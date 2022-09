Proprietățile lui Charles în România. Ce planuri are noul rege al Marii Britanii. Transilvania rămâne locul de suflet

Noul rege al Marii Britanii va continua să fie interesat de România la fel ca înainte, consideră Eugen Vaida, președintele Fundației Prințului Charles. Suveranul are aici două proprietăți, la Viscri (Brașov) și în Valea Zălanului (Covasna).

Singurele două case ce sunt în proprietatea fundațiilor patronate de Alteța Sale Regale (ASR) sunt cea de la Viscri de la numărul 163 și cea de pe Valea Zălanului, administrată de contele Tibor Kalnoki. În rest, nu sunt alte case în proprietatea ASR. „Lui îi plac în primul rând oamenii”, spune Vaida, care își amintește cum, la o vizită prin Transilvania, Charles s-a prins la ceardaș cu un meșter.

Regina Elisabeta a murit joi, 8 septembrie 2022, iar Prințul Charles, unul dintre cei mai mari promotori ai Transilvaniei și ai României, a devenit Regele Charles al III-lea. Pe poarta casei din Viscri, județul Brașov, a Regelui Charles al III-lea a fost arborat un steag negru și a fost montată o plăcuță cu un mesaj de condoleanțe.

Eugen Vaida, președintele filialei din România a Fundației Prințului Charles, susține că interesul Regelui pentru România va rămâne constant, chiar dacă este posibil ca acesta să nu mai ajungă atât de des în Transilvania, unde va veni în cadrul unor vizite private.

Vaida a vorbit cu „Adevărul” despre cum activitatea Prințului Charles a schimbat zona, despre proiectele pe care actualul Rege Charles al III-lea le are în Transilvania și despre momentele inedite petrecute alături de acesta.

Doliu la Viscri

ADEVĂRUL: Aveți în plan organizarea unui anumit eveniment dedicat trecerii în neființă a Reginei Elisabeta a II-a?

EUGEN VAIDA: Suntem în discuții cu toți colegii noștri și din Anglia. În orice caz, evenimentele Fundației vor fi anulate. Casa de la Viscri va fi închisă azi (vineri, 9 septembrie 2022 - n.r.), mâine (sâmbătă, 10 septembrie 2022 - n.r.) și de ziua înmormântării (luni, 19 septembrie 2022 - n.r.). Vom arbora steagul negru pe casa din Viscri în semn de respect și de atașament față de președintele nostru, Alteța Sa Regală (ASR) Prințul de Wales, care între timp a devenit rege.

Vom discuta în continuare, dar un eveniment în sine nu cred vă vom organiza. Sigur, punctual, vor fi anumite momente în care încercăm să fim aprape de familia regală prin tot ceea ce facem. Sunt totuși momente neplăcute. Eu nu am cunoscut-o personal pe Regină, dar sigur că activitatea Regelui Charles al III-lea e binescunoscută și asta o să facem în zilele următoare. Vor fi 10 zile de doliu, în care activitățile și mai ales evenimentele Fundației vor fi amânate.

„Interesul Alteței Sale Regale pentru România va rămâne constant”

- Cum credeți că se va modifica activitatea Fundației, acum că Prințul de Wales a devenit Regele Charles al III-lea?

De câțiva ani încoace ne pregătim de aceste lucruri. Știam că va veni la un moment-dat momentul în care Alteța Sa Regală (ASR) va prelua această funcție importantă și identitatea fundației a fost schimbată la un moment-dat. Cel puțin în Anglia s-au făcut deja câteva pregătiri în acest sens.

Nu cred că activitatea Fundației se va modifica în România, ba mai mult, cred că interesul Alteței Sale Regale pentru România va rămâne constant și va susține activitatea fundației cu tot ceea ce poate. El a fost un important promotor al patrimoniului și al biodiversității de aici. Nu știm încă exact mecanismele și cum vor funcționa acestea.

ASR venea aici în sejururi private, astfel că încă nu știm cum va reuși să mai ajungă având în vedere obligațiile publice pe care le are în calitate de rege.

În orice caz, el m-a asigurat, în acest an, că va continua să ne sprijine și văd că se interesează foarte tare de proiectele pe care le derulăm în România. Am lansat centrul din Viscri, la care ține foarte mult. Mergem înainte cu Ambulanța pentru Monumente.



- Care este acum stadiul proiectelor din România derulate prin Fundația Prințului Charles?



