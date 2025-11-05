Ambasadorul Indiei, blocat pe Valea Prahovei după ce trenul s-a defectat: a ajuns la Brașov cu peste două ore întârziere

Călătorie cu peripeții pentru ambasadorul Indiei: trenul său s-a stricat pe Valea Prahovei, iar Excelența Sa Manoj Kumar Mohapatra a ajuns cu peste două ore întârziere la întâlnirea de afaceri de la Brașov.

Pentru a evita aglomerația de pe DN1, ambasadorul a ales să călătorească cu trenul București–Brașov. Locomotiva EA 263 a întâmpinat probleme de aderență între Valea Largă și Sinaia, iar garnitura a rămas blocată până când a sosit în ajutor locomotiva EA 402, luată de la trenul Regio 3023, scrie Club Feroviar.

În Sinaia, trenul a ajuns cu 126 de minute întârziere, iar la Brașov cu 140 de minute întârziere. IR 1680 a parcurs cei 166 km dintre București și Brașov în 4 ore și 46 de minute.

La Brașov, ambasadorul și-a continuat agenda oficială, participând la întâlnirea organizată de Camera de Comerț și Industrie Brașov (CCI) cu o delegație de oameni de afaceri indieni și reprezentanți ai mediului de afaceri românesc.

Ajuns la întâlnire, dr. Manoj Kumar Mohapatra și-a exprimat speranța intensificării relațiilor economice dintre cele două state.

„Îmi doresc ca acesta să fie începutul unei noi ere pentru comerţul dintre cele două ţări. Braşovul are un potențial industrial suficient ca să poată colabora de acum cu India în interesul ambelor ţări”, a declarta dr. Manoj Kumar Mohapatra.

Doar ambasadorul a călătorit cu trenul, ceilalți membri ai delegației alegând transportul rutier și ajungând la timp la Brașov.