Fundația Tinmar sprijină performanța elevilor din București: 865 de burse de merit pentru copii din Sectorul 2

Fundația Tinmar continuă misiunea sa în domeniul educației prin extinderea programului „Educație pentru viitor – Bursele Fundației Tinmar” în Capitală, anunțând acordarea a 865 de burse de merit pentru elevii din Sectorul 2 al Municipiului București, în valoare totală de 1.730.000 de lei.

Inițiativa vine ca o recunoaștere a rezultatelor academice remarcabile obținute de elevii implicați, dar și ca un sprijin concret pentru familiile care doresc să își susțină copiii în continuarea studiilor. Evenimentul de acordare a burselor a avut loc la una dintre instituțiile de învățământ reprezentative din Sectorul 2, în prezența reprezentanților Fundației Tinmar, a profesorilor coordonatori, a elevilor și a părinților acestora.

Conform celor mai recente date din România, peste 23.000 de elevi abandonează şcoala în fiecare an, iar costul mediu anual per elev suportat de părinţi a crescut considerabil. Totodată, una din trei familii declară că întâmpină dificultăți în acoperirea cheltuielilor cu educația, în special pentru manuale, uniforme, transport și activități extracurriculare. În București, deși oferta educațională este diversă, diferențele dintre școlile din sectoare și accesul inegal la resurse continuă să reprezinte o provocare. În Sectorul 2, unde o mare parte dintre elevi provin din familii cu venituri modeste, nevoia de sprijin financiar rămâne semnificativă. Prin acest program, ne adresăm direct acelor elevi cu potenţial, dar aflaţi la risc şi oferim un sprijin concret pentru ca educaţia să rămână pentru ei o şansă reală.

„Educația rămâne una dintre direcțiile principale ale implicării noastre sociale. Prin aceste burse, dorim să le oferim elevilor încrederea că performanța este recunoscută și răsplătită. Este important să știe că munca lor are valoare și că există organizații care cred în potențialul lor”, a declarat Filip Ovidiu, vicepreședintele Fundației Tinmar.

Programul „Educație pentru viitor” este o inițiativă de amploare națională, care urmărește să ofere acces egal la oportunități pentru elevii din toate mediile. Prin acest proiect, Fundația Tinmar contribuie la reducerea abandonului școlar, la încurajarea performanței academice și la dezvoltarea unei generații de tineri încrezători și responsabili.

„În Sectorul 2 avem o comunitate de copii ambițioși, care merită toată susținerea noastră. Fundația Tinmar le oferă o șansă reală să își continue educația în cele mai bune condiții, iar acest lucru are un impact pozitiv nu doar asupra lor, ci și asupra întregii comunități”, a declarat un reprezentant al Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Extinderea programului în București confirmă angajamentul Fundației Tinmar față de educație ca pilon al dezvoltării unei societăți echitabile și prospere. După etapele din județele Prahova și Gorj, în care peste 3.000 de elevi au beneficiat deja de sprijin, fundația continuă să investească în formarea tinerilor, recunoscând importanța educației ca motor de progres durabil.

Prin fiecare ediție a programului „Educație pentru viitor – Bursele Fundației Tinmar”, organizația contribuie la construirea unei Românii în care educația este o prioritate reală și o sursă de schimbare pozitivă pentru comunități.