Ambulanța pentru Monumente este cel mai activ și cel mai vizibil proiect al Fundației în acest moment. Prin proiect salvăm clădiri istorice și chiar monumente istorice de mare valoare. Am intervenit la monumente UNESCO, cetățile dacice de la Costești, la zidul de incintă al fortificației din Sighișoara, la multe biserici care sunt pe lista indicativă a UNESCO, cum ar fi cele din zona Hațegului sau la culele din Oltenia, toate cu sprijinul Alteței Sale Regale, care a și vizitat, de fapt, în ultimii ani, aceste șantiere și a avut plăcerea să îi cunoască pe voluntari, să dea mâna cu ei, să schimbe câteva vorbe, ceea ce, sigur, înseamnă un interes foarte mare pentru patrimoniu.

Pe asta ne vom concetra în perioada următoare și nu pe case care să fie introduse în circuitul turistic. Singurele două case ce sunt în proprietatea fundațiilor patronate de ASR sunt cea de la Viscri de la numărul 163 și cea de pe Valea Zălanului, administrată de contele Tibor Kalnoki. În rest, nu sunt alte case în proprietatea ASR.

Noi am finalizat amenajarea casei din Viscri și transformarea ei într-un centru de vizitare, în care ASR și-a expus viziunea asupra patrimoniului, a biodiversității și, de ce nu, asupra viitorului României rurale. Înainte era doar o casă de oaspeți, iar acum e deschisă tuturor oamenilor care vor s-o viziteze.

ASR a considerat că cei 50.000-70.000 de oameni care vin anual în Viscri merită să vadă și această casă, mai ales că el a făcut foarte multe pentru dezvoltarea satului și are un mare merit pentru ce este Viscri în ziua de astăzi. Avem acolo un centru de produse tradiționale, expoziții cu școlile de vară de arhitectură și Ambulanța pentru Monumente, avem un florilegiu care arată biodiversitatea Transilvaniei și, sigur, camera în care a dormit la moment dat ASR. Toate aceste lucruri se pot vizita în continuare, cu excepția zilelor de azi (vineri, 9 septembrie 2022 - n.r.), mâine (sâmbătă, 10 septembrie 2022 - n.r.) și în ziua înmormântării Reginei Elisabeta a II-a (luni, 19 septembrie 2022 - n.r.).

„A dansat ceardaș cu un meșter țiglar”

- Faptul că Regelui Charles îi place foarte mult în Transilvania reiese din vizitele dese pe care le face aici, el devenind probabil cel mai important promotor al turismului în aceste zone. Având în vedere că îl cunoașteți pe personal, puteți să ne relatați o istorisire din care reiese atașamentul lui față de aceste zone?

Lui îi plac în primul rând oamenii și are un atașament față de oameni. Are o relație personală cu fiecare, indiferent că e vorba de un director de fundație, de un meșter, de prieteni, ONG-iști. În general, îi plac oamenii care fac lucruri. Asta e experiența mea. Sigur că am avut tot felul de pățanii cu tot felul de persoane pe care le-a cunoscut și pe care l-am invitat să le cunoască, dar în general, se bucură de orice moment. Țin mine că la țiglăria din Bățani a dansat și un ceardaș cu meșterul de acolo. E foarte curios și vrea să afle despre oameni, indiferent că sunt voluntari, meșteri sau alte persoane.



- Cum decurge colaborarea dvs. cu prințul Charles în cadrul Fundației?



Eu, în calitate de reprezentant al Asociației Monumentum, am colaborat din 2011 cu dânsul, de când am înființat asociația. Am avut programe de conștientizare a comunităților locale, de informare asupra valorii patrimoniului, am construit o țiglărie tradițională pe care chiar dânsul a lansat-o și a inaugurat-o, de fapt, în 2015, confecționând o țiglă. După cum vă spuneam, îi place să facă lucruri și are o dexteritate fantastică. El este și un pictor foarte bun, un artist extraordinar, și îi place manualitatea aceasta. Am făcut toate aceste proiecte până să deschidem noua fundație - Fundația Prințului -, care de doi ani are și activitate în România.

- Faptul că Prințul Charles a devenit Rege creează anumite oportunități legate de promovarea Transilvaniei?

Cu siguranță. Cred că ASR a avut un mare merit în promovarea cel puțin a sudului Transilvaniei, cel puțin zona secuiască și zona săsească. Este, în principal, meritul lui pentru că au venit aici foarte mulți englezi. Unii și-au cumpărat case, alții - case de vacanță. În urma lor au venit și alți mulți străini. În plus, e o activitate extraordinară din partea ONG-urilor, în care activăm foarte mulți români, care sunt sprijinite din Anglia și datorită ASR. Fiecare pe domeniul ei, aceste ONG-uri au făcut lucruri importante. Cred că Prințul Charles a făcut cunoscută zona, cel puțin în ultimii 10-15 ani și datorită lui a crescut și calitatea în domeniul restaurării acestor clădiri istorice. În plus, sunt mulți tineri de la oraș care se mută în zonă.