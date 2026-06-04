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Gogoși cu lămâie din doar 4 ingrediente. Desertul rapid care se prepară în 20 de minute și nu conține ouă sau unt

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Pentru cei care își doresc un desert simplu, gustos și gata în doar câteva minute, gogoșile cu lămâie din patru ingrediente reprezintă una dintre cele mai ușoare rețete de preparat acasă. Fără ouă, unt sau ulei în compoziție, reușesc să fie pufoase, aromate și surprinzător de fragede.

Prepararea este simplă și nu necesită tehnici speciale de cofetărie. FOTO: Adobestock
Prepararea este simplă și nu necesită tehnici speciale de cofetărie. FOTO: Adobestock

Rețeta a devenit populară datorită ingredientelor puține și modului rapid de preparare, fiind potrivită atât pentru cuptor, cât și pentru friteuza cu aer cald.

Care este secretul rețetei

Deși lista ingredientelor este foarte scurtă, rezultatul este unul apreciat de iubitorii de deserturi. Ingredientul-cheie este brânza cottage, care, după ce este mixată fin, oferă aluatului o textură aerată și un aport suplimentar de proteine.

Aroma intensă este dată de combinația dintre sucul și coaja rasă de lămâie, care transformă aceste gogoși într-un desert proaspăt și parfumat, notează Click!.

Ingrediente necesare

Pentru prepararea gogoșilor sunt necesare doar patru ingrediente de bază:

- făină cu agent de creștere;

- brânză cottage;

- lămâie (zeamă și coajă rasă);

- zahăr pudră.

Dacă nu aveți făină cu agent de creștere, aceasta poate fi înlocuită cu făină obișnuită, praf de copt și un praf de sare.

Cum se prepară

Prepararea este simplă și nu necesită tehnici speciale de cofetărie.

Brânza cottage se mixează până devine fină, apoi se amestecă împreună cu făina, zahărul, sucul și coaja de lămâie. Se obține astfel un aluat omogen, iar dacă acesta este prea lipicios, se poate adăuga o cantitate mică de făină.

Din compoziție se formează biluțe de aproximativ o lingură sau o lingură și jumătate, care sunt apoi așezate în tava de cuptor sau în coșul friteuzei cu aer cald.

Timp de gătire

La friteuza cu aer cald: aproximativ 10 minute; obții un exterior ușor crocant și interior pufos.

La cuptor: aproximativ 18-20 de minute; obții textură asemănătoare produselor de patiserie coapte.

Varianta prăjită

Pentru cei care preferă gogoșile clasice, aluatul poate fi prăjit în ulei, obținându-se o textură mai apropiată de cea tradițională.

Cum sunt după coacere

Imediat după preparare, gogoșile sunt moi, pufoase și ușor aerate. Pe măsură ce se răcesc, textura devine mai densă, asemănătoare unei pâini dulci.

Din acest motiv, sunt recomandate a fi consumate cât sunt încă calde.

Sfaturi pentru un rezultat perfect

Pentru ca desertul să iasă cât mai pufos, specialiștii recomandă:

- mixarea foarte fină a brânzei cottage;

- evitarea adăugării unei cantități prea mari de făină;

- consumarea gogoșilor în ziua preparării.

Cu doar câteva ingrediente și un timp minim de preparare, aceste gogoși cu lămâie reprezintă o alternativă simplă și mai ușoară la rețetele clasice, fiind ideale pentru micul dejun, gustările de după-amiază sau deserturile rapide de weekend.

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