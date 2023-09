Top 10 destinații de toamnă pe care să le vizitezi în România VIDEO

Sezonul estival s-a încheiat, dar nu și dorința de a călători a multor români care vor să profite, măcar în weekend, de vremea frumoasă de toamnă și să se bucure de peisaje, într-un loc pitoresc.

România are nenumărate zone cu atmosferă și priveliști impresionante, care, în culorile toamnei, devin superbe.

Ținutul Pădurenilor, o încântare

Ținutul Pădurenilor din vecinătatea Hunedoarei se transformă într-una dintre cele mai atractive destinații montane pentru iubitorii de natură și amatorii de fotografii.

Tot mai mulți turiști sunt atrași de așezările din Munții Poiana Ruscă. Pe noile șosele și drumuri pietruite călătorii pot ajunge ușor până în inima masivului, în satele mai puțin explorate de turiști, în trecut. Se pot bucura aici de bogatele întinderi de pădure, împodobite în nenumăratele nuanțe ale toamnei, versanții abrupți și spectaculoși ai reliefului dolomitic și numeroase poieni și platouri scăldate în soare, unde localnicii și-au întemeiat așezările așezări pitorești.

Valea Frumoasei

Valea Frumosei, unul dintre traseele cele mai spectaculoase din Munţii Şureanu, porneşte de la Sebeş, trece prin satul Şugag şi ajunge până la Cabana Oaşa.

Zona a fost recomandată şi de scriitorul Mihail Sadoveanu, care a petrecut mai multe vacanţe în acest spaţiu şi care a publicat şi un volum intitulat „Valea Frumoasei“.

În aceste locuri peste care timpul nu şi-a pus amprenta poate fi vizitată şi Mănăstirea Oaşa, care se află la 70 de kilometri de Sebeş şi la 57 de kilometri faţă de Petroşani. Lăcaşul de cult a fost ridicat la poalele unui deal acoperit de conifere, la o altitudine de peste 1400 de metrii. Cei care doresc să petreacă mai multe zile pe Valea Sebeşului se pot caza la o pensiune unde să se bucure de linişte, aer curat şi mâncare tradiţională.

Rezervaţia Naturală Pădurea Călineşti - Brezoi

Impresionanta rezervaţie naturală este inclusă în Parcul Naţional Cozia, unde se află şi pădurea Cozia, în apropierea oraşului Brezoi. Cele aproape 1.000 de hectare ale rezervaţiei Pădurea Călineşti - Brezoi, sunt situate pe flancul sud-estic al Munţilor Lotrului.

Pădurea Mociar

Situată în Transilvania, în apropierea satului Nadăşa, pe drumul către staţiunea Sovata, pădurea Mociar se întinde pe suprafaţa de 570 hectare şi are sute de arbori seculari, cu vârste între 650 şi 720 de ani, fiind cea mai bătrână pădure din România.

Pădurea Letea

Una dintre cele mai vechi şi mai frumoase păduri din România este în Delta Dunării. Pădurea Letea are aproximativ 700 de ani şi este situată la 23 de kilometri nord-vest de oraşul Sulina. Are o suprafaţă de peste 3.000 de hectare.

Parcul Național Retezat

Parcul Național Retezat, zona cu cea mai mare densitate de lacuri glaciare din țară merită vizitat toamna. Munții Retezat sunt un tărâm al caprelor negre.

Lacul Roșu

Lacul Rosu, aflat la 30 km de Gheorgheni si 30 km de Bicaz este cel mai mare lac de baraj natural din Romania. Acesta s-a format in anul 1837 prin alunecarea unei suprafete de teren de pe versantul Nord Estic al Muntelui Ucigasul (Ghilcos), alunecare ce a barat cursul raului Bicajel. Farmecul lacului este dat de trunchiurile brazilor de odinioara care strapung oglinda apei lacului si care tulbura imaginea reflectata a muntelui.

Lacul Roşu este unul dintre cele mai renumite lacuri al Ţinutului Secuiesc şi este situat la altitudinea de 938 m în partea centală al munţiilor Hăşmaş. Lacul se află la 26 km de municipiul Gheorgheni.

Cetatea Sighisoarei

„Cea mai frumoasa cetate locuita din Europa”, Sighişoara, reprezinta si cel mai frumos si complet ansamblu de arhitectura medievala din Romania.

Aici pot fi admirate obiective turistice importante precum: Turnul cu Ceas, construit in secolul XIV, simbolul Sighisoarei, Casa Vlad Dracul, cea mai veche constructie civila din piatra din cetate, unde ar fi locuit intre 1431-1435 principele Vlad Dracul (tatal lui Vlad Tepes), Pasajul Scarilor din Sighisoara (construit in 1662, ce pastreaza in prezent 175 de trepte).

Orașele Brașov și Sibiu

Sibiul și Brașovul sunt superbe în orice anotimp, însă toamna au un farmec aparte, iar împrejurimile oferă, în acest anotimp, priveliști în culori de care turiștii vor rămâne cu adevărat impresionați.