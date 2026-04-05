Oferte last-minute de Paște 2026: unde mai găsești vacanțe în țară și în străinătate și cât costă. Tururi ghidate pe litoral

Dacă ai la dispoziție un buget de câteva sute de euro și disponibilitatea de a pleca de Paște, poți găsi în continuare oferte last-minute, atât în țară, cât și în străinătate.

Adevăratele oferte last-minute, având în vedere că a rămas mai puțin de o săptămână până la prezentarea în stațiune, încă sunt disponibile, agențiile de turism și chiar direct hotelurile promovându-le în continuare. Reducerile sunt de 5-10%, românii având de ales între vacanțe tradiționale în țară și sejururi externe la prețuri competitive, unele chiar reduse semnificativ față de ofertele early booking.

România, prima opțiune pentru Paștele tradițional

Destinațiile interne rămân cele mai căutate pentru Paște, în special zonele cunoscute pentru tradiții și gastronomie: Bucovina, Maramureș, Transilvania sau Valea Prahovei, dar și cele balneare.

„Pentru Paști sunt locuri. În acest moment 60-70% sunt în medie ocupate unitățile de cazare și sunt locuri atât în zonele montane, în stațiunile tradiționale din Maramureș, Bucovina, Sibiu, Valea Prahovei, cât și în zonele balneare, unde vacanțele au ștaif, sunt mai de lux, sunt premium, cu acces la piscine descoperite, dar cu apă termală, încălzită, cu cine festive, cu pachete pentru copii – vânătoare de ouă, concurs de încondeiat. Iar pe litoral, de data aceasta, în 2026, avem incluse la unele hoteluri și excursii, tururi ghidate, cu intrare la cazinoul din Constanța, dat în folosință chiar anul trecut, în primăvară”, a precizat vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Adrian Voican.

Obiceiul de consum al românilor s-a schimbat, spun reprezentanții tour-operatorilor. Nu se mai cumpără vacanțele din vreme, chiar dacă e vorba de reduceri substanțiale, de 20- 30%, ci așteaptă până în ultima clipă, pentru ofertele last-minute. Prețurile la această dată sunt în continuare în ofertă, în multe locații din țară.

Un sejur de trei nopți în Sinaia, la hotel de trei stele, cu mic dejun, costă 900-1.000 lei, redus de la 1.100 – 1.200 lei, dar poate ajunge până la 3.500 – 4.000 lei la hotel de patru stele, cu spa, wellness și program complet.

Și în stațiunile balneare și în zonele tradiționale se găsesc în continuare oferte, dar și pe litoral. Prețurile pe litoral pornesc de la 700-800 lei pentru trei nopți de cazare, cu mic dejun, dar pot ajunge și la 3.600 – 4.000 – 4.200 lei la patru stele sau la cinci stele, hotelierii incluzând și vizita la cazinoul din Constanța și alte servicii.

Ce oferă hotelierii din țară, și asta încă îi face atractivi, sunt: cina festivă, vânătoarea de ouă, anumite hoteluri au inclus și transportul organizat la biserică în noaptea de Înviere, bucatele tradiționale.

Bulgaria, în continuare atractivă

Deși prețurile au mai crescut în Bulgaria, destinația relativ aproape de casă rămâne în continuare atractivă pentru români. Pentru Paște și aici poți găsi oferte, cu reduceri de până la 10%, iar prețurile pentru trei nopți de cazare, pentru două persoane în schimb, hotel de patru stele, ultra all inclusive, pornesc de la 500- 600 euro și pot atinge și depăși 900 euro. Tot în Bulgaria sunt și oferte care pornesc de la sub 200 euro/3 nopți/două persoane.

Pentru cei care preferă temperaturi mai ridicate sau experiențe diferite, agențiile de turism promovează intens și alte destinații externe. Printre cele mai căutate rămân Egipt, dar și Grecia și Turcia sau alte destinații. Prețurile pentru sejururi externe pornesc de la 399–645 euro/persoană pentru city break-uri sau vacanțe în Europa și pot ajunge la 680–739 euro/persoană pentru Egipt, all inclusive (sejurul este însă dublu ca durată, 7 nopți).

Ofertele sunt la un click distanță, unele dintre acestea deosebit de tentante din punct de vedere financiar, însă turiștii trebuie să fie pregătiți pentru alegeri rapide și disponibilitate limitată.

Bulgaria și Turcia rămân în continuare alegerile preferate ale celor care vor regim all-inclusive, Grecia este o destinație cu opțiuni variate, inclusiv cu variante all-inclusive, iar Albania este și aceasta luată în calcul, cu oferte care oferă doar cazare, sau cazare + mic dejun și chiar variante all inclusive, de aceea ofertele trebuie studiate cu atenție.