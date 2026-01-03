Idei de vacanță pentru vara lui 2026. Top destinații europene spectaculoase, dar ignorate de români

În timp ce marile capitale europene și stațiunile consacrate de pe Coasta de Azur sau din Grecia devin tot mai sufocante sub asediul turismului de masă, o mână de destinații fascinante rămân, încă, în afara radarelor marilor fluxuri de călători. De la citadela medievală din Calvi, până la stâncile dramatice din Lagos sau experiențele culinare cu stele Michelin din San Sebastian, Europa ascunde locuri unde timpul pare să fi încetinit.

1. Calvi, Corsica (Franța) – Pe urmele lui Columb

Departe de agitația de pe Coasta de Azur, Calvi este alegerea perfectă pentru vacanța de vară din 2026. Situat în nord-vestul insulei Corsica, orașul îmbină istoria genoveză cu farmecul franțuzesc. Apa cristalină, care în toiul verii poate atinge 30 de grade Celsius, plajele cu nisip fin, citadela medievală și, mai ales, autenticitatea sunt argumente solide pentru cei care vor să își facă concediul în insula lui Napoleon și Pasquale Paoli.

Legendele locale spun chiar că în Calvi s-ar fi născut Cristofor Columb. De altfel, în citadelă se află ruinele casei în care marele navigator s-ar fi născut. Că este adevărat sau nu e mai puțin important pentru simplul călător. În orice caz, o Orangina băută indecent de rece, la umbra clădirilor, este tot ce ai nevoie pentru a admira de la înălțime întregul oraș și împrejurimile.

Din Calvi poți lua un mic tren turistic (U Trinichellu) pentru a ajunge și la alte plaje din regiunea Balagne. Și tot în regiunea Balagne pot fi vizitate, prin tur organizat sau cu autoturism închiriat, unele dintre cele mai frumoase sate din Franța: Sant'Antonino, Pigna, Speloncato, Corbara, Lumio și Algajola.

Corsica este, fără doar și poate, o atracție și din punct de vedere culinar. Printre preparatele locale ce nu trebuie ratate se numără celebrele charcuterie (mezeluri): Coppa, Salsiccia, Lonzu și Figatelli. Și la brânzeturi sunt o mulțime de variante, printre care și faimoasa brânză Brocciu, care se produce doar în perioada noiembrie – iunie. Tot de neratat sunt și berile corsicane (Pietra, Colomba), produse din făină de castane.

Cum ajungi în Calvi:

Avion (Air France / TAROM / Air Corsica): București – Paris CDG – Paris Orly – Calvi (o escală, dar este nevoie de schimbarea aeroportului în Paris) Avion (Air France / TAROM / Air Corsica): București – Paris CDG – Lyon – Calvi (două escale) Avion (Ryanair) + feribot (Corsica Linea): București – Marseille, Marseille – Île-Rousse Avion (Lufthansa) + tren: București – Munchen – Bastia. Bastia – Calvi.

2. Lagos (Algarve), Portugalia – cele mai bune plaje din Europa

Spre deosebire de zonele mai comerciale ale Portugaliei, Lagos a reușit să-și păstreze sufletul boem. Este locul unde stâncile de calcar se întâlnesc cu albastrul Atlanticului, creând peisaje aproape ireale.

În ciuda faptului că, în perioada verii, localitatea este luată cu asalt de turiști europeni și nu numai, în Lagos este întotdeauna suficient spațiu pe plajele întinse pe kilometri pentru ca turiștii să se bucure de razele soarelui, briza oceanului și nisipul fin. Cea mai faimoasă plajă din Lagos este Praia de Dona Ana, însă sunt și altele aproape la fel de spectaculoase: Praia do Camilo, Praia de Porto de Mos sau Praia dos Estudantes.

„Perla coroanei” în Lagos este, fără doar și poate, Ponta da Piedade, un promontoriu situat la câțiva kilometri de centrul istoric al orașului, considerat cel mai frumos punct de observație de pe toată coasta Algarve. Vorbim despre pereți de stâncă înalți de peste 20 de metri, arcade și grote săpate de valuri de-a lungul mileniilor și stânci izolate care ies direct din apă. Ansamblul este accesibil pe poduri și scări din lemn, însă cel mai bine de văzut ar fi cu barca.

După cum probabil știați, Portugalia nu este neapărat o atracție din punct de vedere culinar. Felurile locale sunt relativ puține și nu corespund tuturor gusturilor. Cele mai renumite sunt Cataplana (tocană din fructe de mare) și Bacalhau com Natas (cod cu cartofi). Cele mai sigure alegeri sunt fripturile de vită, printre care și faimoasa Picanha, și peștele la grătar. Se găsesc vinuri roșii de foarte bună calitate, la prețuri foarte bune, aduse din toate zonele Portugaliei, dar și Vinho Verde (vin verde).

