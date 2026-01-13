Un pensionar a vrut să se îmbarce într-un zbor din Tenerife cu soția moartă, într-un scaun cu rotile: „Avea o temperatură anormal de scăzută și nu respira”

Incident șocat. Un pensionar de 80 de ani a fost reținut pe aeroportul Tenerife Sud după ce a încercat să se îmbarce împingându-și soția decedată într-un scaun cu rotile.

Cuplul a trecut inițial de controlul de securitate fără incidente. Suspiciunile au apărut când personalul aeroportului a observat că femeia nu reacționa la stimuli.

Un agent de securitate s-a apropiat de femeie, iar bărbatul i-a înmânat scaunul cu rotile, potrivit dailymail.

„Când angajata i-a luat mâna, a observat că avea o temperatură anormal de scăzută și nu respira”, a declarat un angajat al aeroportului. Superiorii au fost alertați imediat, iar protocolul de urgență a fost activat.

La fața locului au intervenit agenți de securitate, ofițeri ai Gărzii Civile și personal medico-legal, care au constatat decesul femeii.

Bărbatul de 80 de ani, a cărui identitate nu a fost făcută publică, le-ar fi spus anchetatorilor că soția sa murise cu câteva ore înainte. Totuși, angajații aeroportului susțin că bărbatul ar fi încercat inițial să atribuie decesul autorităților aeroportuare, aspect care este acum investigat.

Bărbatul a fost arestat și a cooperat cu autoritățile. Ancheta privind moartea femeii este în continuare deschisă și urmărește să stabilească circumstanțele exacte ale decesului și eventualele răspunderi penale.

Potrivit sursei citate, incidentul de la Tenerife amintește de un caz similar petrecut luna trecută în Spania. Atunci, turiști îngroziți au relatat că o pasageră britanică în vârstă de 89 de ani a fost urcată într-un zbor de la Málaga la Londra Gatwick, deși era deja decedată.

Martorii au spus că femeia a fost ajutată la îmbarcare de cinci rude, care le-au spus angajaților companiei aeriene că aceasta se simțea rău și adormise.

De asemene, un martor a spus că un membru al familiei ar fi spus angajaților: „E în regulă, suntem doctori”.

Chiar înainte de decolare, echipajul de cabină a fost informat că pasagera murise. Avionul a fost întors de pe pistă, iar zborul a fost întârziat cu 12 ore.