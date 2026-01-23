Controverse într-o stațiune frecventată de români, după ce un hotel a introdus taxă de 5 euro pentru toalete

Un hotel aflat într-o stațiune frecventată de români în Bulgaria a stârnit controverse după ce a început să taxeze cu 5 euro folosirea toaletei.

Un hotel din stațiunea bulgărească Borovets a stârnit un scandal online după ce a început să taxeze cu 5 euro folosirea toaletelor sale, scrie Novinite. Cazul a fost adus în atenția publică de Daniel Dimitrov în cadrul „Grupului de schi și snowboard” de pe Facebook, subliniind practica controversată.

În postarea sa, Dimitrov și-a exprimat frustrarea și jena, menționând că, în majoritatea stațiunilor de schi europene, toaletele sunt fie incluse în prețul abonamentului de schi, fie oferite gratuit, cu opțiuni cu costuri reduse disponibile pentru vizitatori.

El a clarificat despre criticile sale că nu sunt îndreptate către hotelul în sine, pe care l-a descris ca doar găsind o soluție pentru a evita utilizarea facilității sale ca toaletă publică, ci mai degrabă către lipsa infrastructurii publice.

Dimitrov a sugerat că Legea turismului ar trebui să impună toalete accesibile atât în ​​stațiunile de iarnă, cât și în cele de vară, proporțional cu capacitatea turistică.

Postarea a stârnit o discuție aprinsă în cadrul grupului, mulți utilizatori comparând Borovets cu stațiunile de schi din străinătate. „Nu am văzut niciodată o toaletă cu plată nicăieri în Austria sau Italia, iar parcările deschise sunt gratuite peste tot”, a comentat un utilizator.

Altul a adăugat: „De aceea schiez în Italia anul acesta - cafeaua costă 1,50-2 euro și nu trebuie să plătești pentru a folosi toaleta”. Alții au remarcat că utilizarea toaletelor hotelurilor în străinătate este, în general, mai ieftină și mai convenabilă.

Unii participanți la discuție au apărat însă hotelul, explicând că nu poate fi învinovățit pentru că percepe prețuri mari în absența facilităților publice în Borovets, care nu le lasă turiștilor nicio alternativă. Alții au împărtășit anecdote despre costul cafelei în stațiunile locale, menționând că un espresso și un cappuccino împreună pot costa până la 12 euro.