Cum i-a făcut România magică să plângă de emoție pe mai mulți americani. „Nu credeam să mi se întâmple așa repede” VIDEO

Frumusețiile României și simplitatea și sufletul curat al românilor sunt de multe ori apreciate de turiștii și de vloggerii care ajung aici din străinătate. În unele cazuri, aceștia sunt copleșiți și ajung chiar să verse lacrimi, emoționați. De 1 Decembrie, „Adevărul” relatează trei astfel de cazuri, în care turiști veniți în România din Statele Unite ale Americii au fost profund emoționați de cele văzute și trăite aici.

Jason, Lenka, Alex și Mia, o familie de americani - părinții și doi copii - au decis să călătorească prin lume, dornici să cunoască noi culturi, gastronomii, muzică și moduri de viață. Ei au ajuns în Maramureș, unde s-au cazat într-o casă tradițională din lemn din Breb.

„Suntem în Breb, Maramureș, iar această localitate este cel mai autentic sat din România. Este locul unde timpul s-a oprit. Zici că te-ai întors înapoi în timp o mie de ani. Pentru că aici viața e exact cum era pe timpuri și suntem recunoscători că încă păstrează cultura locului”, a spus Lenka.

Jason a dat asigurări că Maramureșul este un loc aparte în România și că restul țării, sau cel puțin o parte din ea, este „destul de“ modernă.

Apoi, Lenka intrat apoi într-o curte unde a fost întâmpinată de o femeie în vârstă. În încercarea de a comunica, Lenka a folosit opțiunea de Google Translate pe telefon. Femeia le-a răspuns la câteva întrebări și le-a povestit că a muncit mult toată viața, apoi le-a spus că a rămas văduvă și că soțul ei a fost miner la Cavnic timp de 25 de ani. Povestea ei i-a impresionat până la lacrimi pe americani.

„Auzisem că oamenii de aici sunt incredibil de ospitalieri. Uau! Aceasta este casa ei! Suntem atât de bucuroși că am întâlnit-o pe Ana, are așa o inimă bună! Este o experiență incredibilă. Știam că oamenii de aici sunt calzi și buni, că te invită în casele lor, dar chiar nu ne așteptam să ni se întâmple asta atât de repede, cum am ajuns aici”, a spus ea vizibil emoționată. De altfel, și ceilalți membri ai familiei au vărsat lacrimi, sub imperiul emoției.

„Generozitatea românilor, nefiltrată”

Un alt turist american a făcut cunoștință cu România și cu generozitatea românilor în cel mai emoționant mod cu putință. Acesta a izbucnit în lacrimi, mișcat de gestul unei familii de români cu care s-a întâlnit prima dată. Emoționat, bărbatul a explicat într-un clip postat pe TikTok ceea ce s-a întâmplat, iar imaginile au devenit virale

„Generozitatea românilor, nefiltrată. Nu o să credeți ce s-a întâmplat. Am luat cina la restaurantul Dante, unul dintre cele mai scumpe, și o româncă a venit la mine și mi-a spus: te știu de pe TikTok. A venit și soțul ei… Mi-am terminat masa… și am mâncat mult, pentru că îmi era foarte foame, apoi chelnerul mi-a spus că nu trebuie să plătesc nimic pentru că au plătit pentru mine. Cred că a fost minimum 30 de dolari, ceea ce e scump. A fost foarte, foarte generos din partea lor și mi-au făcut zilele însingurate în România mai ușoare, îmi vine să plâng acum”, a spus bărbatul.

Imaginea care a făcut-o să plângă pe o turistă americană

Jenny și Jacob, doi vloggeri americani, au vizitat România, și au fost profund impresionați de munți, dar și de orașele pe care le-au văzut cu această ocazie. Un capitol special pentru ei a fost Brașovul, unde au ajuns după ce vizitaseră Bușteniul.

„Deci așa arată Brașovul, înconjurat de ziduri uriașe. E atât de tare”, a spus Jacob. Apoi, ei au ajunsîn fața unei unei pânze mari de păianjen țesută pe crenguțele unui brad.

„Uite cât de complicată este pânza aceasta de păianjen! Nu cred că am văzut una care să arate atât de perfect. Dar de ce mă mir? Suntem în Transilvania, pe teritoriul lui Dracula. Și se potrivește foarte bine și cu arhitectura asta medievală. Locul asta este absolut uimitor. Unul dintre lucrurile care îmi place să le fac când ajungem în zone bogate în cultură ca acesta este să îmi imaginez cum era pe vremuri, cu regi și regine, cu prinți și cavaleri. Și simt că România mi-a oferit foarte multe lucruri la care să visez, să mă gândesc pentru că are o istorie și o cultură atât de bogate. Astfel că îmi pot imagina oameni mergând pe aceste străzi, trecând prin poartă orașului dintre ziduri că în epoca medievală. Este atât de fascinant”, a spus Jenny.

Ajunși la Poarta Ecaterina, Jacob și Jenny au fost din noi impresionați. „Acesta era singurul loc prin care se putea intra sau ieși din oraș”, a explicat Jacob.

Lacrimile lui Jenny

Jenny a fost și mai emoționată, iar emoția a copleșit-o. „Mi se pare foarte ciudat să mă așez și să mă uit la o clădire care să mă impresioneze mai mult decât plajele, munții, dar efectiv stau aici, Jacob se plimbă de jur împrejur făcând fel și fel de lucruri, dar eu stau aici și efectiv nu îmi pot lua ochii de la clădirea asta, care e de fapt o poartă, cu muntele acesta uriaș de pe fundal. E unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le-am văzut. Și de obicei nu prea spun astfel de lucruri despre clădiri. Iar asta nici măcar nu e o clădire, este o poartă, însă m-a impresionat”, a izbucnit ea.

„Ești ok?”, a întrebat-o Jacob, care a i-a văzut lacrimile în ochi. „Nu știu de ce am început să plâng, dar este totul atât de drăguț. Acum mă simt și prost”, a răspuns Jenny. „E ok”, a consolat-o Jacob. „Chiar este una dintre cele mai nebunești clădiri pe care e posibil să le fi văzut până acum. Chiar în apropierea Porții Ecaterina este Biserica Neagră”, a adăugat el.