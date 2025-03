Un cuplu care a renunțat la joburi pentru a călători în lume cu copiii împărtășește realitățile dure ale vieții pe drum

Un cuplu american care a renunțat la joburi pentru a călători în lume împreună cu copiii lor a vorbit despre realitățile dure ale vieții pe drumuri - ce i-au determinat să se întoarcă acasă doar trei luni mai târziu.

Taylor și Megan Kovar, 38 de ani, din Texas, se săturaseră de stilul lor de viață agitat și non-stop.

În timp ce își conduceau cele patru afaceri și își educau acasă cei trei copii, Kix, 13 ani, Kambry, 10 ani și Kessly, șase ani, s-au oprit brusc și s-au întrebat: își trăiau de fapt viața pe care și-o doreau?

În încercarea de a renunța la cursa șobolanilor și de a găsi „libertatea supremă”, cei doi și-au vândut companiile și au pornit într-o aventură împreună cu copiii lor.După cum precizează jurnaliștii de la Daily Mail, familia Kovar a vizitat Grecia, Australia, Canada, Mexic și toate cele 50 de state din SUA - dar după trei luni de absență, a realizat că stilul de viață nu era pentru ei.

„Eram mereu în mișcare, urmărind următorul obiectiv. Și deși ne plăcea ceea ce construiam, nu era viața pe care ne-o doream. În acel moment, doar funcționam pe pilot automat. Răspunsul a fost clar - era timpul să luăm o pauză și să regândim tot ceea ce știam până atunci”, spune Taylor Kovar.

Taylor a crezut întotdeauna cu tărie în mișcarea de independență financiară și pensionare timpurie Dar linia de sosire era îndepărtată. Așa că, în schimb, a decis să îmbrățișeze libertatea în prezent și au decis să ia o micropensionare.În 2022, familia formată din cinci persoane a vândut aproape toate bunurile - lăsând lucrurile esențiale în depozit - și a pornit la drum. Deoarece știau că aceasta nu este o schimbare permanentă de viață, și-au păstrat casa pregătită pentru a se întoarce.

Potrivit lui Taylor, decizia de a pleca de acasă a pornit de la dorința lor de a crea amintiri de calitate cu copiii lor înainte de a fi prea târziu.

Acesta a declarat pentru Daily Mail: „Mi-am dat seama că copiii noștri nu vor fi mici pentru totdeauna. Nu am vrut să mă trezesc într-o zi și să regret că am pierdut acei ani cu familia mea.Am crescut foarte sărac, iar călătoriile nu au făcut parte din copilăria mea, așa că vizitele în lume mi s-au părut întotdeauna ceva ce alții au avut ocazia să facă. Am vrut mai mult pentru copiii mei, am vrut să experimenteze locurile despre care citisem doar în cărți sau pe care le văzusem la televizor - să le arăt că lumea este mai mare decât curtea lor”.

Taylor a mai spus spus că era îngrijorat că copiii lui pierdeau momente-cheie cu prietenii. Pentru a se asigura că nu vor rămâne în urmă la școală, cuplul a angajat un profesor particular care să lucreze în funcție de programul lor de călătorie.

Cât au costat călătoriile

Taylor și Megan cred că copiii lor au învățat mai multe prin călătoriile lor decât ar fi făcut-o într-o sală de clasă.

„Îmi amintesc că stăteam în Hawaii, în paradisul total, iar copiii se ghemuiau în poala noastră cu dor de casă și de prietenii lor. A fost o reamintire a faptului că, indiferent cât de incredibilă este destinația, acasă este vorba despre oamenii pe care îi iubești”, spune Taylor Kovar. Acesta mai adaugă că experiența, care a costat în total 25.000 de dolari, a fost „revelatoare” și „transformatoare”.

În cele din urmă, însă, tuturor le-a lipsit rutina și o bază la care să se întoarcă. Și după doar trei luni, au decis să se întoarcă acasă. Taylor și-a ales acum o carieră în care ajută familiile să navigheze spre independența financiară, astfel încât și ei să poată experimenta libertatea acum, mai degrabă decât mai târziu.

Și, deși și-au dat seama că viața pe drumuri cu normă întreagă nu este pentru ei, călătoriile sunt în continuare prioritatea lor principală. Potrivit lui Taylor, acele trei luni le-au schimbat complet modul de a vedea viața.

„Experiența a schimbat complet modul în care vedem viața. Înainte, alergam non-stop. Acum, prioritizăm experiențele în detrimentul muncii fără sfârșit. Iar călătoriile nu mai sunt un eveniment punctual pentru noi - acum fac parte din stilul nostru de viață. În loc să așteptăm momentul perfect pentru a face o călătorie, mergem la fiecare șase săptămâni. Privind în urmă, au fost bani bine cheltuiți. Nu plăteam doar pentru a călători - era vorba despre o investiție în amintiri, aventură și o schimbare de perspectivă. Ne-am dat seama că adevăratul obiectiv nu era să evadăm din viața normală, ci să ne asigurăm că viața pe care ne-o construim este una din care nu vrem să evadăm. Aventura a fost grozavă, dar există ceva legat de casă care nu poate fi înlocuit. Mi-a întărit ceva ce știam deja: nu ni se promite ziua de mâine. Poți să muncești toată viața și să nu-ți faci niciodată timp să trăiești. Banii sunt doar un instrument, dar modul în care îi folosești pentru a-ți construi o viață plină de sens este ceea ce contează cu adevărat”, concluzionează Taylor Kovar.