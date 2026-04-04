Video Evadare în trecut: satul englez unde timpul s-a oprit în loc. A servit drept platou de filmare pentru Harry Potter

Satul aflat la marginea mult iubitei și intens vizitatei regiuni Cotswolds, ascuns în comitatul Wiltshire, este adesea descris drept unul dintre cele mai frumoase din Anglia, fiind descris de vizitatori drept o veritabilă „mașină a timpului”. Cu clădiri care datează încă din anii 1200, localitatea a reușit să își păstreze aspectul medieval intact datorită unor reguli de conservare extrem de stricte. Locuitorii mândri sunt hotărâți să îi păstreze farmecul cât mai mult timp posibil.

Lacock este o adevărată bijuterie a satului englezesc tradițional, fiind gazda unei faimoase abații și a unor clădiri strict protejate de National Trust. Cu propriul muzeu local și tururi ghidate, comunitatea își celebrează cultura și se asigură că moștenirea sa va dăinui, scrie Express.

Restricții stricte pentru conservare

Pentru că este păstrat aproape intact, Lacock are o serie de reguli stricte care îl fac să pară o adevărată „mașină a timpului”. Din 1958, când National Trust a preluat aproape întregul sat, organizația a depus eforturi constante pentru a împiedica dezvoltările moderne.

Astfel, au fost interzise indicatoarele stradale modernizate, cablurile aeriene (toate rețelele electrice sunt îngropate), stâlpii de iluminat contemporani și alte elemente urbane moderne. În zona protejată se aplică reguli urbanistice foarte stricte. Localnicii nu au voie să monteze antene satelit, să facă extensii ale caselor sau să modifice acoperișurile fără aprobări speciale, chiar și pentru cele mai mici detalii.

În plus, autoritățile din Wiltshire folosesc frecvent așa-numitele „direcții de tip Articolul 4”, ceea ce înseamnă că orice modificare, chiar și minoră, necesită aprobare de urbanism. Toate aceste reguli fac ca satul să rămână neschimbat, ca o imagine perfect conservată în timp.

Un decor perfect pentru film

Datorită acestor restricții, Lacock a devenit un adevărat „platou natural” pentru filme și seriale, producătorii putând folosi străzile și clădirile fără a fi nevoie să recreeze decoruri istorice.

Cel mai cunoscut exemplu este franciza Harry Potter, care a filmat aici înainte de a deveni fenomenul global de astăzi. Studenții de la Hogwarts s-au „plimbat” pe holurile Abației Lacock: claustrul a fost folosit ca holurile școlii de magie, iar Warming Room a servit drept decor pentru sala de clasă a profesorului Quirrell.

Alte spații ale abației, precum sacristia, au fost transformate în sala de poțiuni a lui Severus Snape, iar Chapter House a fost folosită pentru scenele cu Oglinda lui Erised.

În afara acestei francize, satul a găzduit filmări și pentru Downton Abbey, adaptarea din 1995 a romanului Mândrie și prejudecată, dar și pentru Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald.

Abația istorică din inima satului

Abația din centrul satului, unde au avut loc multe dintre aceste filmări, este înconjurată de propria zonă împădurită. Construită pe fundațiile unei foste mănăstiri, aceasta îmbină mai multe stiluri arhitecturale: încăperi medievale, elemente de conac englezesc și o curte interioară.

Istoria sa de peste 800 de ani începe ca mănăstire de călugărițe, înainte de a deveni reședința familiilor Sharington și Talbot.

După ce a fost desființată în 1539, în timpul domniei lui Henric al VIII-lea și al ruperii de Biserica Romano-Catolică, proprietatea a fost scoasă la vânzare. Un an mai târziu, abația a fost cumpărată cu 730 de lire de Sir William Sharington.

Acesta a transformat fostul edificiu religios într-o reședință de țară, demolând biserica și adaptând clădirea pentru uz rezidențial. Proprietatea a rămas în familie timp de generații, până când, în 1994, Abația Lacock a fost transferată către National Trust.

Un vizitator recent a descris experiența pe TripAdvisor astfel: „Minunat! Grădini superbe. Claustrul abației este foarte încărcat de istorie, plus legătura cu Harry Potter. Este nevoie de timp pentru a-l vizita complet, există și un etaj superior interesant. Multe informații despre modificările clădirii de-a lungul timpului. Ultima cameră înainte de ieșire este uimitoare.”