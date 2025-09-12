Cea mai spectaculoasă seră de plante exotice din România: pădure tropicală chiar în inima unui oraș de pe malul Dunării

Grădina Botanică din Galați va avea cea mai spectaculoasă seră din țară în ceea ce privește plantele exotice. Vizitatorii vor putea admira palmieri de aproximativ 20 de metri înălțime, precum și sute de alte plante exotice.

Sera va avea specii de cactuşi din Mexic, Brazilia, Peru, Venezuela, Argentina şi specii de aloe din Africa şi America de Sud. În corpul vertical al serei vor fi specii de curmali, cocotieri, Papaya si palmieri din Asia (China, Japonia, Laos, Indonezia), America de Nord (Florida si Colorado), din America de Sud (Mexic, Brazilia, Argentina, Guatemala), Madagascar, Malta şi Insulele Canare.

„La sera de plante exotice din Grădina Botanică se lucrează la terasa panoramică, amenajată chiar la baza impresionantei construcții, un loc din care vizitatorii vor putea cuprinde cu privirea întreg Galațiul”, a anunțat Costel Fotea, președintele CJ Galați.

→ Imaginea 1/11: Sera de plante exotice CJ Galati jpg

În paralel, se pregătește spațiul tehnic ce va asigura accesul către liftul care îi va purta pe vizitatori până în cel mai înalt punct de observație din interior, aflat la 20 de metri înălțime, acolo unde coroanele palmierilor vor putea fi admirate în toată splendoarea lor.

În prezent, se amenajează zona în care se va turna fundația liftului, urmând ca, în curând, ascensorul să fie livrat și montat.

Nu în ultimul rând, se finalizează racordurile la instalațiile termice, electrice, de climatizare și control al umidității, absolut necesare pentru a crea un mediu optim pentru plantele exotice.

„Prin această investiție a Consiliului Județean Galați, scheletul inestetic din Grădina Botanică va fi transformat în cea mai frumoasă și modernă seră de plante exotice din țară - o veritabilă pădure tropicală”, cu specii aduse din Africii și Americii de Sud”, a transmis Costel Fotea.

În plus, vor fi amenajate spații pentru expoziții temporare și pentru desfășurarea unor activități educaționale.

Sera de plante exotice va avea o suprafață de aproximativ 2.500 metri pătrați, din care 1.000 de mp pentru activităţi didactice.

Obiectivul va fi unul de interes pentru comunitate, dar şi pentru judeţele învecinate precum Brăila, Tulcea, Vrancea, Vaslui şi Buzău.