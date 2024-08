Vacanță pe cont propriu cu familia în Sardinia. „Probabil, cel mai frumos loc de plajă din Europa”

Un medic român a împărtășit, pe un grup de Facebook dedicat celor obișnuiți să-și planifice și organizeze deplasările pe cont propriu, experiența trăită, ca turist, pe litoralul Italiei, în Sardinia, în vacanța de vară alături de familie.

A vorbit despre costuri, inclusiv la transportul cu avionul – în cazul unei vacanțe organizată pe fugă -, întârzierile aviatice, locurile în care a fost, condiții, prețuri, dar și ponturi, pentru plajă ori locuri de cazare faine.

Sardinia - Italia este o insulă situată în Marea Mediterană, cunoscută pentru peisajele sale variate, de la plaje cu nisip alb și ape cristaline, până la munți stâncoși și regiuni sălbatice. Insula are o istorie și cultură bogate, cu influențe din antichitate, inclusiv situri arheologice, tradiții locale și un patrimoniu culinar distinctiv.

Experiența transportului low-cost și condițiile de pe Otopeni

„Aș vrea să vă împărtășesc experiența de șapte zile în Sardinia, familie cu doi copii de trei ani. De la început vreau să vă menționez că vacanța pe litoral a fost luată super târziu, cu circa 3-4 săptămâni înainte de plecare”, a explicat turistul pentru a justifica unele prețuri destul de piperate, precum cel al biletelor de avion, spre exemplu pe care le-a experimentat în vacanța pe cont propriu.

„Fiind vorba și de luna august, atunci biletele Wizzair spre Alghero, cu plecare din București, au fost 300 de euro de persoană. Nu mai spun ca Wizz a decis să devanseze cu circa 12 ore zborul, astfel la 04,00 dimineața am fost în aeroport. Extrem de neplăcut. Am avut și cărucioare la noi, pe Otopeni am trecut lejer. Voi alege să cred ca Aeroportul Otopeni trece printr-o «reformă» , altfel nu pot să înțeleg de ce nu există locuri de așteptat măcar câte locuri sunt într-un avion de dimensiuni medii”, a mai menționat autorul postării despre condițiile oferite atât de companiile aviatice low-cost (mai ales în plin sezon), cât și de Aeroportul Otopeni, care în această vară cu greu a făcut față afluxului de turiști.

Costurile pentru închirierea unei mașini în Sardinia timp de o săptămână

Și cum în destinații mai îndepărtate, românii se numără printre turiștii care preferă să închirieze un mijloc de transport în comun pentru a explora cât mai bine zona, nici medicul nu a făcut excepție de la această regulă, menționând condițiile și prețurile practicate în plin sezon: „Am închiriat mașina de la Sardynia, foarte ok, cu full casco, circa 510 euro. Scaunele de mașină (pentru copii - n.red.) au costat 90 de euro. Un Fiat Panda în care ne-am cam înghesuit. Dar nu găsisem ceva mai bun în așa scurt timp la un preț avantajos”.

Ponturi pentru a te bucura de o exotică și faimoasă plajă - La Pelosa

Legat de locurile pentru înnoptare, a explicat și despre alegerile făcute: „Am stat în trei locuri. Multe cazări din Sardinia sunt apartamente, uneori și cu chicinete. Inițial (am stat) în zona nordică, în «La Pelosa». Am stat două zile fix pe plajă, în «La Pelosetta», adicentă celei faimoase, care percepe taxă de intrare”.

„La Pelosa” este una dintre faimoasele și impresionantele plaje din Sardinia, considerată ultra-exotică. Situată în apropiere de Stintino, aflat la mai puțin de o oră de Alghero, în partea nord-vestică a insulei, plaja este renumită pentru nisipul alb și fin care contrastează spectaculos cu apele turcoaz și clare, fiind ideală pentru înot și snorkeling. În plus, plaja este înconjurată de stânci și vegetație mediteraneană, oferind un peisaj pitoresc. În apropiere se află Insula Piana și Turnul Pelosa - un far istoric care adaugă un plus de farmec locului.

Datorită popularității și valorii sale ecologice, accesul pe plajă este reglementat în anumite perioade ale anului pentru a proteja ecosistemul și a preveni supraaglomerarea, motiv pentru care este recomandat să-ți planifici vizita din timp și să te informezi despre eventualele reglementări pentru acces, mai ales în sezonul de vârf.

Cu toate acestea, turistul român oferă câteva ponturi despre cum te poți bucura de superba plajă, prin mici trucuri: „Poți merge înot fără probleme, apa nu depășește 1.80 metri. FYI (acronimul expresiei «For Your Information» care înseamnă - «pentru informarea ta»), rezervare pentru intrarea pe plajă nu găseam până în septembrie. Dar, dacă vii chiar și pe plajă «La Pelossa», între 07,00 și 07,45 dimineața, nu te dă afară nimeni dacă ești cu prosop sau rogojină. Plaja este exact ca în poze - extraordinar de frumoasă! Este super potrivită și pentru copii, extrem de lină intrarea”.