Cum ajungi în Lagos:

Avion + autobuz sau taxi (Animawings): București – Faro (zbor direct) Avion + autobuz sau taxi (Lufthansa): București – München – Faro (o escală)

3. Cassis, Franța – Secretul cel mai bine păstrat din Provence

Situat la doar câțiva kilometri de Marseille, Cassis este un mic orășel-port pescăresc, care încă pare desprins dintr-o pictură de Cézanne. Drumul până la Cassis se face pe faimoasa ascensiune Col de la Gineste, care sigur te va lăsa fără răsuflare (n.red. – aviz celor cu frică de înălțime), la capătul căreia se află cel mai frumos sens giratoriu din lume.

Cassis este renumit pentru celebrele „Calanques”. Aceste formațiuni geologice unice în lume se întind pe aproximativ 20 de kilometri de coastă între Marseille și Cassis, formând unul dintre cele mai spectaculoase parcuri naționale din Europa. Relativ accesibile pe jos din Cassis sunt Calanque de Port Miou și Calanque de Port Pin. Totuși, dacă nu ești într-o formă fizică prea bună sau nu ai echipament adecvat de drumeție, cel mai bine ar fi să alegi un tur cu barca, mai ales că acestea, în general, cuprind mai multe „Calanques”.

Atmosfera în Cassis este mult mai liniștită și mai autentică decât în alte localități din sudul Franței, la orele amiezii putând fi urmăriți numeroși jucători de pétanque. Totodată, localitatea oferă și câteva plaje unde te poți bucura de soarele provensal și briza Mediteranei.

În Cassis, la restaurantul Chez Gilbert, se poate mânca una dintre cele mai bune bouillabaisse (supă de pește originară din Marseille), care merge foarte bine alături de un vin alb de Cassis, obligatoriu bine răcit.

Cum ajungi în Cassis:

Avion (Ryanair) + autobuz sau taxi: București – Marseille (zbor direct) Avion (TAROM / Air France) + autobuz sau taxi: București – Paris CDG – Marseille

4. Castellammare del Golfo, Sicilia – Autenticitate siciliană

Dacă vrei să simți pulsul adevărat al Siciliei, departe de grupurile mari de turiști din Taormina, acesta este locul ideal. Este un oraș-port pitoresc, situat la poalele muntelui Inici.

Este baza ideală pentru a explora vestul Siciliei și Rezervația Naturală dello Zingaro. Nu rata o vizită la Tonnara di Scopello, un loc istoric de pescuit, transformat practic într-un muzeu în aer liber, care în trecut a servit drept decor pentru celebrul film „La Piovra”.

Aflându-se într-o zonă cu influențe arabe de acum secole, Castellammare del Golfo are ca fel principal de mâncare Couscous di Pesce. Totodată, călătorii care au o slăbiciune pentru dulciuri pot gusta o brioche con gelato sau un cannolo umplut pe loc.

Cum ajungi la Castellammare del Golfo:

Avion + autobuz sau taxi (Ryanair): București – Palermo (zbor direct)

5. San Sebastian, Țara Bascilor (Spania) – Capitala mondială a gastronomiei

Aflat în Țara Bascilor, pe malul oceanului Atlantic, „Donostia” (numele basc) este o destinație pentru simțuri. Orașul are una dintre cele mai mari densități de stele Michelin pe metru pătrat din lume.

În San Sebastian se află celebra plajă La Concha (Scoica), una dintre cele mai interesante plaje urbane din lume. Frumusețea orașului poate fi admirată de la înălțime din mai multe zone. Cea mai accesibilă este Monte Igueldo, unde se poate urca cu funicularul sau chiar cu autoturismul.

Parte Vieja, centrul vechi al orașului, este de neratat. Aici poți avea o experiență culinară extraordinară la celebrele baruri de pintxos sau la restaurantele de foarte bună calitate. Tot în Parte Vieja se află și Casa Ponsol, cel mai vechi magazin de pălării și berete din Spania.

Localuri foarte bune, cu prețuri ceva mai mici, poți descoperi și în afara zonei centrale, unde, în general, se adună mai mulți localnici. Mult mai aspru decât cidrul din Normandia și Bretania, cidrul de San Sebastian poate fi încercat cu preparate sărate, obligatoriu turnat de la înălțime.

Cum ajungi în San Sebastian: