Micii și berea, la mare concurență cu festivalul mediteranean de la Brașov. Soarele a umplut lacul Noua

Micii și berea au încercat să concureze în minivacanța de 1 Mai cu mâncarea mediteraneană, dar soarele și căldura de la Brașov au adus atât de multă lume la lacul de la Noua, încât ambele locuri au fost neîncăpătoare.

A fost concurență mare între bucătăriile mediteraneene și obișnuitul grătar de 1 mai, la Brașov. Unul din locurile obișnuite de picnic ale brașovenilor, lacul din cartierul Noua, a fost luat cu asalt de lume, duminică, 30 aprilie a.c..

Parcă niciodată nu a fost atât complicat să găsești în cartier un loc de parcare, iar cele două intrări spre zona de agrement erau cam ca Valea Prahovei în weekend.

Vremea frumoasă și cele trei zile libere i-au îndemnat pe localnici să testeze bucătăria mediteraneană la deja tradiționalul Festival Mediteranean. În număr mare au fost și cei care au vrut să marcheze ziua de 1 mai (chiar dacă mai devreme cu o zi) cu tradiționalii mici și nelipsita bere.

„Nouă ne plac foarte mult fructele de mare și am zis că e un bun prilej să ne amintim de concediile din Grecia. De fapt, ne antrenăm, pentru că la vară tot acolo o să mergem și o să testăm mai mult bucătăria grecească”, a spus un bărbat.

„Ne place mâncarea, e sănătoasă și e bună. Nu puteam scăpa un prilej ca ăsta, chiar dacă e aglomerat și se stă mult la coadă. Noroc că am ajuns într-un moment în care rândul nu era așa de lung și am stat doar 10 minute, pentru că am înțeles că alții au stat mai mult”, a spus o brașoveancă.

Alături, mirosul de grătar te făcea să uiți de preparatele sănătoase din zona mediteraneană și te îmbia la o petrecere tradițională românească.

Toate locurile la mese erau ocupate și aici și la locurile de grătar s-a stat la rând până când au putut toți să pregătească masa.

„E vremea foarte frumoasă, am venit cu familia și ne bucurăm de o zi cu soare. Mâncăm un pic ce am pregătit și după aia o să mergem la o plimbare prin pădure, până la izvorul de apă. Mai dăm un pic jos din ce punem de pe grătar”, a spus un bărbat care pregătea carnea pe grătar.

Dacă micii și ceafa pot fi pregătiți la grătar în fiecare weekend, dorada, caracatița, racii, scoicile, midiile, stridiile, paella sau delicioasele preparate turcești au putut fi găsite doar în acest sfârșit de săptămână la lacul din Noua.