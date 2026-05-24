Rețete de colțunași care îți lasă gura apă. Cum se prepară variantele românești, rusești și chinezești

Colțunașii se numără printre cele mai apreciate preparate culinare din lume, nefiind o mâncare exclusiv românească. Există variante locale sau regionale pe aproape toate continentele, unele surprinzătoare, dar toate la fel de gustoase.

Colțunașii se numără printre cele mai cunoscute preparate din bucătăria românească. Cine nu a auzit de aceste pachețele de aluat umplute cu carne, legume sau brânză? Totuși, colțunașii românești reprezintă doar o variantă locală a unui preparat răspândit în întreaga lume, în numeroase forme regionale și naționale.

Mai mult, cele mai faimoase tipuri de colțunași nu provin din bucătăria românească. Printre cei mai apreciați se numără cei chinezești, polonezi sau rusești. Cu toate acestea, nici chiroștele moldovenești, denumirea regională pentru colțunași, nu s-ar face de râs pe nicio masă. Iată câteva dintre cele mai interesante variante și rețete de colțunași pe care merită să le încerci acasă.

Chiroștele, deliciile moldovenești

Începem cu o rețetă de colțunași autentici românești. Este vorba despre un preparat tradițional din Moldova, cunoscut în regiune sub numele de chiroște. Practic, sunt bucăți de aluat umplute fie cu brânză dulce sau sărată, fie, în perioada postului, cu prune ori magiun de prune. Toate variantele sunt delicioase și ușor de preparat. Pentru mulți moldoveni și bucovineni, chiroștele sunt un gust al copilăriei.

Pentru aluat aveți nevoie de: 500 de grame de făină, o cană cu apă călduță, sare, drojdie și un ou.

Pentru umplutura clasică: 250 de grame de brânză de vaci, două ouă, sare și două linguri de zahăr. Dacă preferați varianta tradițională sărată, puteți înlocui brânza de vaci cu brânză de oaie, fără zahăr, doar cu ouă. În varianta de post, umplutura se face cu magiun de prune.

Deși par migăloase, chiroștele merită încercate, mai ales că sunt mai ușor de făcut decât par la prima vedere. Pentru aluat, toate ingredientele se amestecă într-un bol încăpător. Apa călduță se adaugă treptat, puțin câte puțin, în timp ce frământăm, până obținem un aluat vârtos și nelipicios.

Aluatul se întinde apoi într-o foaie subțire, cu ajutorul unui sucitor. Cu o cană sau un pahar se decupează cercuri de aluat, în mijlocul cărora se pune umplutura: magiun de prune, compoziție de brânză dulce sau brânză sărată. Pentru varianta dulce, brânza de vaci se amestecă cu ouă, sare și zahăr. Se pune aproximativ o lingură de umplutură în fiecare colțunaș, astfel încât să fie bine umplut.

Chiroștele se închid apoi prin lipirea marginilor aluatului peste umplutură. Pentru a fi bine sigilate, marginile se presează cu o furculiță, de la un capăt la altul. Procedeul se repetă pentru fiecare colțunaș.

Între timp, se pune la fiert o oală mare cu apă și puțină sare. Când apa începe să clocotească, chiroștele se pun în oală cu ajutorul unei linguri. Se fierb aproximativ 10-15 minute. Sunt gata atunci când se ridică la suprafață.

Chiroștele de dulce se servesc, de regulă, cu smântână deasupra. În unele zone din Bucovina, colțunașii sunt serviți și cu ceapă călită.

Bunătăți rusești cu multă carne

Faimoși sunt și colțunașii rusești, întâlniți de altfel pe un areal extins, din Rusia până în Ucraina și Republica Moldova. Se numesc pelmeni și sunt colțunași tradiționali umpluți cu carne. Pentru umplutură se folosește carne de porc, vită, miel sau diferite amestecuri.

Pelmeni au numeroase întrebuințări în bucătăria slavă. Pot fi preparați în dimensiuni mici și serviți în supă sau pot fi consumați în varianta clasică, cu unt topit, smântână și mărar verde. Se prepară relativ ușor și sunt extrem de gustoși.

Pentru aluat aveți nevoie de 500 de grame de făină, un ou, apă călduță și sare. Pentru umplutură: 400 de grame de carne tocată, ideal un amestec de vită și porc, ceapă tocată, usturoi, sare, piper și aproximativ 50 de mililitri de apă rece.

