INTERVIU Diana Nicolaie, designer de interior: Cum alegi arta potrivită pentru casa ta. „Arta clasică necesită...”

Românii iubesc din ce în ce mai mult arta și caută să o aducă și în casele lor. Sculpturi, elemente structurale aplicate pe pereți, dar mai ales picturi, acesta sunt formele de artă preferate de iubitorii de frumos care vor să-și creeze acasă o oază de inspirație. Contează inclusiv faptul că arta reprezintă o investiție sigură: aduce bucurie, dar poate fi lăsată și moștenire generațiilor viitoare.

Diana Nicolaie, artist și designer interior, a povestit, pentru Adevărul, cum alegem arta, potrivită pentru acasă. Emoția pe care ne-o trezește, viziunea unică a artistului, dar și dimensiunea operelor sunt factori importanți de care trebuie să ținem cont în alegerea noastră.

Interviu Diana Nicolaie

Adevărul: Diana, ești designer de interior, și artist. Ne poți spune în ce măsură românii care apelează la un designer pentru a-și amenaja casa visurilor sunt interesați și de artă? De integrarea artei în proiectele lor de design.

D.N.: Am observat o deschidere din ce în ce mai mare către artă, în ultimii ani. Probabil popularizarea din ce în ce mai consistentă a artei și culturii în rândul publicului general, organizarea a tot mai multe evenimente de profil, toate aceste lucruri au contribuit la creșterea apetitului pentru artă. Chiar dacă nu sunt fini cunoscători de artă, oamenii sunt curioși și încep să puna întrebari: ce fel de opere s-ar potrivi în casele lor, cum ar trebui să arate, cum să aleagă lucrări cu care să rezoneze emoțional. Pentru că pe lângă obiecte de design, ar vrea să aibă și elemente de artă în interiorul casei lor, pentru unicitate și emoție. Un argument în plus este și că arta reprezintă o investiție sigură.

Sigur că și pandemia ne-a schimbat major percepția asupra casei, care a devenit un sanctuar, un spațiu în care ne-am petrecut mai mult timp. Ne-am reîndrăgostit de casele noastre și ne-am dorit să le transformăm în oaze de inspirație. În topul preferințelor, din punct de vedere al formelor de artă, sunt tablourile/picturile, urmate de sculpturi și de elemente structurale aplicate pe pereți, lucrări care spun povești, care surprind și inspiră. O casă fără artă este un spațiu sec, oricât de frumoasă și luxoasă ar fi.

Adevărul: Artă clasică sau mai degrabă arta contemporană?

D.N.: Arta clasică îi atrage mai mult pe cunoscători și necesită un decor potrivit. Publicul tinde către arta contemporană, care este mult mai ușor înțeles si de integrat într-un spațiu modern, atât din punct de vedere cromatic, cât și conceptual. Este arta timpurilor noastre, inspirată din realitățile curente, cu o estetică actuală. În plus, este mai accesibilă și din punct de vedere financiar. Publicul este la fel de interesat și de mesajul pe care îl transmite respectiva lucrare de artă, dar și de formă, culori - aspecte vizuale pe care le recunosc.

Adevărul: Ce îi sfătuiești pe cei cărora le-ar plăcea să integreze arta în casa lor, dar nu știu ce să aleagă? Cum să descopere cu ce rezonează?

D.N.: În primul rând, arta este creată cu scopul de a transmite anumite mesaje și pentru a impresiona prin gândirea și viziunea artistului. Arta vorbește despre artist fără să rostească un cuvânt. La fel cum arta pe care alegem să o expunem în casele noastre vorbește despre personalitatea noastră.

Indiferent de tipul mesajului și de reacția pe care o stârnește în privitor, acesta este elementul care ajută la diferențierea lucrărilor și a artiștilor. Trăirea poate fi atat de natură pozitivă, cât și negativă, dar acest lucru ajută la reținerea lucrării și a artistului în aceeași măsură. Sfatul meu este să alegeți artă memorabilă, artă care vă trezește emoții, arta pe care ați vrea să o vedeți zi de zi în casă, într-o anumită perioadă a vieții. Da, și acest aspect este important: ne putem schimba preferințele în funcție de experiențele prin care trecem.

Achiziționați arta cu care simțiți o conexiune puternică. Pentru a descoperi ce ne trezește emoție este nevoie să consumăm artă: să vizităm cât mai multe muzee, galerii de artă, expoziții, să urmărim artiștii care ne plac (nu, nu trebuie să fie nepărat Picasso sau Monet) și, nu în ultimul rând, să apelăm la un consultant în artă. Pe care adeseori îl găsim în marile case de licitații de artă.

Adevărul: Pictură, sculptură, instalații, ce tip de artă este mai potrivit în scop decorativ?

D.N.: Contează extrem de mult decorul în care este integrată lucrarea de artă dorită. Ca într-o expoziție dintr-o galerie de artă, scenografia este foarte importantă pentru a potența efectul lucrărilor. Este parte din expoziție în sine. Stilul casei, tipul de amenajare, toate acestea trebuie să fie în armonie cu opera pe care o alegem și împreună trebuie sa creeze un proiect unitar.

Adevărul: În ce situații sunt potrivite pânzele de mari dimensiuni? Cum putem integra picturile de mici dimensiuni în casă?

D.N.: Când avem spații ample, generoase, pereți mari liberi, recomandarea mea este să alegem lucrări de artă de mari dimensiuni. Pe un perete enorm, o lucrare de foarte mici dimensiuni este, de cele mai multe ori, nepotrivită. Pe de altă parte, arta de foarte mari dimensiuni are nevoie de aer, altfel poate acapara spațiul. Picturile, lucrările mici pot fi integrate mult mai ușor în orice spațiu pe care dorim să-l punem în valoare. De cele mai multe ori, sunt integrate în decor în combinații de câte 3 sau mai multe lucrări.

