pentru turismul balnear și pentru economia sa în plină dezvoltare. A fost, în două rânduri, și capitală a Ungariei. Prima dată în 1849, când Lajos Kossuth a proclamat independența, dar și în 1944.

Apoi, Debrecen a fost un bastion al protestantismului. Colegiul reformat din localitate găzduiește o bibliotecă uriașă și, totodată, a format cele mai mari personalități ale literaturii maghiare. Debrecen este și un important oraș universitar. Deși este un oraș turistic, foarte frumos și ofertant, la Debrecen nu veți găsi aglomerația și atmosfera sufocantă a marilor orașe europene. Este un oraș vibrant, care îmbină trecutul cu beneficiile lumii moderne. Centrul istoric al orașului, culminând cu Piața Kossuth, unde se află Biserica Mare Reformată, simbolul orașului, este plin de terase, băcănii și localuri interesante, fiecare cu specificul său, totul învăluit într-o atmosferă boemă de zile mari.

De fapt, este locul perfect pentru o plimbare cu copiii, în timpul zilei, dar și pentru o escapadă romantică sau o descindere nonconformistă, cu degustare de vinuri, bere artizanală și preparate tradiționale sau internaționale (inclusiv asiatice), după lăsarea serii. Pentru astfel de experiențe, ar trebui ca, în primul rând, să vă cazați și să petreceți măcar două-trei zile la Debrecen. De la București, de exemplu, faceți nouă ore cu mașina până la Debrecen, mergând regulamentar și cu opririle de rigoare.

Cei din Transilvania fac mult mai puțin. Călătoria în sine este spectaculoasă, fiindcă traversați munți și zone foarte pitorești. Odată trecută granița, ajungeți la marginea pustei maghiare. În Debrecen, mai ales pe site-urile cu apartamente și case private în regim hotelier, puteți găsi cazare chiar în centrul istoric al orașului, pentru a simți din plin atmosfera. Pentru o familie cu un copil, de exemplu, puteți găsi cazare în centrul orașului, pentru cinci zile, cu 1.200-1.600 de lei. Ideal este să plătiți cu cardul, în forinți ungurești. După o vizită în centrul istoric al orașului și, poate, pe la Universitate, trebuie neapărat să ajungeți la Muzeul Déri. Este unul dintre cele mai impresionante muzee din Ungaria, faimos pentru arhitectura sa, dar și pentru colecția de artă monumentală, incluzând celebrele picturi ale lui Mihály Munkácsy.

Muzeul este foarte spectaculos și educativ, inclusiv pentru copii, având expoziții fabuloase dedicate preistoriei și perioadei migrațiilor, cu explicații inclusiv în limba engleză. Există chiar și o sală dedicată Egiptului Antic, cu mumii și sarcofage, dar și o expoziție inedită care prezintă istoria Japoniei medievale, inclusiv cu armuri originale de samurai. După atâta cultură, merită și un pic de distracție. Iar cel mai potrivit loc este Nagyerdő sau „Pădurea Mare”, un parc uriaș, deosebit de frumos, din centrul orașului.

Aici vă puteți plimba, puteți accesa spațiile de joacă foarte bine dotate sau puteți vizita grădina zoologică, una dintre cele mai mari din Ungaria, cu peste 200 de specii de animale. Și dacă tot ați ajuns la Debrecen, o zi trebuie să o dedicați distracției acvatice. Mai precis, complexului acvatic de băi termale și aqua park din „Pădurea Mare”. Complexul interior este efectiv ca o junglă tropicală, în care vă puteți „rătăci” prin bazine cu apă termală, bazine în peșteră, piscine de diferite tipuri sau puteți încerca senzații tari pe toboganele înconjurate de palmieri și arbori tropicali. Complexul se prelungește cu o parte exterioară, dar și cu o zonă termală și de spa. Biletele pentru o familie cu un copil, costă în jur de 229 de lei.

