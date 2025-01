Cum să mergi în vacanță cu copiii în 2025 la costuri acceptabile. „Prețurile au crescut extrem de mult în toată Europa””

O familie cu trei copii constată că în orice destinație populară pentru vacanțele de vară, Spania, Italia, Franța, Croația, un sejur la mare cu trei copii necesită „să-ți vinzi un rinichi” și cere sfaturi pe un grup de călătorii. Care au fost cele mai bune sfaturi.

Prețurile sunt din ce în ce mai crescute nu numai în ceea ce privește cheltuielile cotidiene, ci și în ceea ce privește concediile. Inflația în România a urcat la 5,11% în noiembrie 2024, pe fondul scumpirii alimentelor, produselor nealimentare și serviciilor. Voucherele de vacanță au fost reduse la 800 de lei, cu condiția asigurării de către angajat a unei coplăți de 800 lei.

Românii constată că și în străinătate prețurile vacanțelor au crescut foarte mult.

Un membru al unui grup de Facebook de călătorii a atras atenția că prețurile pentru vacanța de vară sunt extrem de mari și a cerut sfaturi: „cum aș putea să merg în vacanță la mare cu 3 copii și să nu-mi vând un rinichi?”

„Orice locație pun (Spania, Italia, Franța, Croația cele cu care putem merge cu mașina) doar cazarea ne costă pt 9 nopți aproximativ 2000 euro... Și am căutat... (Booking, Airbnb,diverse site-uri, direct la unii proprietari...). Cu avionul e scump... 5 bilete, deci e exclus... (destinații cum e Grecia, Turcia, pe insule...). Dacă selectez 2 adulți și 2 copii e jumătate prețul la tot ce am căutat. Cum pun un bebe de 3 ani... Cum prețul se dublează!”, susține acesta

Destinții cu prețuri bune

Sfaturile și ponturile nu au întârziat să apară.

Alexandra recomandă contactarea directă a proprietății: „De multe ori algoritmul Booking nu e foarte isteț”.

Cristian recomandă și alte destinații: „Pe lângă Spania, Italia, Franța, Croația (destinații scumpe unde cazarea 2 adulți + 3 copii la 200 euro / noapte e ceva firesc), aveți și Albania, Bosnia-Herțegovina, Polonia etc.”

Mihaela susține că, într-adevăr Croația s-a scumpit în ultimii 2 ani îngrozitor: „Sunt prețuri peste Germania.”

Bogdan nu este de acord, el crede că în orice destinații găsești și oferte bune: „depinde de zonă, dar eu și acum găsesc prețuri ok la cazări, evident depinde de zone dar pot găsi lejer sub 300 lei pe noapte un apartament ...chiar găsisem unul în Makarska cred sub 2.500 lei în iunie pt 13 nopți . Și anul trecut am fost în Croația, într-adevăr în Pag, a fost mai ieftin (200 lei pe noapte), iar în Brac am plătit vreo 300 și ceva de lei pe noapte cred.”

Mihaela susține că s-a referit la creștere prețurilor în destinații populare precum Dubrovnik, Split, Zadar, Rijeka, chiar și Pola: „Sigur că sunt multe locuri mai ieftine în locații mai mici. Depinde de ce vrea să vadă fiecare. Mie astea mi se par că acoperă majoritatea pretențiilor. Dacă e vorba doar de soare, șezlong și o piscină nici nu trebuie să bați atâta drum.”

Chiar și Grecia s-a scumpit, susține Maria. Bogdan răspunde din nou: „depinde de zone. Acum 2 ani pe o camera în Lefkada am dat și 40 euro, ce-i drept era la munte dar nu m-a interesat pt că priveliștea era superba și oricum ne-am plimbat cu mașina, deci nu m-a interesat să fiu la 3 pași de mare. Trebuie căutat dar sigur se mai găsesc și prețuri ok, ce-i drept în Kefalonia am dat 60-80 euro pe noapte. În insule poate fi mai scump decât pe continent.”

Mariana susține că în Thassos au prețuri „mai mult decât decente, noi revenim al treilea an. Cele mai bune prețuri le găseșți la sfârșit de iunie.”

Pont pentru rezervările prin Booking

Ramona a venit cu un pont pentru rezervările prin Booking: „am pățit și noi așa daca puneam copilul, care acum are 2 ani și 4 luni. Procedați așa: verificați în politica proprietății până la ce vârstă acceptă gratuit copilul, iar dacă se încadrează nu îl puneți la rezervare. După ce rezervați pentru restul 4, dați mesaj și spuneți că aveți și un copil de 3 ani care doarme cu dvs. Ei vor accepta fără probleme. Am făcut așa la orice cazare. Chiar și când luam prin agenție doamna proceda la fel, căci dacă punea copilul (care avea și sub 1 an pe atunci) îi dădea la căutare numai camere triple sau apartamente. Ceea ce noi nu doream.”

Cătălina susține că pentru 3 adulți +2 copii, într-un sejur de 7 zile, în ultimii ani, costurile au fost de circa 4.000 euro, locații bune: „Încercați Bulgaria, Duni Royal Resort (e puțin schimbată denumirea) dar nu cred că dați greș cu 3 copii. Au oferta până pe 15-30 martie .dacă până atunci nu găsiți altceva...e o variantă f bună raport calitate -preț”.

Ana-Maria recomandă Polonia: „anul trecut am dat pe cazare în jur de 100 de euro pe noapte, apartament cu 1-2 dormitoare și cu parcare inclusă (2 adulți și 3 copii). Prețuri ok la restaurante. Copiilor le-a plăcut mult (...) Se ajunge ușor din România, noi facem un popas peste noapte în Oradea, unul din orașele noastre favorite din România.”

