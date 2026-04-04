Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Evadare în trecut: satul englez unde timpul s-a oprit în loc. A servit drept platou de filmare pentru Harry Potter

Satul aflat la marginea mult iubitei și intens vizitatei regiuni Cotswolds, ascuns în comitatul Wiltshire, este adesea descris drept unul dintre cele mai frumoase din Anglia, fiind descris de vizitatori drept o veritabilă „mașină a timpului”. Cu clădiri care datează încă din anii 1200, localitatea a reușit să își păstreze aspectul medieval intact datorită unor reguli de conservare extrem de stricte. Locuitorii mândri sunt hotărâți să îi păstreze farmecul cât mai mult timp posibil.

Satul Lacock, UK FOTO Shutterstock
Lacock este o adevărată bijuterie a satului englezesc tradițional, fiind gazda unei faimoase abații și a unor clădiri strict protejate de National Trust. Cu propriul muzeu local și tururi ghidate, comunitatea își celebrează cultura și se asigură că moștenirea sa va dăinui, scrie Express.

Satul Lacock, regiunea Cotswolds FOTO nationaltrust.org

Restricții stricte pentru conservare

Pentru că este păstrat aproape intact, Lacock are o serie de reguli stricte care îl fac să pară o adevărată „mașină a timpului”. Din 1958, când National Trust a preluat aproape întregul sat, organizația a depus eforturi constante pentru a împiedica dezvoltările moderne.

Astfel, au fost interzise indicatoarele stradale modernizate, cablurile aeriene (toate rețelele electrice sunt îngropate), stâlpii de iluminat contemporani și alte elemente urbane moderne. În zona protejată se aplică reguli urbanistice foarte stricte. Localnicii nu au voie să monteze antene satelit, să facă extensii ale caselor sau să modifice acoperișurile fără aprobări speciale, chiar și pentru cele mai mici detalii.

În plus, autoritățile din Wiltshire folosesc frecvent așa-numitele „direcții de tip Articolul 4”, ceea ce înseamnă că orice modificare, chiar și minoră, necesită aprobare de urbanism. Toate aceste reguli fac ca satul să rămână neschimbat, ca o imagine perfect conservată în timp.

Un decor perfect pentru film

Datorită acestor restricții, Lacock a devenit un adevărat „platou natural” pentru filme și seriale, producătorii putând folosi străzile și clădirile fără a fi nevoie să recreeze decoruri istorice.

Cel mai periculos oraș din lume: oamenii trăiesc doar 35 de ani din cauza lipsei oxigenului. Motivul care îi face pe locuitori să ignore pericolul

Cel mai cunoscut exemplu este franciza Harry Potter, care a filmat aici înainte de a deveni fenomenul global de astăzi. Studenții de la Hogwarts s-au „plimbat” pe holurile Abației Lacock: claustrul a fost folosit ca holurile școlii de magie, iar Warming Room a servit drept decor pentru sala de clasă a profesorului Quirrell.

FOTO nationaltrust.org

Alte spații ale abației, precum sacristia, au fost transformate în sala de poțiuni a lui Severus Snape, iar Chapter House a fost folosită pentru scenele cu Oglinda lui Erised.

În afara acestei francize, satul a găzduit filmări și pentru Downton Abbey, adaptarea din 1995 a romanului Mândrie și prejudecată, dar și pentru Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald.

Abația istorică din inima satului

Abația din centrul satului, unde au avut loc multe dintre aceste filmări, este înconjurată de propria zonă împădurită. Construită pe fundațiile unei foste mănăstiri, aceasta îmbină mai multe stiluri arhitecturale: încăperi medievale, elemente de conac englezesc și o curte interioară.

Orașul din România unde vin tot mai mulți turiști străini pentru un city break. „E un oraş frumos, foarte ieftin”

Istoria sa de peste 800 de ani începe ca mănăstire de călugărițe, înainte de a deveni reședința familiilor Sharington și Talbot.

După ce a fost desființată în 1539, în timpul domniei lui Henric al VIII-lea și al ruperii de Biserica Romano-Catolică, proprietatea a fost scoasă la vânzare. Un an mai târziu, abația a fost cumpărată cu 730 de lire de Sir William Sharington.

Acesta a transformat fostul edificiu religios într-o reședință de țară, demolând biserica și adaptând clădirea pentru uz rezidențial. Proprietatea a rămas în familie timp de generații, până când, în 1994, Abația Lacock a fost transferată către National Trust.

Un vizitator recent a descris experiența pe TripAdvisor astfel: „Minunat! Grădini superbe. Claustrul abației este foarte încărcat de istorie, plus legătura cu Harry Potter. Este nevoie de timp pentru a-l vizita complet, există și un etaj superior interesant. Multe informații despre modificările clădirii de-a lungul timpului. Ultima cameră înainte de ieșire este uimitoare.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Fotbalistul promovat de Mirel Rădoi la FCSB, criză de nervi în vestiar: a spart tot! Gigi Becali i-a pus clauză de 50 de milioane de euro!
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, vești înfiorătoare – e în comă la Terapie Intensivă! Eforturi disperate ale medicilor și anunț de ultimă oră făcut de Ministrul Sănătății. Update, luni, 6 aprilie
fanatik.ro
image
Un medic dezvăluie 3 obiceiuri simple din Norvegia pentru o îmbătrânire sănătoasă. "Are beneficii clare pentru inimă și creier"
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Regele Charles, Prințesa Anne, Prințul Andrew, Prințul Edward la înmormântarea Reginei Elisabeta a II a GettyImages 1425187521 jpg
„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Elena Farago
Elena Farago, reținută de jandarmi în timpul răscoalei din 1907. Eliberată la insistențele lui Iorga
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?