Adevărul: Ce fel de artă este potrivită pentru dormitor și cel fel de artă este potrivită pentru living room/camera de zi?

D.N.: Pentru dormitor, trebuie luat în calcul că este o zonă în care trebuie să ne relaxăm și să dormim. De aceea, lucrările alese pentru această zonă trebuie sa fie ușoare, cu mesaje pozitive, cu o paletă cromatică mai degrabă caldă. Trebuie evitate contrastele puternice, culorile tari, elementele încărcate care pot obosi ochii privitorului. Pentru dormitor este bine să facem alegeri foarte personale. Peisajele, dar și arta abastractă soft sunt ideale pentru dormitor. Pe de altă parte, combinațiile de alb și negru sunt foarte versatile și își găsesc adeseori locul alături de orice scheme de culoare. Arta pentru acasă poate să aibă atât funcționalitate, cât și valoare estetică.

Pentru living room sugerez un mix de dimensiuni, de culori, de medii - picturii, sculpturi, fotografii. Zona de deasupra canapelei este ideală pentru plasarea unei lucrări de mari dimensiuni sau mai multor lucrări mici.

Adevărul: Ce fel de artă ai tu în casă?

D.N.: Casa mea este împărțită pe zone și abordări diferite. Am tablouri în culori electrice/ neon, vibrante, care mă reprezintă în totalitate. Îmi plac culorile și contrastele tari. Acestea sunt poziționate într-o zonă de trecere a casei care se bucură de lumină naturală. Poziția acestora nu este întâmplătoare, am dorit o zonă însorită care să amplifice cromatica puternică a acestor tablouri și, în același timp fiind vorba de o zonă de hol, timpul de interacțiune a privitorului cu acele lucrări este mult redus față de o zonă de zi sau de dormit.

În dormitor, am tablouri clasice, pentru că acolo îmi permit să stau timp îndelungat să le privesc, să le admir și să le înțeleg. Este foarte interesant, parcă de fiecare dată văd altceva și înteleg mai mult, este o interacțiune foarte specială cu lucrările. În living nu am simțit nevoia de tablouri, dar simt nevoia unei sculpturi pe care încă nu am gasit-o și nici nu am creat-o. Sunt încă în căutarea ei :).

Zona de dining/terasă este spațiul în care mi-am permis să-mi exprim cel mai mult creativitatea. Este o zonă cu un aer teatral, care îmbină mai multe elemente de pictură, artă grafică și elemente de volum. Este zona în care îmi petrec cel mai mult timp și în care stau permanent și mă gandesc ce ar mai lipsi. Este o zona care, chiar dacă este încărcată, încă îmi mai cere ceva, acel ceva care mă împlinește pe deplin.

Adevărul: Cât de potrivită este arta pe care o creezi tu pentru decorul unei case?

D.N.: Arta mea poate fi integrată în orice spațiu interior atât timp cât este adaptată la dimensiunea potrivită pentru acel spațiu. Pictura mea este ușor de înțeles, nu are mesaje ascunse. Oamenilor le plac lucrările pe care le înțeleg și cu care pot rezona. Arta mea vorbește de la sine despre pasiunea mea pentru lumină, despre pasiunea pentru design, pentru volumetrii, texturi, despre 3D-ul din viața noastră. Îmi place să îmblânzesc aceste materiale.

Adevărul: Ce planuri ai, pregătești o expoziție nouă?

D.N.: Momentan, mă concentrez pe expoziția „LIGHT”, pe care urmează să o duc și la New York. Încă nu am o dată exactă, dar probabil va fi undeva în toamnă, în funcție de disponibilitatea spațiului unde urmează să expun.

Cât despre următoarea mea expoziție, vă pot spune că va fi complet diferită de prima, dar va respecta aceleași criterii - pictură, sculptură și lumina. Vizualizez această nouă expoziție și lucrările care o vor compune încă de dinainte să gândesc prima expoziție. Mi-am imaginat-o până la cel mai mic detaliu și abia aștept să mă dedic creației acestor lucrări. Va fi o expoziție foarte creativă, abia aștept să văd reacția publicul.

Pictura și sculptura își dau întâlnire cu lumina

Diana Nicolaie este designer de interior & produs și artist. În luna mai 2023, a avut prima sa expoziție personală, „LIGHT. An airy view point of density”, curatoriată de Ioana Ciocan (CEO Art Safari și Comisarul României la Bienala de la Veneția), la ARCUB, în București. Primul show semnat de Diana Nicolaie a prezentat o selecție de 8 lucrări care înfățișează cele mai importante simboluri ale luminii, laitmotivul creației artistei. Operele, în tonuri de alb, combină pictura, elementele structurale și lumina, totul completat de o experiență olfactivă specială.

Diana Nicolae este inspirată de natura sculpturală și arhitecturală a obiectelor de design cu care intră în dialog, de materiale naturale raw și compoziții contemporane. Lucrările ei îmbină designul cu arta, îmblânzesc materiale și texturi, scot în evidență legături între formă și emoție și au o capacitate interesantă de a declanșa emoții privitorilor. Artista folosește jocul de lumini și umbre ca pe o invitație deschisă către privitor spre universul ei. Lumina creează percepția profunzimii și este un element-cheie în modelarea compoziției și a poveștii, conducând atenția privitorului către punctul principal pe care artista vrea să îl evidențieze.