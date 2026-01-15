Video Gigantul chinezesc de 3.300 de tone, care va străpunge Carpații și va fora cel mai lung tunel al Autostrăzii Sibiu-Pitești, a ajuns în România

Un utilaj gigantic destinat săpării de tuneluri a fost adus în Portul Constanța și urmează să fie folosit pentru realizarea Tunelului Poiana, cel mai lung din Autostrada A1 Sibiu-Pitești. Cu o greutate de 3.300 de tone și o lungime echivalentă cu un teren de fotbal, utilajul de tip TBM (Tunnel Boring Machine) marchează prima utilizare a acestei tehnologii pe calea rutieră din România.

Cristian Pistol, director general al CNAIR, a explicat că operarea mașinii necesită „o armată de oameni specializați, școliți, care să poată să opereze astfel de utilaje”.

TBM este recomandată pentru terenuri foarte dure, cum sunt Munții Carpați, și permite forarea continuă a tunelului până la capăt, economisind timp în comparație cu metodele tradiționale folosite până acum, precum tehnologia austriacă sau metoda „cut-and-cover”.

„În primăvară vom începe practic forarea primului tunel de acest fel, de 1,7 km, pe secțiunea trei a autostrăzii Sibiu-Pitești. Timpii sunt cel puțin dubli dacă s-ar folosi alte metode. Odată pornit, utilajul nu se mai oprește decât la finalizarea tunelului”, a precizat Pistol, la Digi 24.

Oficialul CNAIR a adăugat că statul român nu achiziționează astfel de utilaje, ci proiectele de infrastructură sunt licitate, iar obligația constructorului este să furnizeze echipamentele necesare.

Proiectul este unul complex și a presupus inclusiv oprirea temporară a circulației pe Valea Oltului pentru finalizarea investigațiilor geotehnice. Modificările traseului, revizuirile și obținerea acordurilor de mediu au îngreunat lucrările, însă oficialii estimează că autostrada ar putea fi finalizată în 2030.

„Cred că până în 2030 vom putea circula pe autostrada Sibiu-Pitești și vom finaliza tot coridorul IV Pan-european, de la Nădlac până la portul Constanța, un traseu de aproximativ 850 km”, a mai declarat Cristian Pistol.