Pericolele care îi pândesc pe români într-o destinație exotică de lux. „Paza bună nu e suficientă ca să treacă primejdia”

Tot mai mulți români cu bani aleg destinații exotice, însă unele implică anumite riscuri. O familie de români a aflat acest lucru pe propria piele, iar la final părinții au aflat că cei doi copii ai lor s-au aflat într-un pericol imens, fără măcar ca ei să bănuiască.

Ar fi trebuit să fie cel mai frumos concediu pentru o familie de români, dar s-a dovedit unul îngrozitor. Iar la final, părinții au realizat cu groază că cei doi copii ai lor au fost foarte aproape să moară, fără măcar ca ei să bănuiască.

Câteva ciupituri de țânțari au fost de ajuns pentru a le strica vacanța unor români care au ales ca destinație Thailanda. Insectele i-au ciupit pe cei doi copii ai lor și totul s-ar fi putut termina tragic, după ce țânțarii le-au transmis virusuri temute care de multe ori îi ucid pe cei infectați. Sub anonimat, unul dintre cei doi părinți a relatat cele petrecute pe pagina de Facebook Grupul Familiilor Călătoare – vacanțe și călătorii cu copii.

„Când paza bună nu e suficient de bună ca să treacă primejdia rea… Anul acesta am fost două săptămâni în Thailanda cu copiii. O excursie mult așteptată un an de zile și de adulți și de copii, care din păcate a lăsat un gust amar acum”, și-a început postarea.

Cum a început totul

Problemele au început când unul dintre cei doi copii a manifestat simptomele unei răceli. De fapt, ulterior s-a dovedit că nu era deloc o simplă răceală.

„La două zile după ce am plecat din Khao Lak, copilul de 11 ani a răcit. Tușea din când în când și uneori, când intră într-o camera cu aer condiționat, zicea că îi e foarte frig. Mai rău se simțea când eram în mașini/avioane cu AC foarte rece, punea hanorac și geacă pe el. Cu un paracetamol sau nurofen, se simțea mai bine. Fără febra, fără muci sau alte simptome”, a adăugat, după care a continuat:

„Am mai stat o săptămâna în Thailanda și în seara dinaintea plecării, cel al doilea copil (infant) avea ceva muci și a făcut febra 38,2. Răceală sau dinții, am putea zice. Dar cu inima strânsă, că deja îmi treceau toate gândurile prin cap. La revenirea în țară, primului copil îi era „frig” și acasă, băgat sub pătură. Al doilea a făcut 38,4 febră la somnul de prânz. Așa că nu am mai stat. Am mers la Victor Babeș, unde i-a internat pentru analize”, a mai scris el.

După întoarcerea în țară familia avea să afle cu groază ce s-a întâmplat. Testele au arătat că ambii copii prezentau anticorpi formați după ce organismele lor au luptat cu succes cu mai multe boli tropicale, una dintre ele mortală.

„Testele rapide de boli tropicale au ieșit ok, însă cele de anticorpi, nu. - Infant: prezenți anticorpi Zika, Chikungunya - Copil 11 ani: prezenți anticorpi Zika, Chikungunya și Dengue. Dacă primele două nu creează probleme și doar acum putem spune că au imunitate, cu Dengue nu e așa simplu. O a două reinfectare poate duce la „severe Dengue”, hemoragii și chiar deces”, a mai scris el.

Și-au luat toate măsurile de preacuție, dar degeaba

Interesant este că ei erau puși în gardă încă dinainte de a pleca spre Thailanda și își luaseră măsuri de precuație. N-a fost suficient, iar asta arată cât de mare e riscul.

„M-am interesat din țară, dinaintea plecării, ce spray de țânțari este eficient în Thailanda. Acolo l-am cumpărat încă din aeroport. I-am dat pe copii în fiecare seară când ieșeam la masă și în excursii. În două săptămâni i-au mușcat țânțarii de maxim trei ori pe cel mare și cinci ori pe cel mic. Până la urmă nici nu a fost nevoie de mai mult…. În acest context vom anula vacanța din Zanzibar din luna februarie și va trebui să evităm țările tropicale și cele cu risc de Dengue. Care nu sunt puține. Ne-am testat și noi adulții, analizele noastre au ieșit ok. Preferam să fie invers”, și-a încheiat postarea.

