Cazurile tot mai frecvente de malarie i-au speriat pe români. Ce spun experții în turism

Speriați de problemele cu care se pot întoarce acasă, tot mai mulți români încep să renunțe la vacanțele exotice din Africa. Din luna noiembrie, săptămânal, la Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr.Victor Babeș“ ajung pacienți cu malarie severă. Iar parte din ei au început să piardă lupta cu boala. De aceea, experții în turism avertizează că înainte de o călătorie într-o astfel de zonă trebuie luate măsuri pentru a preveni infectarea cu boli de import.

Din luna noiembrie, săptămânal, la Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr.Victor Babeș” ajung pacienți cu malarie severă. Unii pierd lupta cu boala. Recent, o femeie de 54 de ani care a călătorit în Zanzibar și care a fost internată la Terapie intensivă cu malarie severă a murit. Iar cel mai cunoscut caz este al fostei soții a președintelui Consiliului Județean Cluj, Camelia Tișe, care a murit de malarie, la două săptămâni după ce s-a întors din vacanță.

Mediatizarea acestor cazuri i-a determinat pe mulți să renunțe la călătoriile planificate în Zanzibar, astfel că pe grupurile de turism de pe Facebook au apărut o mulțime de anunțuri postate de români care încearcă să își vândă pachetele de vacanță în acest loc exotic.

„Este cineva interesat de bilete de avion București-Dubai-Zanzibar pentru 2 adulți și un copil cu plecare în data de 09.02.2024 și întoarcere pe 18.02.2024? Și cazare la Tui blue bahari Zanzibar cu all inclusive! A intervenit ceva și nu mai putem pleca!”, este anunțul unui turist de pe grupul Forum Zanzibar.

Pe un alt grup de Facebook, de data asta Vacanțe Do It Yourself cineva scria : „Plănuiam să mergem în Zanzibar în perioada 17-24.02, însă din păcate a intervenit ceva și nu putem ajunge. Cazarea este integral plătită și nu putem recupera suma atât de târziu așa încât ne încercăm norocul aici, poate sunt plimbăreți care încă nu au bookuit cazarea în acea perioadă. Facem și un discount pentru cei interesați”.

„Din păcate, malaria sperie turiștii către Zanzibar. Eu am fost de vreo 5 ori acolo, n-am făcut tratamentul cu pastile, însă am avut haine care să acopere pielea seara și am pulverizat spray Autan tropical din belșug. În condițiile actuale însă, n-aș merge fără tratamentul efectuat”, scrie o altă turistă pe Facebook.

Paradis pe bani puțini

Numărul românilor care vizitează Zanzibarul a crescut cu 30% în 2023 față de anul precedent. Specialiștii în turism spun că este esențial locul în care turiștii se cazează în aceste zone, unde mănâncă și pe unde se plimbă.

„Zanzibarul are două părți: zona „autentica, locala”, unde ar fi bine să evităm rezervarea cazărilor, și zona mai turistică, deschisă mai mult către europeni : partea de nord și coasta estică”, explică Ana Maria Călin, managerul unei agenţii de turism.

Specialiștii în travel insistă să fie evitate pensiunile și hotelurile slab notate, și să fie alese locații din zonele turistice, pentru mai multă siguranță.

„Însă unii turiști preferă să meargă în zone nesigure pentru că sunt mai ieftine, iar de aici și riscul mai mare de a contracta boli”, arată ei.

„Turistul își alege destinația în funcție de buget, de preferințe și în funcție de deschiderea lui de a face vaccin sau nu. Pentru destinatiile exotice, agenția noastră lucrează cu parteneri locali care ne transmit informări de călătorie generale actualizate, apoi transmitem informațiile către turiști, dar mai departe rămâne la alegerea turistului ce alege”, explică George Clota, consultant în turism.

Acesta îi sfătuiește pe cei care planifică o vacanță în aceste zone să aleagă un spray repelent de la destinație, pentru că cele de la noi nu ar putea funcționa. Sunt și spray-uri împotriva țânțarilor care are au rol de protecție solară.

