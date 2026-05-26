Schimbare majoră de strategie la Digi: prețurile la internet, TV și telefonie vor fi exprimate în euro și calculate la cursul BNR

Digi anunță o schimbare majoră de strategie comercială, după mai bine de șapte ani în care tarifele au rămas neschimbate: toate prețurile serviciilor de internet, televiziune și telefonie vor fi exprimate în euro și facturate în lei la cursul BNR. Decizia vine pe fondul creșterii costurilor operaționale, al inflației și al deprecierii leului, iar noile tarife vor intra în vigoare din vara anului 2026, afectând atât clienții noi, cât și abonații existenți.

Compania motivează schimbarea prin creșterea constantă a costurilor operaționale din ultimii ani, deprecierea leului față de principalele valute internaționale, majorarea costurilor cu energia electrică, dar și prin introducerea sau creșterea unor taxe și impozite.

Potrivit operatorului, au trecut peste șapte ani de la ultima actualizare importantă a tarifelor, perioadă în care compania susține că a continuat investițiile masive în infrastructura de telecomunicații.

Noile tarife intră în vigoare din 27 mai

DIGI precizează că noua grilă tarifară se va aplica începând cu 27 mai 2026 pentru noile contracte, în timp ce pentru clienții existenți modificările vor intra în vigoare de la 1 iulie 2026.

Abonații vor fi notificați individual cu privire la noile prețuri și la modificările contractuale.

Compania susține că trecerea la euro are rolul de a crea „un cadru mai predictibil” și de a corela mai bine tarifele cu evoluția economică și cu costurile de dezvoltare și întreținere a infrastructurii.

Totodată, DIGI afirmă că, în ciuda ajustărilor, serviciile sale vor rămâne printre cele mai accesibile de pe piața românească și europeană.

Cât vor costa abonamentele de telefonie mobilă

Pe segmentul de telefonie mobilă, operatorul introduce o schemă de reduceri pentru abonamentele multiple asociate aceluiași cont.

Astfel, abonamentul Nelimitat va costa:

5 euro/lună pentru un singur număr;

4 euro/lună pentru două abonamente;

3,5 euro/lună pentru trei abonamente;

3 euro/lună pentru pachetele cuprinse între 4 și 7 abonamente.

În același timp, abonamentele din gama Optim vor avea următoarele prețuri:

Optim 3 – 3 euro/lună;

Optim 2 – 2 euro/lună.

DIGI susține că anumite tarife mobile, care erau deja exprimate în euro, vor înregistra chiar mici scăderi de preț.

Noile tarife pentru internet și televiziune

În zona serviciilor de internet fix, pachetul Fiberlink 500 va costa 6,25 euro/lună, iar Fiberlink 1000 va ajunge la 8,25 euro/lună, TVA inclusă.

Compania precizează că abonamentele includ:

primul router gratuit;

până la 50 GB spațiu de stocare în cloud prin serviciul DIGI Storage;

viteze de download de până la 940 Mbps.

Pentru televiziune, tarifele vor varia între 5,5 euro și 6,25 euro pe lună, în funcție de tipul pachetului ales.

Clienții vor putea adăuga și opțiuni suplimentare precum:

Digi Film;

Digi 4K;

HBO Maxpack;

TV Digital SkyShowtime.

Clienții pot renunța la contract fără penalități

Operatorul precizează că abonații care nu sunt de acord cu noile condiții contractuale pot denunța unilateral contractul în termen de 30 de zile de la primirea notificării, fără plata unor penalități.

Excepție fac sumele datorate pentru echipamentele cumpărate în rate sau păstrate de client conform prevederilor contractuale.

Solicitările de încetare a contractelor pot fi transmise telefonic, prin e-mail, în punctele de prezență DIGI.