Horoscop luni, 1 decembrie. Un nativ primește o recompensă din partea șefilor

Astrologul Lorina vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de luni, 1 decembrie.

Berbec

Iubire - Discutaţi matur şi calm cu ceilalţi, şi faceţi o startegie comună pentru timpul liber. Alegeți o mini-vacanță la munte!

Sănătate - Alegeţi ca sport mersul pe jos către diversele destinaţii şi luaţi-vă pauza de masă la timp.

Bani - Aveţi nevoie de stimulare mentală şi vă vin idei cu potenţial pe termen lung.

Taur

Iubire - E posibil să vi se ceară să aveți grijă de cineva drag și să vă ocupați timpul oferind mâna de ajutor.

Sănătate - E un moment bun pentru procese de detoxifiere, de eliberare, atât fizică, cât și emoțională.

Bani - Vă bazați mult azi pe suportul oferit de asociații apropiați,pe expertiza lor, pe experiența lor. Cereți-le sfatul!

Gemeni

Iubire - Nu uitați ce pericol pot fi cantitățile excesive de afecțiune, în special în prezența colegilor. Nu amestecați sentimentele cu sarcinile de muncă!

Sănătate - Există riscul de epuizare din cauza ritmului rapid al acestor zile obositoare.

Bani - Vă așteapta o frumoasă recompensă din partea șefilor voștri. Ei vă vor răsplăti efortul anterior pe care l-ați depus.

Rac

Iubire - Sunteți prea critic cu propria persoană. Uitați-vă mai cu atenție în jur și găsiți avantajele din imprefecțiuni.

Sănătate - Faceți ceva pentru sufletul vostru. Nu faceți rabat la calitatea terapeuților, și nici a instructorului de fitness!

Bani - Cunoașteți persoane care sunt dispuse să vă ajute profesional, dar în condițiile lor. Analizați dacă merită din punct de vedere al recompenselor materiale!

Leu

Iubire - Nu puneți la suflet orice replică sau eveniment minor la care partenerul sare calul!

Sănătate - Sunteți mai vulnerabil, așa că, atenție la sistemul digestiv! Grijă la ce mâncați, verificați datele și compoziția alimentelor!

Bani - Afilierea sau chiar demararea unui proiect de colaborare cu un grup profesional vă este benefică.

Fecioara

Iubire - Alegeţi compania persoanelor cu aceleaşi interese, cu care să împărtăşiţi provocările unui ideal comun.

Sănătate - Dacă vă supraîncărcaţi, nu prea mai faceţi faţă aşa multor activităţi. Alegeţi echilibrat.

Bani - Nu acceptaţi limitări sau restricţii. Fiţi indepedenți, liberi şi exploraţi cele mai noi studii din domeniul de activitate.

Descoperă horoscopul complet pe Click!.ro.