Cum eliminați costurile cu avionul

Alex precizează: „costul total al vacanței are 2 componente: biletele de avion și cazarea. Cred că în cazul Dv. costul final ridicat al vacanței este cauzat de faptul că trebuie să cumpărați 4 bilete de avion unde nu există reduceri pentru copii. Pentru a diminua costurile, poate ar trebui să mergeți undeva cu mașina. De exemplu, Bulgaria, Grecia, Croația, etc”.

Raluca recomandă: „Luați cazare ptr 2 adulți 2 copii. Cel mic oricum doarme cu voi. Vedeți când ajungeți acolo dacă trebuie să mai achitați ceva în plus. Pe site-uri de obicei copii sunt luați că și persoane, nu contează varsta. În Sicilia cred că o să găsiți apartamente la preturi încă decente”.

Nico recomandă: „Poți încercă să faci simularea într-o perioadă cu prețuri omenești de ex iunie, evident că daca pui iulie sau august prețurile sunt mult mai mari...pe airbnb ai încercat apartament? Mai e varianta și agenție dar tot așa să căutați apartament...iar la căutări poți pune 2 adulți și 2 copii, al 3lea îl excluzi și doar îi scrii gazdei ulterior că nu are nevoie de pat suplimentar (sunt apartamente care au pus limita 4 pers deși teoretic pot acomoda și 5 dacă cel mic doarme cu voi sau aveți propriul pătuț de călătorie). Dar Italia și Spania sunt scumpe la cazari, cred că șanse ai mai degrabă în Croația, Grecia iar variante mai ieftine ar fi Bulgaria, Albania, Muntenegru (deși și aici s-au cam scumpit)”.

Diana recomandă Creta: doi adulți și patru copii - 13 ani, 10 ani, 3 ani și 1 an, 4200 euro, all inclusive. „Transport cu avionul, transfer de la aeroport, hotel pe plajă, 5 stele, două camere duble cu vedere la mare. Sunt mulți bani, dar raportat la câți suntem și cât costă vacanțele în ultima perioadă, mi se pare un preț foarte bun. Am fost și anul trecut și am fost foarte mulțumiți de condiții. Apa ideală pentru snorkeling, nu te plictiseșți.”

„Prețurile în ultimii 3 ani au crescut extrem de mult în toată Europa”

Elena recomandă o vacanță în Grecia cu mașina: „eu am ales Lefkada desi am mai fost și nu îmi place drumul dar am găsit preț bun la cazare, dar Thassos de exemplu e fantastic de scump anul asta”.

Marius recomandă destinații românești, Slănic Moldova, Băile Felix, Băile Herculane, Maramureș, Bucovina sau Grecia.

Nicoleta a găsit prețuri bune în Thassos: „anul trecut cu 3 copii am fost în Thassos la un hotel pe plajă, Zafira Hotel, preț ok ,100 de euro pe noapte, perioada 31 Aug- 05 Septembrie. Am dat mail direct la hotel, ne-au primit într-o cameră cu pat dublu și canapea pe toți, copiii au avut 14, 9 și 4 ani. Iar în Barcelona am urmărit black friday și în Iunie am prins biletele de avion toți 5 la 500 de euro. Pt cazări vă sfătuiesc să nu puneți decât 2 copii, eu așa procedez , iar pt cea mica de 4 ani cât a avut anul trecut, revin pe mail către hotel, și menționez că am rezervare și dacă este ok”.

Andreia susține că de cele mai multe ori vacanțele în perioada școlii au prețuri foarte mari: „Noi am încercat pe cât posibil să ajustăm perioada. Vara dacă alegeți final de iunie aveți preturi mult mai bune decât august sau iulie. Uneori mai gășiți și la început de septembrie preturi ok. Anul acesta am ales Malaga în iunie. Am găsit preț destul de bun pentru avion și cazarea am rezervat -o în timpul sărbătorilor de iarnă când preturile erau mai micuțe. Suntem 2 familii, în total 7 persoane și ne costa pt 9 nopți 9000 lei. E mai mult decât decent. Anul trecut am ales Thassos început de iulie, și am avut cazare foarte bună ( proprietatea era în al doilea an de funcționare) și prețul pt un studiou de 4 pers a fost 110 euro pe noapte. Dar tot din timp făcută rezervarea. Daca te încântă Thassos pot da datele de contact. Am rezervat direct la proprietar. Prețurile în ultimii 3 ani au crescut extrem de mult în toată Europa. ”

Diana sugerează cautare de apartamente, nu hoteluri: „pe lângă faptul că e mai ușor de călătorit cu copiii într-un apartament, te salvează de niște costuri. Căci la hoteluri mie îmi baga obligatoriu 2 camere la 2 adulți plus copil de 4 ani . Și eventual căutați doar 2 adulți + 2 copii, cum spuneau mai multe persoane mai sus. Și mergeți în extrasezon, iunie sau septembrie. Nu am fost, dar am auzit numai lucruri bune despre Albania, are plaje frumoase și preturi bune. Din păcate s-a și scumpit totul în turism, nu erau preturile astea acum câțiva ani”.

Ce mai ieftină soluție

Elena susține că chiar și cu 4 persoane nu găsește prețuri 2.000 de euro: „Ceea ce ne-ar plăcea, și nu căutam nimic exorbitant, wow, ci ceva decent, normal, ajunge la 3.400 de euro, ceea ce mi se pare enorm pentru 7 zile…”

„Așa și mie.. Cât pot mânca niste copiii.. Ai mei doar ciugulesc... Oh sunt așa dezamăgită că nu găsesc nimic la preț pământesc” - susține Irina.

Elena găsește soluția cea mai ieftină: „Nu mai plecăm în final și mergem la bunici la țara și gata!”