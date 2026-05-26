search
Marți, 26 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Schimbare majoră de strategie la Digi: prețurile la internet, TV și telefonie vor fi exprimate în euro și calculate la cursul BNR

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Digi anunță o schimbare majoră de strategie comercială, după mai bine de șapte ani în care tarifele au rămas neschimbate: toate prețurile serviciilor de internet, televiziune și telefonie vor fi exprimate în euro și facturate în lei la cursul BNR. Decizia vine pe fondul creșterii costurilor operaționale, al inflației și al deprecierii leului, iar noile tarife vor intra în vigoare din vara anului 2026, afectând atât clienții noi, cât și abonații existenți.

Clădirea Digi
Noile tarife intră în vigoare din 27 mai

Compania motivează schimbarea prin creșterea constantă a costurilor operaționale din ultimii ani, deprecierea leului față de principalele valute internaționale, majorarea costurilor cu energia electrică, dar și prin introducerea sau creșterea unor taxe și impozite.

Potrivit operatorului, au trecut peste șapte ani de la ultima actualizare importantă a tarifelor, perioadă în care compania susține că a continuat investițiile masive în infrastructura de telecomunicații.

Noile tarife intră în vigoare din 27 mai

DIGI precizează că noua grilă tarifară se va aplica începând cu 27 mai 2026 pentru noile contracte, în timp ce pentru clienții existenți modificările vor intra în vigoare de la 1 iulie 2026.

Abonații vor fi notificați individual cu privire la noile prețuri și la modificările contractuale.

Compania susține că trecerea la euro are rolul de a crea „un cadru mai predictibil” și de a corela mai bine tarifele cu evoluția economică și cu costurile de dezvoltare și întreținere a infrastructurii.

Totodată, DIGI afirmă că, în ciuda ajustărilor, serviciile sale vor rămâne printre cele mai accesibile de pe piața românească și europeană.

Cât vor costa abonamentele de telefonie mobilă

Pe segmentul de telefonie mobilă, operatorul introduce o schemă de reduceri pentru abonamentele multiple asociate aceluiași cont.

Astfel, abonamentul Nelimitat va costa:

  • 5 euro/lună pentru un singur număr;
  • 4 euro/lună pentru două abonamente;
  • 3,5 euro/lună pentru trei abonamente;
  • 3 euro/lună pentru pachetele cuprinse între 4 și 7 abonamente.

În același timp, abonamentele din gama Optim vor avea următoarele prețuri:

  • Optim 3 – 3 euro/lună;
  • Optim 2 – 2 euro/lună.

DIGI susține că anumite tarife mobile, care erau deja exprimate în euro, vor înregistra chiar mici scăderi de preț.

Noile tarife pentru internet și televiziune

În zona serviciilor de internet fix, pachetul Fiberlink 500 va costa 6,25 euro/lună, iar Fiberlink 1000 va ajunge la 8,25 euro/lună, TVA inclusă.

Compania precizează că abonamentele includ:

  • primul router gratuit;
  • până la 50 GB spațiu de stocare în cloud prin serviciul DIGI Storage;
  • viteze de download de până la 940 Mbps.

Pentru televiziune, tarifele vor varia între 5,5 euro și 6,25 euro pe lună, în funcție de tipul pachetului ales.

Clienții vor putea adăuga și opțiuni suplimentare precum:

  • Digi Film;
  • Digi 4K;
  • HBO Maxpack;
  • TV Digital SkyShowtime.

Clienții pot renunța la contract fără penalități

Operatorul precizează că abonații care nu sunt de acord cu noile condiții contractuale pot denunța unilateral contractul în termen de 30 de zile de la primirea notificării, fără plata unor penalități.

Excepție fac sumele datorate pentru echipamentele cumpărate în rate sau păstrate de client conform prevederilor contractuale.

