Sâmbătă, 11 Aprilie 2026
Adevărul
Care este „cea mai plictisitoare țară” din Europa, potrivit turiștilor. „Nu e nimic în neregulă cu ea, dar nici nu are ceva special”

Un blogger din Polonia a vorbit într-o postare pe Reddit despre „cea mai plictisitoare țară în care a fost vreodată” din Europa. Acest stat nu are aeroport sau ieșire la mare, însă are peisaje alpine spectaculoase.

Liechtenstein/FOTO: Flickr
Este vorba despre Liechtenstein, o țară „înghesuită” între Austria și Elveția. Turiștii care au ales să exploreze mica țară au descris experiența ca fiind plictisitoare, scrie Express.

Kami, o bloggeriță din Polonia care a vizitat această țară mică, a numit-o „cea mai plictisitoare țară în care a fost vreodată” și a spus că nu îi învinovățește pe cei care nu o vizitează, deoarece „nu a găsit nimic cu adevărat special care să-i placă”.

O postare de pe Reddit, intitulată „Liechtenstein (și de ce cred că nu merită cu adevărat)”, pare să confirme aceste opinii, autorul scriind: „Nu e nimic în neregulă cu ea, dar nici nu are ceva special.”

Mulți utilizatori au sugerat că țara este mai potrivită pentru o excursie de o zi, decât pentru o vacanță dedicată.

Liechtenstein nu are aeroport, astfel că majoritatea călătorilor ajung în gara Schaan-Vaduz, situată la nord de capitală, cu trenuri care traversează Alpii din Austria.

Totuși, transportul feroviar în interiorul țării este limitat, existând doar trei stații. Din fericire, există autobuze și taxiuri din Schaan-Vaduz.

Castelul Vaduz/FOTO: Flickr
Prima oprire pentru majoritatea turiștilor este Castelul Vaduz, un castel de poveste care este încă reședința oficială a familiei princiare. Deși accesul în interior nu este permis publicului, merită vizitat pentru priveliștile spectaculoase asupra Văii Rinului.

La poalele castelului, capitala Vaduz este un oraș compact, ce combină arhitectura modernă cu elemente montane.

Kunstmuseum Liechtenstein/FOTO: Flickr
Vizitatorii pot explora Kunstmuseum Liechtenstein, un muzeu de artă modernă găzduit într-o clădire neagră, cubică, dar plină de culoare în interior.

Liechtensteinisches Landesmuseum/FOTO: Wikipedia
Mai mic, Liechtensteinisches Landesmuseum se concentrează pe istoria naturală și culturală a țării. La sediul principal din Vaduz, muzeul cuprinde două clădiri istorice și un corp nou.

Din cadrul Liechtensteinisches Landesmuseum fac parte, de asemenea, Muzeul Poștei și Camera Tezaurului din Vaduz, precum și un muzeu al locuinței tradiționale țărănești din Schellenberg.

Catedrala St. Florin/FOTO: Colaj Flickr și Wikipedia
Catedrala St. Florin impresionează prin stilul său neogotic, vitralii ample și sculpturi dramatice. A fost construită în 1874 de Friedrich von Schmidt, pe locul unor fundații medievale anterioare. Patronul său spiritual este Florinus of Remüs (Florin), un sfânt din secolul al IX-lea din Valea Vinschgau.

Catedrala găzduiește ceremonii naționale și evenimente ale familiei princiare. În august 2025, Prințesa Marie Caroline, nepoata prințului Hans Adam II, s-a căsătorit aici.

În apropiere, Malbun este principala stațiune de schi a țării și funcționează, de regulă, din decembrie până în aprilie.

Mai puțin aglomerată și cu pârtii prietenoase pentru familii, este locul ideal pentru copii, datorită zonei Malbi-park, care oferă școală de schi, instalații pentru începători și alte facilități utile pentru primele experiențe pe pârtie.