A revenit apoi cu o completare, în care a povestit că în România au existat cazuri grave, de persoane infectate cu Dengue.

„Ironic e că frisoanele nici nu le-am găsit că simptom pentru Dengue. Mie îmi era să nu fie malarie. Majoritatea celor infectați cu Dengue, până la 80%, nici măcar nu au simptome, iar restul au de răceală. Doar un procent foarte mic au simptome nasoale de la prima infectare. Așa că mulți nici nu știu măcar că au avut, pentru că cine să meargă să se testeze de anticorpi la întoarcerea în țară? Nimeni…Doctorița de la Babeș mi-a spus că au avut câteva cazuri de Dengue sever, unele foarte aproape de Terapie Intensivă, însă toți erau la a doua reinfectare, neștiind că au mai avut în trecut. Pentru că Dengue are patru tulpini. Pentru prima, capeți imunitate pe viață”, a adăugat el. A completat apoi cu alte câteva informații despre temuta Dengue.

„Problema apare când te mușcă un țânțar cu o altă tulpină, atunci apar acele reacții încrucișate care duc la situații extrem de nefericite. Ca recomandare mi s-a spus doar să avem mai multă grijă pe viitor și să ne protejăm mai bine. Și să știm că a avut Dengue o dată și să mergem de urgență la spital în caz că bănuim o nouă reinfectare. Păi și acum am considerat că am avut grijă! Stresul ar fi maxim să fim într-o țară tropicală și să văd vreo pișcătură de țânțar pe copil! Și cei cu Dengue cică sunt mai activi și mușcă ziua… Ar însemna să stăm cu stres non stop, zi și noapte să nu îl piște vreun țânțar. Vedeam pe niște statistici că și în Italia (Roma), Spania și Franța au fost cazuri… minunat! O să ajungem să ne mutăm în țările nordice, să nu mai vedem țânțari. Ne întreba un ghid într-o excursie dacă știm care este cel mai periculos animal din lume? Răspunsul era: țânțarul!”, și-a încheiat reacția.

La fel au pățit și alții

Reacțiile altor internauți care au citit postarea nu au întârziat. Unii dintre colegii de forum au povestit că au trecut prin situații mai mult sau mai puțin asemănătoare, în timpul unor concedii exotice.

„Îmi pare rău pentru cele întâmplate și sincer să spun și eu cred că cel mai nenorocit este țânțarul. Dacă de multe animale te poți proteja de țânțar, deși încerci, nu mi se pare că reușim îndeajuns. Am fost și noi plecați și mi s-a părut că nu a fost atât de haos cu țânțarii cum m-aș fi așteptat. Am avut la sprayuri cu noi și nu știu de ce, dar tot așa cred că am numărat 2-3 înțepături într-o săptămână. Am avut întradevăr senzația de frig pe toată perioada sejurului, însă asta de când am ajuns. Mi s-a părut că umiditatea nu este atât de ridicată ca în Bali însă aerul condiționat părea foarte rece pentru mine încă din prima zi. Nu știu dacă se poate verifica dacă am avut sau nu Dengue deoarece au trecut trei săptămâni de când m-am întors”, a spus cineva.

„Daca ați avut, va ieși la testul de anticorpi. Sper însă să nu fie cazul. Nici noi nu am „simțit” țânțarii, chiar eram relaxați, că „nu sunt țânțari”. Trei pișcături în două săptămâni ni s-a părut parfum! La noi în țară, astă vară, ne făceau praf seară în parc. Și noi am zis că senzația de frig este de la trecerile acelea bruște de la căldură la, dar se pare că la noi nu a fost așa”, a răspuns autorul postării inițiale.

Altcineva a povestit o experiență puțin diferită, după un conediu în Bali. „Îmi pare rău pentru experiență. Noi am fost în Bali anul acesta și la fel, am citit și m-am interesat de n variante de spray-uri. Am avut la mine trei variante și am folosit și unul oferit de hotel. Și eu și copilul sunt predispuși la ciupituri de țânțari, soțul nu. Noi 2 eram non stop„“îmbibați” de spray, soțul abia a folosit de câteva ori… Chiar și așa, pe mine și pe copil ne-au ciupit pe fiecare de 3-4 ori, pe soț deloc. La noi deznodământul a fost fericit, nu am avut probleme însă am stat cu mare grijă o perioadă.”