„Țânțarii nu apar atât de frecvent în zona de plajă, însă mai sunt cazări în zone cu mangrove, în care se întâlnesc ape dulci cu ape sărate, iar țânțarii preferă aceste zone. Acestea sunt de evitat, chiar dacă sunt mai ieftine. Hotelurile locale, lodge-urile, un fel de pensiuni, nu au buget pentru a face periodic dezinsecție, în schimb în resorturile mari se face acest lucru constant. Și când merg în excursiile opționale, turiștii să-și ia cu ei și sprayul de protecție, produs local”, adaugă specialistul.

Câte cazuri de malarie sunt în Zanzibar

Deși nu există o avertizare de călătorie pentru pericol de malarie în Zanzibar, iar Organizația Mondială a Sănătății (OMS) arăta în 2022 că rata de prevalență a malarei era sub 1%, reprezentând „cea mai scăzută rată din Tanzania și din Africa de Est și Centrală”, în ultima vreme a existat o creștere a incidenței malariei.

Potrivit unei platforme de știri din Tanzania, „malaria a revenit în Zanzibar, deoarece insulele se confruntă cu efectele schimbărilor climatice, care au dus la renașterea zonelor de reproducere și o schimbare a comportamentului țânțarilor anofeli”. Mai mult, la sfârșitul lui ianuarie, un oficial de la Ministerul Sănătății din Zanzibar declara că în perioada 1-15 ianuarie 2024, peste 3.500 de cazuri de malarie au fost raportate în Unguja și Pemba.

Situația este alarmantă, având în vedere că până acum țara nu a depășit rata de infestare de 0,5%, după ce a fost pus în aplicare Planul strategic pentru malarie de la Zanzibar (MSP), cu sprijinul OMS.

„Nu există vaccinuri obligatorii a căror confirmare prin certificat să fie solicitată la intrarea în Tanzania dacă deplasarea a avut loc direct din România sau cu escală în aeroporturi din Europa. Recomandăm însă insistent vaccinarea împotriva febrei galbene (şi deţinerea Carnetului Galben de Vaccinări împotriva febrei galbene), precum şi împotriva febrei tifoide, hepatitei A și B, difteriei şi poliomielitei. (...) Malaria este destul de răspândită în Republica Unită Tanzania. Vă recomandăm să procuraţi din timp, înainte de călătorie, un kit medical împotriva malariei şi să utilizaţi măsuri contra ţânțarilor, cum ar fi sprayuri, plase sau aparate electrice”, informează site-ul MAE.

Citește și: Obiectivele care îi atrag pe turiștii străini în București

Profilaxie, simptome, tratament

Malaria este o boală infecțioasă care se transmite prin înțepătura de țânțar, specia Anopheles, în zonele endemice, sau prin instrumente sanitare contaminate. Boala nu se transmite de la o persoană la alta.

Profilaxia se face cu ajutorul medicamentelor antimalarice și prin protecția împotriva înțepăturilor de țânțari. Vaccinul nu este disponibil în Europa, ci doar în Africa.

Ministerul Sănătății le recomandă turiștilor români, care se îndreaptă către zone tropicale, să aibă o discuție cu medicii înainte de a pleca la drum despre profilaxia împotriva malariei.

Pentru a nu se infecta cu malarie, turiștii trebuie să înceapă înainte de călătorie profilaxia cu medicamente. Tratamentul se ia cel puțin cu o săptămână înaintea plecării și se termină la o săptămână după întoarcerea din zona endemică.

Simptomele malariei apar la 7-30 de zile după infectare. Acestea pot fi confundate adesea cu simptomele unei infecții respiratorii: febră şi frisoane, senzație generală de rău, cefalee, tuse, greață și vărsături, diaree, dureri abdominale, dureri musculare sau articulare, oboseală, respirație rapidă, ritm cardiac alert.