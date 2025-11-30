search
Duminică, 30 Noiembrie 2025
Nouă persoane, majoritatea copii, au murit în urma atacurilor lupilor. Regiunea va fi monitorizată cu drone

Publicat:

Lupii care terorizează o regiune a Indiei vor fi monitorizați cu ajutorul dronelor. Animalele au omorât nouă oameni, majoritatea copii, în ultimele săptămâni. Specialiștii au observat o modificare în comportamentul animalelor care sunt foarte activi ziua.

Lupi atacând în haită FOTO: Adevărul (arhivă)
Lupi atacând în haită FOTO: Adevărul (arhivă)

Dronele vor urmări lupii care ucid copii în jurul localității Bahraich din India. Pădurarii vor folosi aparatele de zbor pentru a monitoriza, depista și vâna lupi mâncători de oameni în India, după ce nouă persoane, majoritatea copii, au fost atacate și omorâte în ultimele săptămâni, au declarat duminică oficialii, potrivit Mediafax.

Decizia a fost luată ca urmare a atacurilor, dar și a avertismentelor venite de la specialiști. Aceștia au observat o schimbare în comportamentul lupilor, care au devenit neobișnuit de activi în timpul zilei.

Pe lângă drone, în zonă au fost montate capcane foto și adăposturi pentru lunetiști.

Ce de a noua victimă este o fată de 10 luni care a fost răpită de un lup în timp ce dormea lângă mama ei. Incidentul s-a produs sâmbătă, în orașul Bahraich, în statul indian Uttar Pradesh, Ulterior, copilul a fost găsit mort pe un câmp.

Cu o zi înainte, un băiat de cinci ani a fost răpit din fața casei. Și el a fost găsit abandonat pe câmp și nu a mai putut fi salvat de medici.

Atacurile au început în urmă cu trei luni

Atacuri asemănătoare au avut loc și anul trecut în aceeași regiune. Atunci, o haită de lupi a ucis cel puțin nouă persoane și a rănit mai multe. Experții spun că lupii atacă oamenii doar ca ultimă soluție, atunci când sunt înfometați, Ei preferă o pradă mai puțin periculoasă, cum ar fi antilopele mici.

Majoritatea celor aproximativ 3.000 de lupi din India trăiesc în afara ariilor protejate, adesea aproape de zonele populate de oameni.

