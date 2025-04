Paștele nu este doar o sărbătoare religioasă, ci și un prilej în care tradițiile și obiceiurile locale se împletesc pentru a crea o atmosferă unică, plină de semnificație și frumusețe. În întreaga lume, modul în care creștinii celebrează Învierea lui Hristos variază, însă fiecare cultură adaugă propriile culori și savoare acestei sărbători universale.

→ Imaginea 1/8: Paștele pe glob Colaj DMS

Dacă te-ai întrebat vreodată cum este celebrat Paștele în alte părți ale globului, iată câteva dintre cele mai fascinante tradiții pascale în lume (VEZI COLAJ FOTO).

1. Grecia: duelul rachetelor cu sclipici și supa din organe - tradițiile spectaculoase unice

În Grecia, Paștele este fără îndoială cea mai importantă sărbătoare religioasă și este marcat printr-o serie de tradiții care aduc comunitățile împreună.

În ziua de Paște, este obiceiul să se ciocnească ouă roșii, simbol al sângelui lui Hristos. Un alt obicei binecunoscut este pregătirea cozonacului tradițional numit „tsoureki” – un cozonac pufos, cu aromă de migdale și scorțișoară, care se împletește în formă de cerc și este adesea presărat cu zahăr.

Iar la masă, mielul la rotisor este nelipsit, simbolizând sacrificiul și Învierea – elemente extrem de asemănătoare cu cele din cultura românească.

Însă, dincolo de aceste asemănări, Paștele grecilor se remarcă prin câteva obiceiuri spectaculoase și unice, care transformă această sărbătoare într-un adevărat spectacol al credinței și al bucuriei colective.

Un exemplu este Rouketopolemos, o tradiție impresionantă care are loc pe Insula Chios, unde, în Noaptea Învierii, două biserici rivale organizează un adevărat „război” cu rachete artizanale. Mii de proiectile sunt lansate simultan peste clopotnițele bisericilor, într-un spectacol vizual unic în lume. De altfel, în noaptea de Paște, în întreaga Grecie, cerul este luminat de focuri de artificii, imediat după ce preotul vestește „Hristos a Înviat” și credincioșii aprind lumânările din Sfânta Lumină. Străzile se umplu de oameni, cântece și emoție – un amestec vibrant între solemnitate și sărbătoare.

De asemenea, grecii obișnuiesc să servească o supă tradițională numită „magiritsa”, preparată din organe de miel și verdețuri aromatice, servită imediat după slujba de Înviere – o tradiție culinară diferită, dar cu o simbolistică profundă legată de revenirea la viață și de încheierea postului. Și în România se pregătește o ciorbă de miel (sau borș de miel), dar care folosește adesea capul, gâtul, coastele și organele mielului, dar mai frecvent, la noi, organele sunt folosite în drob, nu într-o supă. În plus, la greci, „magiritsa” reprezintă felul principal de Paște servit imediat după slujba de Înviere. Supa cremoasă este servită uneori cu ou și lămâie.

2. Italia: Paștele și „Scoppio del Carro”

În Italia, în special în Florența, o tradiție spectaculoasă de Paște este „Scoppio del Carro” (Explozia căruței), care are loc în dimineața Învierii. Un car încărcat cu artificii este tras prin oraș de o echipă de boi împodobiți, până în fața Catedralei Santa Maria del Fiore.

Acolo, un porumbel mecanic („colombina”), lansat din interiorul bisericii, declanșează un foc de artificii spectaculos. Potrivit tradiției, dacă artificiile se aprind fără probleme, anul va fi unul prosper, cu recolte bogate și noroc pentru locuitori.

3. Spania - impresionantele procesiuni costumate ce par desprinsă din alte timpuri

Spania este faimoasă pentru tradițiile sale pascale grandioase, iar în sudul țării, în Andaluzia, Paștele este marcat de impozante procesiuni religioase. Membrii frățiilor religioase îmbracă robe tradiționale și poartă statui cu imagini ale Fecioarei Maria sau ale lui Hristos, în timp ce parcurg străzile din Sevilla sau Granada. Aceste procesiuni sunt adesea însoțite de muzică sacrală și focuri de artificii.

În fiecare an, milioane de credincioși se adună pentru a participa la aceste parade impresionante, unele dintre ele durând ore întregi și fiind însoțite de o atmosferă de rugăciune profundă.

În plus, față de aceste tradiții comune, Paștele în Spania este marcat și de câteva obiceiuri cu adevărat spectaculoase și unice. Un exemplu ar fi „La Madrugá”, o procesiune care are loc în noaptea de joi spre vineri din Săptămâna Mare în Sevilla. Este una dintre cele mai renumite și impresionante, în care zeci de frății religioase poartă „pasos” (statui religioase mari și grele), pe străzile înguste ale orașului, sub lumina lumânărilor, creând o atmosferă extrem de emoționantă. Această procesiune, care are loc pe întuneric, adesea în ploaie sau în frig, este un spectacol de o intensitate rar întâlnită.

Un alt obicei neobișnuit din unele regiuni ale Spaniei este „La Mona de Pascua”, o prăjitură specială de Paște care, de obicei, include ouă fierte, uneori chiar decorate, încorporate în prăjitura tradițională. În Catalonia, copiii primesc în dar impresionante Mona de Pascua, adevărate opere de artizanat din ciocolată.