„Bijuteria” barocă din nordul Ungariei și plăcerea lui Arnaut Pașa

După ce v-ați distrat în „Pădurea Mare”, ați admirat istoria lumii la Muzeul Déri și, mai ales, ați trăit atmosfera boem-burgheză, cu beri artizanale și vinuri ungurești, în apropierea Pieței Lajos Kossuth, merită să trageți o fugă la Eger, un oraș cu o vechime de peste un mileniu. Este considerat de turiștii din toată Europa o perlă istorică a Ungariei, un oraș de o frumusețe și un romantism incredibile. Este atestat documentar din anul 1009, când regele Ștefan I al Ungariei a înființat Episcopia de Eger.

A devenit o așezare urbană importantă în Evul Mediu, dezvoltându-se considerabil în jurul cetății sale, care a fost întărită în secolele următoare pentru a opri expansiunea otomană. Cel puțin centrul său istoric este un loc de poveste, cu o arhitectură fabuloasă, care îmbină stilurile baroc, medieval și neoclasic în clădiri foarte bine conservate. O atmosferă medieval-boemă domnește peste străzile înguste și pavate cu piatră, cu o lâncezeală care te atrage ca un magnet, mai ales în căldura verii, către terasele pitorești, pitite în porticurile și pe sub umbrarele caselor baroce sau medievale. Este locul unde poți rătăci câteva zile, trăind senzații din alte vremuri, desprins de provocările lumii cotidiene.

Nu departe de Piața Dobó István, un erou național al Ungariei, se află și un minaret, simbol al cuceririi otomane în Ungaria medievală, după bătălia de la Mohács din 1526. Din centrul istoric al orașului trebuie neapărat să urcați către Cetatea Eger, un simbol al rezistenței ungurești în fața otomanilor. Această cetate a rămas legendară după ce a rezistat, în 1552, luni de zile atacurilor otomane, apărată de Dobó István și oastea sa. Cetatea din Eger are zone în restaurare, fiindcă a fost distrusă parțial în secolul al XVIII-lea, dar este un obiectiv turistic de top, mai ales pentru pasionații de istorie. Expoziția Dobó István trebuie neapărat vizitată. Se află în cetate și cuprinde exponate interesante și, mai ales, educative, prezentate muzeistic într-o manieră foarte spectaculoasă. Aici veți găsi echipamente complete de ienicer, spahiu, de husar ungur, de lefegii, domnițe și câte și mai câte.

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Expoziția folosește metode moderne de prezentare, cu reconstituiri 3D, filme și modelaje. Într-un beci al cetății a fost amenajat și un adevărat muzeu al torturii, care are inclusiv o secure de călău, dar și faimoasele țepe. Pentru a vă bucura de o experiență completă în Cetatea Eger, aveți nevoie de câteva ceasuri bune.

Și dacă tot ați ajuns în Eger, nu puteți rata o distracție de jumătate de zi la băile termale ale orașului. Sunt în jur de 13 bazine cu apă termală, dar și numeroase facilități acvatice pentru copii. Nu trebuie ratat un bazin termal istoric, de o frumusețe incredibilă.

Este vorba despre baia turcească a faimosului Pașa Arnaut, cel care a stăpânit Egerul în timpul dominației turcești. Ziua nu se poate încheia la Eger fără o vizită în „Valea Fetelor Frumoase”, care, contrar așteptărilor, nu este plină de fete, ci de vin. Aici puteți degusta celebrul Egri Bikavér din Eger, adică, în traducere, „Sânge de taur”. Este un vin roșu despre care legendele spun că ar fi dat vitalitate apărătorilor din cetate și i-ar fi făcut să reziste asediului otoman. Costurile de intrare în cetate și la băile termale pentru o familie cu un copil ajung la 250 de lei.

