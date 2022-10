Crăciun în casa Regelui Charles, în Transilvania. Britanicii, poftiți în România la „cazare responsabilă”

O agenție de turism din Marea Britanie propune pentru clienții săi un pachet de Crăciun care include trei nopți de cazare la casa din Transilvania a Regelui Charles al III-lea. În pachetul turistic se pune accent pe un aspect care-i lasă pe mulți români indiferenți.

Britanicii vor avea ocazia să petreacă trei zile all inclusive la casa din Transilvania a proaspăt-unsului lor rege, Charles al III-lea.

Oferta apare în portofoliul agenției de turism Responsible Travel din Marea Britanie care aduce clienților englezi un concept de călătorii „responsabile”, care susțin comunitățile locale și nu au impact negativ asupra naturii. Compania oferă vacanțe în locuri mai puțin cunoscute din toată lumea. În România, agenția propune vizitarea Carpaților, a Deltei Dunării, a Tranilvaniei, a Maramureșului etc.

Clienții agenției pot cumpăra pachetul „O săptămână de Crăciun în Transilvania” care începe în 23 decembrie la moșia contelul Kalnoky din Micloșoara (Covasna). Contele este unul dintre cei mai buni prieteni ai Regelui Charles, el fiind cel care l-a ajutat să-și cumpere o casă de Valea Zălanului, județul Covasna, dar și cel care i-o administrează. Kálnoky are o relație apropiată cu Casa Regală a Marii Britanii, el nelipsind de pe lista invitaților de onoare la marile evenimente ale Familiei Regale, cum au fost, de exemplu, nunțile prinților William și Harry.

O dovadă a relației apropiate dintre conte și rege este și faptul că în oferta de Crăciun, cu 7 nopți all inclusive la moșia Contelui Kalnoky, este inclus un pachet opțional de trei nopți all inclusive la casa regelui Charles al III-lea din Valea Zălanului. Pachetul de bază costă 1.500 de euro (circa 1.300 de lire sterline), iar cele trei nopți all inclusive la casa fostului prinț de Wales costă 500 de euro în plus de persoană.

Programul cuprinde în fiecare zi activități precum călătorii pe cal sau în căruță, vizitarea unor castele din zonă și a unor ateliere de meșteșugari locali, unde turiștii pot experimenta olăritul sau pot să-și facă singuri pâinea, vizită la Brașov și Bran, excursii pentru vizionarea urșilor, utilizarea saunei cu apă sărată etc.



Video de prezentare a casei de oaspeți a Regelui Charles al III-lea din Valea Zălanului. Sursa: contele Kalnoky

Casa Regelui din Valea Zălanului

În ceea ce privește casa de oaspeți a regelui Charles al III-lea, aceasta este astfel descrisă pe site-ul de prezentare: „Casa de oaspeți a fostului Prinț de Wales, actualul Rege Charles e amplasată printre pajiștile și dealurile Văii Zălanului din Transilvania, România. Proprietatea și-a păstrat autenticitatea transilvăneană fiind restaurată cu atenție cu metode și materiale tradiționale. Acum este deschisă pentru a găzdui călătorii din întreaga lume. Este compusa din mai multe clădiri, și are un petic de pădure și pajiști extinse cu flori, cu izvoare minerale și pâraie mici.”

Din descriere nu putea lipsi biodiversitatea Transivlaniei care l-a impresionat pe rege: „Proprietatea se caracterizează prin bogata sa biodiversitate de plante, insecte, păsări, ciuperci și mamifere mari, inclusiv urși (uneori traversând curtea din spate). Una dintre cele mai rare și spectaculoase orhidee din Europa, Lady Slipper (Cypripedium calceolus), dintre care un singur exemplar sălbatic a supraviețuit până în prezent în Marea Britanie, înflorește în pădurile văii în mai și iunie”.

Călătorii responsabile

În oferta turistică promovată de agenția din Marea Britanie se pune accent pe comunitatea locală și pe natură.

„Casele noastre de oaspeți din Transilvania oferă locuri de muncă pentru mai multe familii. Majoritatea alimentelor pe care le servim, precum și materialul de construcție pe care îl folosim sunt produse în mod tradițional în sat și în împrejurimi. Personalul nostru este acum calificat în noile profesii, fie el bucătar, ghid sau restaurator. Toate unitățile de cazare au fost restaurate cu grijă și mobilate cu antichități și textile autentice din regiune. Filozofia noastră de restaurare este caracterizată de respectul total pentru texturile și atmosfera clădirilor vechi. Modul în care restaurăm casele părăsite abia se observă, mai degrabă s-ar părea că clădirile au îmbătrânit ușor și treptat fără renovare recentă” - se arată în ofertă.

Se subliniază faptul că întregul personal este din localitate, „deoarece credem că ar avea puțin sens să importăm expatriați în comunitățile vechi pe care vrem să le păstrăm. Prin urmare, s-ar putea să fim puțin mai puțin profesioniști, dar poate cu atât mai pasionați de ceea ce facem.”

Totul se cumpără la nivel local: alimentele, precum și materialele de construcție tradiționale folosite la restaurarea caselor.

În ofertă se pune accent și pe natură: „Le arătăm oaspeților noștri natura încă în modul ei nealterat. Monitorizăm fauna sălbatică din jurul satului și îi facem pe săteni să înțeleagă de ce este atât de important să o păstrăm. Promovam turismul durabil si prin limitarea numarului de camere disponibile.”

Se menționează chiar și faptul că taxele locale plătite de pensiune ajută consiliul local să dezvolte satul: „Profitul generat este reinvestit direct în restaurarea patrimoniului nostru cultural. Astfel, întregul sat beneficiază în mare măsură de angajamentul nostru.”

Agenția de turism amintită încearcă să-și educe clienții să pună accent pe destinațiile autentice, în care comunitățile locale sunt sprijinite prin turism și se natura nu este distrusă. Astfel de valori ar trebui promovate și în rândul turiștilor români.