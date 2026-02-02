Video De la 1 februarie, turiștii plătesc taxă pentru a avea acces la Fontana di Trevi din Roma. Banii merg la bugetul local

Turiştii care vizitează Roma trebuie să plătească o taxă pentru a avea acces la Fontana di Trevi începând de luni, informează DPA.

O taxă de doi euro este acum percepută pentru accesul în zona din imediata apropiere a monumentului din secolului al XVIII-lea.

Măsura a fost instituită în scopul combaterii aglomerării și pentru a canaliza mai bine afluxul de vizitatori la una dintre principalele atracții turistice din capitala Italiei.

Noul sistem de acces se aplică în majoritatea zilelor lucrătoare în intervalul 9:00 - 22:00 (08:00-21:00 GMT), cu excepția zilelor de luni și vineri, când se aplică în intervalul 11:30 - 22:00.

Luni a fost făcută o excepţie, iar accesul a început la ora 9:00. Piaţa amplă din faţa fântânii rămâne în continuare accesibilă gratuit pentru toată lumea.

„Începând de astăzi intră în vigoare taxa de 2 euro stabilită anul trecut de Primăria Romei pentru turiștii care vor să vadă faimoasa Fontana de Trevi. Noua taxa ar urma să genereze 6,5 milioane de euro anual la bugetul local. Autoritățile doresc prin introducerea acestei taxe să combată supraaglomerarea, să îmbunătățească experiența vizitatorilor și să protejeze unul dintre cele mai îndrăgite monumente ale orașului a cărui conservare va fi acum susținută decisiv de noua taxă de intrare”, potrivit românului Ovidiu Burdușa, administratorul unui hotel din apropierea obiectivului turistic.

Biletele pot fi cumpărate în avans printr-un site dedicat, cu interfaţă în italiană şi engleză, şi care este operațional de mai multe zile.

Pot fi de asemenea cumpărate cu card de credit din zona de acces la fântână şi de la mai multe punte de informare turistică. Persoanele cu reşedinţa în Roma nu trebuie să plătească pentru acces.

Persoanele cu dizabilităţi, însoţitorii acestora, precum şi copiii mai mici de şase ani sunt de asemenea exceptaţi de la plata taxei.

Fontana di Trevi este un monument baroc, construit pe fațada unui palat si este unul din locurile cele mai populare din Roma. Monumentul a devenit faimos datorită filmului lui Federico Fellini, „La Dolce Vita”, iar această taxă nu este singura cale prin care monumentul aduce bani. Anual se strâng în jur de 1,5 milioane de euro deoarece de zeci de ani există un obicei ca să se arunce bani în fântână pentru îndeplinirea unei dorințe. Banii colectați sunt donați unei asociații caritabile.