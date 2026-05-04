Adevărul despre utilizarea uleiul de gătit uzat drept combustibil pentru mașină. Explicațiile date de un expert

Un specialist din Iași explică dacă uleiul de gătit uzat poate fi o alternativă reală la motorină și ce efecte are asupra motorului, în contextul căutării unor combustibili mai puțin poluanți.

Conferențiarul Radu Drosescu, de la Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere al Facultății de Mecanică din cadrul Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, explică faptul că uleiul de gătit uzat nu poate înlocui direct motorina, potrivit Ziarul de Iași.

Acesta arată că tranziția către alți combustibili nu se va produce brusc, însă soluțiile există deja: pentru autoturisme, electricitatea devine principala opțiune, în timp ce pentru transportul greu cele mai practice alternative sunt biocombustibilii, în special motorina regenerabilă (HVO - Ulei Vegetal Hidrotratat) și biometanul, care pot fi utilizate inclusiv în motoarele actuale.

Uleiul de gătit uzat și electricitatea sunt alternative la combustibilii clasici și pot reduce semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră, chiar și cu până la 90%. Din această categorie fac parte biocombustibilii (etanol, biodiesel), motorina regenerabilă HVO, biogazul, dar și soluții de perspectivă, precum combustibilii sintetici și hidrogenul verde.

Specialiștii analizează mai multe alternative la combustibilii clasici, precum DME, biogazul, biometanul, GPL-ul și biocombustibilii (HVO, biodiesel), fiecare având avantaje și limitări. Unele necesită modificări tehnice, în timp ce altele pot fi utilizate direct și reduc emisiile.

Profesorul subliniază că nu există o soluție unică pentru înlocuirea benzinei și motorinei, ci mai multe opțiuni adaptate tipului de transport, cele mai accesibile fiind în prezent combustibilii compatibili cu motoarele existente și energia electrică.

„În următorii ani, electricitatea (pentru transportul ușor) și biocombustibilii avansați (HVO, biometan) pentru sectoarele greu de electrificat (camioane, nave) sunt cele mai realiste alternative pentru Europa”, a explicat Drosescu.

Acesta adaugă că avantajul principal al unor combustibili noi este faptul că pot înlocui direct motorina, fără investiții suplimentare în modificarea vehiculelor.

„DME poate fi utilizat ca și combustibil de generație următoare în motoarele diesel existente, însă necesită modificări importante ale sistemului de alimentare și nu dispune de o infrastructură dezvoltată”, a mai spus acesta.

Radu Drosescu arată că hidrogenul este considerat combustibilul viitorului, însă costurile ridicate și lipsa infrastructurii îl fac dificil de utilizat pe termen scurt.

În prezent, soluțiile mai accesibile sunt amestecurile cu combustibili clasici, precum E10, B7 sau HVO, pentru care motoarele moderne sunt deja adaptate și care reduc consumul de benzină și motorină.

„Utilizarea necorespunzătoare sau pe termen lung, în special la motoare mai vechi (înainte de 2000), poate duce la probleme precum coroziunea, degradarea garniturilor din cauciuc, înfundarea filtrelor, depuneri sau o ungere necorespunzătoare”, avertizează conferențiarul.

În plus, acesta precizează că efectele combustibililor 100% regenerabili nu sunt încă pe deplin clarificate. HVO poate fi utilizat fără probleme în majoritatea motoarelor moderne, însă biodieselul poate afecta componentele din cauciuc și poate duce la înfundarea filtrelor, motiv pentru care este permis, de regulă, doar în amestec cu motorina.