Prepararea începe cu aluatul. Făina se așază sub forma unui mic „munte”, cu o adâncitură în mijloc. Acolo se adaugă oul, apa și sarea, apoi se frământă până când se obține un aluat elastic și nelipicios.

Moștenirea fabuloasă a evreilor în bucătăria românească. Trei rețete incredibile învățate de la așkenazi care te fac să te lingi pe degete

Aluatul se învelește în folie alimentară și se lasă la odihnit aproximativ jumătate de oră. Între timp, pregătim umplutura. Ceapa și usturoiul se dau pe răzătoarea fină, apoi se amestecă împreună cu carnea tocată, sarea, piperul și puțină apă rece, pentru a obține o compoziție suculentă.

Urmează montarea pelmenilor. Aluatul se întinde într-o foaie foarte subțire, iar cu ajutorul unui pahar sau al unei forme rotunde se decupează cercuri cu diametrul de aproximativ 5 centimetri. În mijlocul fiecărui disc se pune câte o linguriță de umplutură. Discul se împăturește în jumătate, marginile se lipesc bine, formând o semilună, apoi colțurile opuse se unesc între ele.

Pentru fierbere, se pune pe foc o oală mare cu apă și puțină sare. Pelmenii se adaugă în apa clocotită și se lasă la fiert. După ce se ridică la suprafață, se mai fierb încă două minute, apoi se scot cu ajutorul unei spumiere.

O legendă a bucătăriei asiatice

Colțunașii sunt o adevărată emblemă a bucătăriei asiatice. Fără ei, gastronomia chineză, de exemplu, ar fi mult mai săracă. Aproape toate popoarele din Asia Centrală și de Sud-Est au propriile variante de colțunași, preparate în forme și combinații diferite. Totuși, cei chinezești și japonezi au devenit cu adevărat celebri în întreaga lume.

Un exemplu perfect sunt colțunașii chinezești Jiaozi, asemănători cu Gyoza, cei japonezi. Iată cum îi puteți prepara acasă. Pentru unele ingrediente va trebui, cel mai probabil, să faceți o vizită la raionul cu produse asiatice dintr-un supermarket bine aprovizionat.

Pentru aluat aveți nevoie de: 3 căni de făină albă, 1/4 linguriță de sare și apă rece.

Pentru umplutură: 450 de grame de carne tocată de porc, o lingură de sos de soia, o linguriță de sare, o lingură de vin de orez chinezesc, 1/4 linguriță de piper alb, 3 linguri de ulei de susan, o jumătate de ceapă verde tocată fin, varză tocată mărunt, ideal varză Napa, dar merge și varza obișnuită, 1/4 cană de muguri de bambus tocați, o lingură de ghimbir proaspăt tocat și un cățel de usturoi mărunțit.

Primăvara-n bucate și ciorbele strămoșilor care-ți încântă simțurile. Trei mâncăruri tradiționale atât de gustoase încât creează dependență

Iată cum se prepară. Puneți făina și sarea într-un bol, apoi adăugați treptat apă rece și amestecați până când se formează un aluat. Frământați-l pe masă timp de 8-10 minute, până devine neted și elastic. Acoperiți aluatul și lăsați-l să se odihnească aproximativ 30 de minute.

Între timp, pregătiți umplutura. Puneți carnea tocată într-un bol și adăugați sosul de soia, sarea, vinul de orez și piperul alb. Amestecați într-o singură direcție, pentru a obține o textură compactă. Apoi adăugați uleiul de susan, ceapa verde, varza, mugurii de bambus, ghimbirul și usturoiul. Omogenizați bine compoziția.

După ce aluatul și umplutura sunt gata, începeți modelarea colțunașilor. Se pune la fiert o oală cu apă și puțină sare. Când apa clocotește, colțunașii se adaugă în oală și se fierb aproximativ 6-8 minute, până când se ridică la suprafață.

Există și varianta prăjirii lor. Se încinge puțin ulei într-o tigaie, colțunașii se așază unul lângă altul și se prăjesc aproximativ două minute. Se adaugă apoi puțină apă, iar tigaia se acoperă imediat. Colțunașii se gătesc la abur până când apa se evaporă, iar baza devine crocantă.

Indiferent de variantă, Jiaozi se servesc fierbinți, alături de sos de soia, oțet negru, ulei de chili sau ceapă verde tocată, după gust.

Printre cei mai apreciați colțunași din lume se numără și pierogi polonezi cu cartofi sau brânză, momo din bucătăria nepaleză și tibetană, dar și celebrii ravioli italienești.