Video Micii perfecți pentru grătar: rețeta veche de peste 100 de ani propusă de Jamila. Secretul care îi face suculenți și aromați

Micii sunt unul dintre cele mai îndrăgite preparate culinare ale românilor, iar în zilele libere de 1 Mai vor fi la mare căutare. De aceea, Jamila Cuisine propune o rețetă de pastă de mici făcută în casă, veche de peste 100 de ani.

Conform rețetei prezentate de Jamila, unul dintre secretele micilor suculenți îl reprezintă tipul de carne folosit. În plus, un alt ingredient esențial este supa de oase, care contribuie la omogenizarea compoziției.

„Pasta de mici de casă, făcută după o rețetă veche de peste 100 de ani, pentru mici suculenți, aromați și rumeniți perfect pe grătar. Se pregătește cu carne aleasă bine, zeamă de oase și condimente care dau gustul acela cunoscut, de mici făcuți ca odinioară. Când faci pasta acasă, știi exact ce pui în ea, iar diferența se simte din prima. Rețeta de mici de casă este excelentă pentru orice grătar. Se face ușor, este aromată și gustoasă. Obțineți mici suculenți și delicioși”, susține Jamila Cuisine.

Prepararea pastei de mici

Rețeta propusă de aceasta include: 1 kg ceafă de vită, 1 kg fleică de vită, 1 kg pulpă de berbec / oaie, 750 ml supă de oase, 60 g usturoi, 15 g bicarbonat de sodiu, 3 lingurițe cimbru, 1 linguriță rasă chimion, 1 linguriță rasă coriandru, 1/4 linguriță ienibahar, 2 lingurițe boia dulce, 2 lingurițe sare.

„Este nevoie de carne cu grăsime, nu de carne macră”, subliniază Jamila Cuisine, explicând că tocmai grăsimea este cea care oferă textura fragedă și suculentă specifică micilor tradiționali.

Rețeta de pastă de mici de casă e ușoară. În bolul unui mixer sau într-un castron mare puneți carnea tocată și adăugați zeamă de oase amestecând bine. Va trebui să obțineți o pastă legată și lipicioasă. Urmează apoi condimentele.

Jamila insistă asupra rolului bicarbonatului: „Pentru suculență am adăugat bicarbonat de sodiu și vă recomand să-l folosiți pentru că e obligatoriu. Fără bicarbonat nu vor fi niciodată la fel”

Supa de oase ajută la legarea compoziției

Un alt element esențial al rețetei este folosirea supei de oase, care ajută la legarea compoziției și intensificarea gustului. De asemenea, bicarbonatul de sodiu este considerat un ingredient obligatoriu pentru obținerea consistenței caracteristice.

„Carnea cu grăsime păstrează micii suculenți și gustoși. Dacă nu găsiți carne cu grăsime mai multă, cumpărați grăsime separat. Tot de la măcelărie luați și oase de vită din care să faceți zeamă de oase. Acoperiți-le cu apă, puneți sare și fierbeți-le pentru o oră și jumătate în oală sub presiune. Dacă vreți să fie și mai concentrată, puteți s-o fierbeți chiar mai mult, dar verificați nivelul apei”, explică Jamila.

La final, rețeta Jamilei promite un rezultat autentic: „O să fiți uimiți de gust! Sunt suculenți, aromați și foarte gustoși. Faceți și niște frigarui de pui și aveți un grătar perfect pentru toată familia!”

„Eu iubesc micii încă din copilărie. Erau preferații mei și la fiecare grătar îi preferam. La noi în familie tata se ocupa de grătar când eram copii. El cumpăra carnea, el o pregătea, el o frigea pe grătar. Avea o pasiune în a face grătar și doar el se ocupa de asta.(...) Micii erau mereu gustoși, zemoși, aromați și fără prea multă grăsime. Sincer, n-am mai găsit alții la fel de buni. Acum majoritatea pastelor de mici se fac din resturi de carne și au destul de multă grăsime. Nu se folosește carne de calitate”, susține Jamila, pe blogul ei.

Jamila explică de ce preferă varianta de mici preparați în casă. Ea consideră că diferențele dintre micii de odinioară și cei din comerț țin în principal de tipul de carne folosit și de modul în care a evoluat rețeta în timp, uneori în detrimentul gustului autentic.

„Nu mă înțelegeți greșit, găsiți și acum carne de mici bună, însă nu peste tot. Când nu consumi nici carne de porc este și mai greu.”, spune Jamila.

Totodată, ea amintește că rețeta originală, veche de peste 100 de ani, avea o structură diferită față de variantele moderne, fiind bazată exclusiv pe carne de vită, mai ales din zone mai grase ale animalului. În lipsa grăsimii naturale suficiente, se folosea seu de vită sau, în anumite cazuri, seu de oaie, tocmai pentru a menține textura și suculența preparatului.

„Ce este interesant la rețeta de mici, este faptul că la început, atunci când a fost inventată, acum mai bine de 100 de ani, nu a conținut deloc carne de porc. Rețeta era făcută doar din carne de vită, carne mai grasă, din zona gâtului animalului.”, spune aceasta.