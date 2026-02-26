Video Orașul cel mai toxic din lume, unde locuitorii au fost forțați să plece și să-și abandoneze case: otrava a rămas sub pământ

Un oraș minier din SUA, care odinioară găzduia aproape 10.000 de oameni, a devenit un simbol al dezastrului ecologic și al impactului devastator al activităților industriale asupra comunităților.

Orașul Picher, Oklahoma, a prosperat în anii 1920 datorită extracției de plumb și zinc, care aducea profit și locuri de muncă. Tunelurile minerale se întindeau sub infrastructura orașului, iar munți uriași de deșeuri miniere aduse la suprafață dominau peisajul urban.

Copiii se jucau pe aceste movile toxice, iar locuitorii erau denumiți peiorativ de străini „chat rats”. Materialul era folosit inclusiv pentru repararea drumurilor locale, potrivit express.

Declinul a început după 1926, odată cu reducerea activității miniere. În anii ’60, populația scăzuse la 2.553 de locuitori, iar în 1967 toate minele au fost închise.

Odată cu oprirea pompelor, galeriile miniere s-au inundat cu apă contaminată cu metale grele: plumb, zinc, fier, nichel și cadmiu. Substanțele toxice au ajuns în pârâurile din jurul orașului, punând sănătatea comunității în pericol.

Îngrijorările au culminat în anii ’90, când Serviciul de Sănătate Indian a testat copiii din oraș și a descoperit că 35% aveau niveluri periculoase de plumb în sânge.

În 2004, analizele solului din școli și locuri de joacă au confirmat contaminarea masivă. Agenția pentru Protecția Mediului și statul Oklahoma au emis o evacuare obligatorie și au cumpărat întregul oraș.

Pe lângă solul toxic, Picher se confrunta cu pericolul prăbușirii: cele 1.400 de spații cavernice rămase deschise sub oraș s-au deteriorat din cauza apei contaminate, iar întregul teritoriu putea fi înghițit de nămolul toxic în orice moment.

Procesul de evacuare a fost lent. În 2008, un tornadă a distrus 160 de case și a ucis șase persoane, accelerând plecarea ultimilor locuitori. În 2013, municipiul Picher a fost oficial dizolvat. În prezent, orașul este considerat prea toxic pentru a fi locuit.

În mod bizar, în fiecare decembrie, fostii locuitori revin pentru o seară în orașul fantomă. În timpul paradei de Crăciun, oamenii se adună pe străzi, mănâncă, beau și cântă.