Solicitările de încetare a contractelor pot fi transmise telefonic, prin e-mail, în punctele de prezență DIGI.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Șeful FSB lansează teorii halucinante: NATO creează arme biologice cu acțiune selectivă în spațiul CSI și pregătește revoluții prin AI
digi24.ro
image
Anunț important pentru toți clienții DIGI: se „euroizează” facturile. Noile tarife anunțate de companie
stirileprotv.ro
image
UDMR recunoaşte, în exclusivitate pentru Gândul, existenţa unui acord politic cu PSD, PNL și USR pentru angajarea firmei de lobby, pentru care Cotroceni plăteşte 565.000 de dolari pe lună. Întâlnirile pentru acord au avut loc înainte de Moţiunea de Cenzură
gandul.ro
image
Țara care caută 16 oameni pentru un sejur de vis, totul gratuit
mediafax.ro
image
U Cluj a anunțat antrenorul pentru sezonul viitor! Șefii “șepcilor roșii” trag linie la finalul stagiunii: “La ce buget avem, a fost peste așteptări”
fanatik.ro
image
Cât va costa un an de vechime la pensie, de la 1 iulie 2026. Prețul crește, odată cu majorarea salariului minim
libertatea.ro
image
O femeie din Cluj a murit apărându-și fiica de fostul iubit, pe numele căruia era ordin de protecție
digi24.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
Au bătut palma! Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham
digisport.ro
image
Sile Cămătaru, dezvăluiri incredibile despre jaful de la casa lui Alain Delon. Cu ce a plecat după ce a ratat spargerea
click.ro
image
Un bărbat s-a dus la aparatul de reciclare cu aproape 8.000 de sticle și doze și l-a ținut ocupat 8 ore. Câți bani a încasat
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Cod galben de furtuni şi vijelii în mai multe zone din ţară. Rafalele vor depăşi 80 km/h, anunţă ANM
observatornews.ro
image
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
cancan.ro
image
Stagiul complet de cotizare a crescut luna asta. Care pensionari vor lucra mai mult înainte să iasă la pensie?
newsweek.ro
image
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
prosport.ro
image
Fântână, fosă septică sau canalizare? Costuri ascunse, avize și obligații legale pentru terenuri
playtech.ro
image
A fost sunată pentru o colaborare, dar a avut parte de o mare surpriză. Iubita lui Ștefan Baiaram a rămas șocată
fanatik.ro
image
Mojtaba Khamenei anunță că Israel dispare de pe hartă. Trump își dorește ca Iran să recunoască statul evreu, ca parte a acordului cu Teheran
ziare.com
image
Toți ochii s-au îndreptat asupra ei și nu s-a putut stăpâni! Elina Svitolina și imaginile care vor rămâne în istoria tenisului
digisport.ro
image
Tarife cu 20% mai mari față de anul trecut în vacanța de Rusalii. Care este situația rezervărilor la munte și pe litoral
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată în luna Mai casa de vis a Adelei Popescu de la Șușani. Curtea e plină de verdeață și flori, iar casa te duce imediat cu gândul la frumoasa Toscana / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Primele imagini cu Cristian Boureanu după ce s-a întors de la Suvivor! Afaceristul și-a lăsat barbă și a continuat yoga la piscină VIDEO și FOTO
mediaflux.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
Și-a deschis cafenea într-o fostă cameră mortuară din Brașov. În spate se află un cimitir săsesc vechi de sute de ani | VIDEO
actualitate.net
image
Interviu Călin Donca, milionar, antreprenor din Brașov și fost concurent Survivor România, despre cât de ușor se fac banii în România și de ce unii oameni eșuează în afaceri: „Exact când credeam că am ajuns unde trebuie, viața m-a lovit din nou”
actualitate.net
image
Au revenit cu tractorul pe ogor! Dan Negru conduce un „monstru agricol” de 40.000 de euro: „Dacă statul ar ține cu țăranii români…”
click.ro
image
După ce principii se ghidează Marius Moga în căsnicia cu Bianca? Ce sfat prețios a dat în calitate de naș? „Trebuie să stai cuminte”
click.ro
image
Noi imagini din casa de la Șușani a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. Refugiul lor de la țară, așa cum arată în prezent
click.ro
nunta Regelui Juan Carlos al Spaniei foto profimedia 0119007797 jpg
Ca să-și țină în frâu libidoul insațiabil, „regele cu 5000 de iubite” a apelat chiar și la injecții de blocare a testosteronului
okmagazine.ro
Jaclyn Smith foto Profimedia jpg
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!
clickpentrufemei.ro
Sanctuarul lui Apollo din Frangissa (© Department of Antiquities of the Deputy Ministry of Culture)
Peste 20 de baze ale unor statui votive, descoperite în poziția lor originală în Sanctuarul lui Apollo din Frangissa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
image
Au revenit cu tractorul pe ogor! Dan Negru conduce un „monstru agricol” de 40.000 de euro: „Dacă statul ar ține cu țăranii români…”

OK! Magazine

image
Împăratul capabil de cele mai odioase perversiuni nu ținea cont de sexul și vârsta participanților la orgii. Ce ascundeau „grădinile plăcerii” din Capri

Click! Pentru femei

image
Boala secretă a actriței Anne Hathaway aproape că a orbit-o! 10 ani s-a luptat cu ea!

Click! Sănătate

image
Când este uitarea un semn al bolii Alzheimer? Medicul explică