Un paradis educațional cu 600 de specii de animale

O altă destinație pe care nu trebuie să o ratați în partea de nord-est a Ungariei este grădina zoologică din Nyíregyháza, considerată una dintre cele mai frumoase și mai mari din Europa. Din Debrecen la Nyíregyháza sunt 50 de kilometri, pe care-i străbați mai mult pe drumuri naționale și județene. Ideal este să ajungeți dimineața, pentru a găsi ușor loc de parcare. Prețul biletelor pentru o familie cu un copil se ridică la 280 de lei. Odată trecuți de poarta complexului, pătrundeți într-o lume cu adevărat specială. Grădina zoologică se află într-o pădure de stejari, întinsă pe o suprafață de 30 de hectare, în care se află peste 600 de specii și în jur de 6.000 de animale din toate colțurile lumii. Grădina zoologică este amenajată pe zone geografice, habitate și biomuri.

De exemplu, suntem invitați în lumea zonelor arctice, unde descoperim vulpi, lupi polari, pinguini, lei de mare, reni sau elani. Atracția acestei zone este casa urșilor polari, situată într-un centru interactiv care folosește tehnologie modernă pentru o imersiune complet educațională în lumea animalelor arctice. Vizitatorii pot observa cum cei trei urși polari plonjează în apă și le pot studia comportamentul. Alte zone ale grădinii zoologice sunt dedicate pădurii tropicale, savanei sau marilor păduri europene. Animalele sunt „cazate” în spații care imită fidel mediul lor de viață și pot fi observate de vizitatori din mai multe perspective. „Piramida Verde”, un complex absolut fabulos, are la bază un oceanograf, cu un tunel transparent prin intermediul căruia puteți pătrunde în lumea oceanelor populate de specii de rechini, pești tropicali, pisici de mare și multe, multe altele.

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Deasupra oceanografului, pe mai multe niveluri, puteți face o incursiune în jungla javaneză, din care nu lipsesc urangutanii, șerpii veninoși sau puternicii varani. Ieșind din „junglă”, putem merge către pădurile tropicale indiene sau savanele africane, cu lei, suricate, rinoceri, elefanți sau gorile. Iar turul continuă aproape la nesfârșit. Noroc de restaurantele din interiorul grădinii zoologice, unde puteți gusta langoși ungurești și vă puteți răcori.

Grădina zoologică are, de asemenea, numeroase experiențe interactive pentru copii, prin care pot învăța multe despre animale și habitatul lor natural. Ba chiar și despre oamenii care trăiesc acolo. Sunt și spectacole cu foci sau lei de mare, dar și sesiuni de hrănire a rechinilor. Copiii pot intra inclusiv în țarcurile lemurienilor.

O lume fantastică a Munților Bukk

Zona de nord-est a Ungariei este foarte ofertantă. Pasionații de vinuri pot să facă o incursiune la Tokaj, situat la aproximativ o oră de Debrecen. Miskolc este, de asemenea, un oraș fascinant în care istoria se îmbină cu drumețiile la munte și distracțiile acvatice. Este un oraș incredibil, cel mai mare centru urban din nord-estul Ungariei, reședința județului Borsod-Abaúj-Zemplén, renumit pentru o combinație unică de turism balnear, natură montană și patrimoniu istoric. De exemplu, aici puteți descoperi celebrele băi termale situate în peșteri, o experiență fabuloasă, de neratat (închise temporar pentru lucrări de mentenanță). De asemenea, puteți face drumeții ușoare și pitorești pe traseele din Munții Bükk, o rezervație naturală faimoasă în Ungaria.

În această rezervație se află cascada Szinva (cea mai înaltă din Ungaria), lacul Hámor și două peșteri remarcabile: Peștera Anna și Peștera Szent István. Odată ce v-ați săturat de bătut cărările munților, trebuie neapărat să vă întoarceți pentru a vizita Castelul Diósgyőr, o fortăreață medievală impunătoare din secolul al XIV-lea, situată chiar în interiorul orașului, fostă reședință a regilor maghiari, dar și centrul istoric, cu fascinantele sale berării și băcănii. Și dacă tot vă bate un gând, puteți trage o fugă și la Budapesta. Se află la numai două ore de Debrecen. În general, o excursie de cinci zile-o săptămână (dacă vreți să vizitați cum trebuie și Miskolc, și Tokaj) nu vă costă o avere, dar vă poate aduce satisfacții culturale, gastronomice și balneare incredibile.