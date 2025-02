Revelația unei turiste din Germania în București. „De ce nu vorbește nimeni despre asta?”

O tânără din Hamburg a petrecut mai multe zile în România și le-a spus conaționalilor săi ce a descoperit în București.

Mult timp subestimat și considerat una dintre cele mai urâte capitale europene, Bucureștiul începe încet să atragă turiști din străinătate, iar nu de puține ori aceștia se declară impresionați de ceea ce găsesc aici. Este și cazul unei tinere din Hamburg, Polina Vita, care odată ajunsă în România a petrecut mai multe zile în Capitală împreună cu partenerul ei de viață și cu copiii lor. Și nu a avut ce regreta, așa cum ea însăși a mărturisit.

Polina a explorat orașul, i-a bătut străzile și a experimentat cât de mult a putut din cultura locului. La final, când a tras linie, tânăra s-a arătat impresionată de ceea ce a văzut și a ținut să le împărtășească acest lucru și conaționalilor săi care încă mai cred că Bucureștiul e doar un oraș cenușiu, fără orizont, istorie și frumusețe.

„De ce nu vorbește nimeni despre România? Aceasta a fost călătoria mea preferată anul trecut. Dați-mi voie să vă spun, Bucureștiul este un oraș atât de frumos! Mâncarea este uimitoare, oamenii sunt atât de prietenoși, în special cu copiii. Sunt foarte ‘kid friendly’ în toată țara. Am vizitat o mulțime de magazine și numeroase restaurante și am mâncat toate tipurile de mâncare tradițională. Mâncarea românească este atât de gustoasă! Nu m-am așteptat la asta. Nu mă puteam sătura de sarmale!”, a spus tânăra.

Pentru că a făcut multe cumpărături în România, ea a fost nevoită să își cumpere și o valiză nouă. La final, ea a lansat o invitație pentru cei care vor să-și rezerve o vacanță și nu sunt încă hotărâți unde anume.

„Acum trebuie să cumpărăm încă o valiză pentru că am cumpărat o mulțime de lucruri de la magazinele vintage. Copiii au fost fericiți, eu am fost fericită. Și, da, am dansat într-un restaurant. Dacă vă gândiți să rezervați o vacanță anul acesta, luați în calcul România”, a adăugat ea.

Tânăra a recunoscut că înainte de asta nu și-ar fi imaginat cum arată cu adevărat Bucureștiul. Acum, în lumina a ceea ce a văzut și a trăit, ea se întreabă de ce România și Bucureștiul sunt ignorate în continuare de marile agenții de turism occidentale, inclusiv din Germania, deși, consideră ea, ar merita să fie făcute cunoscute vesticilor.

Românii care au avut ocazia să-i vadă clipurile nu s-au lăsat mai prejos. I-au mulțumit și au comentat la clipurile ei, fără a uita să o invite să vadă și alte orașe și zone ale țării.

„Încearcă Constanța vara, Craiova și Brașov de Crăciun, iar Cluj-Napoca, Oradea și SIbiu în orice sezon”, i-a spus cineva. „Mergi în Bucovina. Mâncarea de acolo e la un alt nivel”, a fost alt sfat. „România are atât de multe de oferit! Ar trebui să vii din nou și să vizitezi alte orașe! Vei iubi Sinaia, Brașov, Sibiu, Cluj-Napoca și multe altele”, a fost alt mesaj. „Vizitează Țara Maramureșului și ai să te îndrăgostești”, au fost doar câteva dintre sugestiile oferite tinerei.