Cazări dezamăgitoare, dar și alte recomandări

Printre experiențele mai puțin plăcute s-a numărat și cazarea din apropierea celebrei plaje: „Hotelul Residence la Pelosetta a fost o maximă dezamăgire. Nu au AC (aer condiționat - n.red.), doar niște ventilatoare de tavan. A fost groaznic de cald. Nu recomand. Punctul forte a fost parcarea gratis, micul dejun și accesul gratis la plajă”.

Dar cum românii au ales să nu stea prea mult în același loc, următoarea destinație de vacanță pe litoral de pe listă a fost Olbia, pe coasta de nord-est a Sardiniei, considerată una dintre principalele destinații turistice ale insulei. Reprezintă un punct de plecare excelent pentru explorarea Sardiniei, oferind o combinație atractivă de istorie, cultură, plaje și facilități moderne.

„Apoi am mers către est. Am stat într-un cartier din Olbia, Pittulongu, la un apartament complet utilat situat la 50 - 100 de metri de plajă, pentru două nopți .Aici am avut AC. De aici am fost cu mașina aproximativ 20 de minute până la Spiaggia Bianca pe care o recomand din tot sufletul: nisip alb, fin, pești până la mal. Aveau și o terasă/ bar. Parcarea e aproximativ 1,5 euro pe oră sau 9 euro pe zi, la un minut de plajă”, a menționat turistul despre una dintre spectaculoasele plaje din zonă.

Plaja Pittulongu și Plaja Bados, spre exemplu, sunt de asemenea apreciate pentru nisipul fin și apa clară, oferind oportunități excelente pentru înot și relaxare. De altfel, Olbia și împrejurimile sale sunt ideale pentru sporturi acvatice, inclusiv windsurfing, kitesurfing și snorkeling.

Românul a explicat și de ce nu s-a dus și pe alte plaje „faimoase”: „... Fie din cauza distanței, fie din cauza faptului că nu aveau parcare chiar pe plajă. Greu de găsit pe Costa Smeralda cazare bună, așa din scurt, însă Vista Mare Apartments a fost ok”.

Costa Smeralda reprezintă o zonă exclusivistă celebră pentru stațiunile sale de lux și plajele superbe. Olbia în sine nu face parte din această regiune, dar este în apropierea ei.

Hotel spectaculos, dar probleme cu internetul și serviciile de telefonie

„Apoi am mers două nopți în «La Maddalena», am stat la Hotel Cala Lunga, exact în nord, în parcul național. Spectaculos hotel, servicii super, trei plaje mici sălbatice private, plus piscină. Un hotel memorabil, cu două mențiuni - Wifi si semnal gsm extrem de slab. Restaurantul hotelului extrem de scump. Dar la nouă minute (depărtare) cu mașina exista un Supermarket Conad. De remarcat, au o cameră de joacă pentru copii faină”, a mai menționat medicul despre experiența ca turist român peste hotare.

Ulterior, într-un comentariu la postare, a mai menționat și că la multe dinspre superbele plaje sălbatice se poate ajunge doar pe apă și a oferit de asemenea câteva recomandări: „Am traversat insula prin centru. Dacă vreți să vizitați «La Maddalena» cu mașina proprie doar pentru plajele mici sălbatice trebuie să mergeți de super dimineața. Daca vreți tur în insulele adiacente mai bine luați barca - tur din Palau. Noi nu am mers (la plajele spectaculoase unde se ajunge doar pe apă) pentru că era foarte-foarte cald și cu doi copii ni s-a părut obositor. Dar Plaja «La Pelosa» mi s-a părut peste ce am văzut în «La Maddalena»”.

„Prețurile de cazare sunt foarte mari în Sardinia”

Autorul postării a oferit câteva informații și despre prețurile la cazare și mâncare în superba insulă de la Marea Mediterană, în plin sezon estival: „Ultima seara, înainte de zbor, am stat în Sassari, un oraș fără ieșire la mare (al doilea ca mărime de pe insulă - n.red.), unde am găsit o cazare confortabilă. Prețurile de cazare sunt foarte mari în Sardinia, sunt puține hoteluri, iar apartamentele costă în general un minim de 200-250 euro/seara. Poate prin Airbanb e mai avantajos. La mâncare, restaurantele sunt peste cele din Toscana la preț, însă de multe ori calitatea lasă de dorit. Dar, dacă mergeți la apartamente, puteți oricând cumpăra de la supermarketuri tot ce aveți nevoie”.

În loc de concluzie

Dincolo de oboseala drumului și alte inconveniente, legate de cazare spre exemplu, întreaga aventură de vacanță pe cont propriu, departe de casă a fost una memorabilă, demnă de împărtășit conaționalolor: „Una peste alta, merită din plin, este probabil cel mai frumos loc de plajă din Europa, rivalizat doar de unele insule grecești”.