4. Suedia - Halloween-ul pascal: „Måla ägg” și vrăjitoarele care cerșesc bomboane

În Suedia, Paștele este o sărbătoare veselă, marcată de tradiții inedite. Copiii se costumează în „vrăjitoare de Paște” și merg din casă în casă cerând bomboane – un obicei care amintește de Halloween.

Vopsirea ouălor („Måla ägg”) este o altă tradiție esențială, dar spre deosebire de România, accentul cade mai mult pe distracție și implicarea copiilor, decât pe simbolismul religios. Ouăle sunt colorate în nuanțe vii și decorate cu motive florale, fiind un omagiu adus primăverii și renașterii naturii.

Tot în această perioadă, familiile suedeze pregătesc mese festive cu hamsii, ouă și deserturi tradiționale precum „semlor” – chifle dulci umplute cu pastă de migdale și frișcă.

5. Australia: Paștele sub semnul „Easter Bilby”

În Australia, Paștele are o notă aparte față de tradițiile obișnuite din alte părți ale lumii: în locul clasicului iepuraș de Paște - animalul asociat cu multe zeități antice, australienii celebrează „Easter Bilby” – un mic mamifer marsupial, nativ al continentului.

Această alegere simbolică are și un scop ecologic: bilby-ul este o specie pe cale de dispariție, iar înlocuirea iepurașului cu acest animal susține eforturile de conservare a faunei locale și atrage atenția asupra impactului dăunător al iepurilor introduși artificial în ecosistemul australian.

Copiii primesc ciocolată în formă de bilby în loc de ouă sau iepurași, iar vânătorile de ouă de Paște rămân o tradiție populară, desfășurată adesea în aer liber, în peisajele spectaculoase ale anotimpului austral.

6. Statele Unite: Pălării extravagante, parade urbane și ouă rostogolite pe peluza Casei Albe

Paștele în Statele Unite capătă o notă festivă și plină de culoare, tradițiile fiind adesea transformate în spectacole publice. Una dintre cele mai inedite este Easter Parade, celebra paradă de pe Fifth Avenue din New York, ce datează din anii 1800. Mii de oameni defilează în costume elegante sau amuzante, purtând pălării spectaculoase – unele adevărate opere de artă –, într-o atmosferă de carnaval urban care pare desprinsă dintr-un film muzical.

Tot în spiritul celebrării, la Washington D.C., are loc „Easter Egg Roll”, un eveniment găzduit anual de Casa Albă. Pe peluza oficială a președintelui, copiii participă la jocuri pascale, cel mai cunoscut fiind rostogolirea ouălor vopsite pe iarbă, o tradiție începută în 1878. Este un amestec între joacă, simbolismul renașterii și accesul la un moment unic într-un cadru altfel strict protocolar.

Deși nu sunt spectaculoase în sensul ritualic sau mistic, aceste tradiții americane au farmecul lor aparte și aduc Paștele într-o zonă de divertisment, comunitate și creativitate – exact genul de scenariu care te face să spui: asta trebuie să fi fost într-un film!

7. Polonia: „Śmigus-Dyngus” și explozia de apă și veselie de pe străzi

În Polonia, a doua zi de Paște este marcată de un obicei jucăuș numit „Śmigus-Dyngus”, care aduce cu sine o explozie de apă, veselie și tradiții pline de semnificație. În această zi, oamenii își aruncă apă unii altora, simbolizând purificarea și renașterea. Este un obicei vesel, dar cu semnificații adânci despre curățarea sufletului și pregătirea pentru o viață nouă. În plus, bărbații dau „mângâiere” fetelor cu crengi de salcie, un gest menit să aducă sănătate și noroc. De asemenea, în unele zone ale Poloniei, există competiții de aruncat apă la distanță, iar cel care reușește să ude cel mai mult sau cel mai departe câștigă un premiu simbolic.

Acest obicei are rădăcini comune cu tradițiile din Maramureș și Transilvania - udatul fetelor din Ardeal, dar se distinge prin energia și atmosfera veselă caracteristică Poloniei, fiind însoțit de voie bună și râsete pe străzi.

„Śmigus-Dyngus” este o tradiție unică și inedită în peisajul sărbătorilor de Paște din întreaga lume. În această perioadă, gospodinele poloneze pregătesc „żurek” (supă de secară cu ou și cârnați), un preparat tradițional servit la masa de Paște, care completează atmosfera festivă.

Paștele în lume: tradiții care împărtășesc speranța și iubirea

Paștele este o sărbătoare globală, dar fiecare țară și cultură adaugă tradiții și obiceiuri proprii, care conferă acestei sărbători o frumusețe aparte.

Fie că este vorba despre procesiuni solemne, vopsirea ouălor sau jocuri pline de voie bună, fiecare tradiție ne învață ceva despre legătura noastră cu divinitatea și despre comunitatea în care trăim. Aceste obiceiuri spectaculoase – uneori chiar stranii – îți vor schimba percepția asupra Paștelui și te vor face să privești această sărbătoare specială cu alți ochi, descoperind cât de diversă, fascinantă și plină de simboluri este ea, în funcție de colțul lumii în care te afli.

Indiferent de locul în care te afli pe glob, Paștele rămâne o sărbătoare a speranței, a luminii și a iubirii. Iar anul acesta, bucuria este cu atât mai mare, deoarece ortodocșii și catolicii sărbătoresc Paștele în aceeași zi – un prilej rar de comuniune spirituală, dar și de evenimente fastuoase în întreaga lume.