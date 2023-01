Cea mai bună destinație culinară din lume pentru 2023 a fost decisă. Care e cel mai bun loc pentru delicii gastronomice

Un oraș italian a fost desemnat ca fiind cea mai bună destinație culinară din lume pentru 2023. Renumit în special pentru pastele proaspete și gelato cremos, Roma este orașul recomandat pentru delicii gastronomice care vor satisface orice vizitator.

Conform TripAdvisor, cea mai bună destinație culinară din lume pentru acest an este Roma. Capitala Italiei se pare că este cel mai sigur loc în care turiștii pot avea parte de experiențe gastronomice de vis. Roma a primit cele mai bune recenzii pentru majoritatea tipurilor de mancare, de la tocăniță cu carne de vită, până la cele mai rafinate preparate, râvnite de cei mai mulți turiști.

Alegerea celor mai bune destinații gastronomice din lume a fost una destul de controversată, dat fiind faptul că sunt numeroase orașe în care se găsesc preparate deosebite. Astfel, alegerea unui top nu a fost deloc ușoară însă experiențele turiștilor și recenziile acestora au decis un top 10 al orașelor care merită vizitate de cei care își doresc să aibă parte de o experiență culinară specială.

Topul 10 propus de TripAdvisor face parte din seria „Travellers' Choice: Best of the Best” care clasifică destinațiile alese de turiști în funcție de numărul de recenzii din ultimul an, potrivit Timeout.

Iată primele zece destinații culinare pentru 2023, conform TripAdvisor.