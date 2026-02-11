Video Cea mai abruptă cale ferată din lume, care sfidează gravitația și oferă peisaje spectaculoase: „O călătorie înfricoșătoare, dar fantastică”

Cu o coborâre la un unghi de 52 de grade, Scenic Railway din Australia deține recordul pentru cea mai abruptă cale ferată pentru pasageri din lume. Situată în Munții Albaștri, această linie ferată unică atrage anual mii de turiști dornici de adrenalină și priveliști spectaculoase.

O călătorie cu trenul, care coboară la un unghi amețitor de 52 de grade, este considerată cea mai abruptă linie ferată pentru pasageri din lume. Este vorba despre Scenic Railway, situată în Munții Albaștri din Australia, o atracție care îmbină adrenalina pură cu peisaje naturale impresionante, scrie express.

Scenic Railway se află în complexul turistic Scenic World, la marginea Văii Jamison, și deține Recordul Guinness pentru cea mai abruptă cale ferată pentru pasageri. Trenul coboară cu o viteză de aproximativ patru metri pe secundă, la un unghi de 52 de grade, traversând tuneluri săpate în stâncă și zone de pădure tropicală.

Deși astăzi este una dintre cele mai populare atracții turistice din Australia, calea ferată nu a fost construită inițial pentru agrement. Linia a fost realizată în 1878, ca parte a tramvaiului minier din Katoomba, fiind folosită pentru transportul cărbunelui și al șistului din munți în vale.

În 1945, antreprenorul Harry Hammon a transformat traseul într-o atracție turistică. De atunci, Scenic Railway este deținută și operată de familia Hammon. Din 2013, vagoanele au fost modernizate și dotate cu acoperișuri din sticlă, pentru ca vizitatorii să poată admira peisajele într-o experiență panoramică.

De la deschidere, peste 25 de milioane de turiști au călătorit cu Scenic Railway. Trenul poate transporta 84 de pasageri simultan și pleacă la fiecare 10 minute.

Complexul Scenic World mai include un teleferic cu podea de sticlă, un skyway peste vale și trasee pietonale prin pădurea tropicală.

Cei mai mulți vizitatori susțin că experiența este una memorabilă.

„Scenic Railway oferă o călătorie palpitantă și puțin înfricoșătoare, dar merită. Este fantastic”, a scris un vizitator pe TripAdvisor.

„Coborârea pe cea mai abruptă cale ferată din lume, plimbarea prin pădure, totul a fost incredibil. Peisaje sălbatice, naturale. Merită fiecare dolar”, a spus un turist.

„O experiență fantastică. Peisajele sunt pur și simplu uluitoare. O modalitate excelentă de a vedea pădurea tropicală”, a adăugat un alt turist.