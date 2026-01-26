Român reținut în Austria după ce a încercat să fure un tren, dar nu a știut să-l pornească

Scene incredibile au avut loc în miez de noapte într-o gară din Austria Inferioară, unde un cetățean român de 37 de ani a încercat să pună în mișcare un tren parcat. Bărbatul a provocat pagube materiale, a semănat panică și a rănit o polițistă care intervenise pentru a-l opri.

Incidentul s-a petrecut la gara St. Valentin, din districtul Amstetten, Austria Inferioară. Potrivit publicației Kronen Zeitung, cu puțin înainte de ora 4 dimineața, poliția a fost alertată de coordonatorul pentru situații de urgență al Căilor Ferate Federale Austriece (ÖBB).

Bărbatul ar fi pătruns în tren folosind un ciocan de urgență și a încercat să pornească automotorul. Ajuns în cabina mecanicului, a spart mai multe geamuri și a activat sirena și luminile. Totuși, planul său a eșuat: nu a reușit să plece cu trenul pentru că nu a știut de unde să-l pornească.

Comportament violent și atac asupra unei polițiste

După ce a fost oprit, bărbatul s-a dovedit extrem de violent și necooperant cu poliția. La secție, în timpul procedurilor de identificare și de prelevare a amprentelor, acesta a atacat brusc o polițistă, trântind-o la pământ. Femeia a fost transportată la spital, iar un coleg care a intervenit pentru a o ajuta a suferit răni minore.

Cetățean român, transferat într-un centru corecțional

După clarificarea identității, autoritățile au stabilit că făptașul are 37 de ani și este cetățean român. El a fost preluat de echipele de intervenție rapidă și transferat la centrul corecțional din St. Pölten.