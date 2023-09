TEST DRIVE Renault Trafic E-Tech Electric, piesă de bază din noul peisaj auto urban FOTO

Nu știu dacă electricul este 100% soluția, dar am mai spus-o și o susțin, este parte esențială a ceea ce vrem de la ziua de mâine. Și pentru că am libertatea de a-mi imagina lucruri, pentru mine, electrificarea ar fi trebuit să înceapă cu vehiculele comerciale ușoare, așa cum este cazul lui Renault Trafic E-Tech Electric.

→ Imaginea 1/22: Foto: Renault

Renault este printre primii producători care se pot lăuda cu o gamă completă de LCV-uri electrice sau, în limbajul constructorului francez, E-Tech 100% Electric. Avem Renault Kangoo E-Tech Electric, model pe care l-am testat anul trecut și despre care deja am vorbit în aceste pagini. La Bordeaux ne-am întâlnit acum cu versiunea cu ampatament mărit, adică un Kangoo electric care în versiunea L2 are o sarcină utilă de 800 kg. În apărarea lui, dacă mai este cazul, aș putea să vă spun că de la debutul din 1997, Kangoo s-a vândut în peste 4,4 milioane de unități, dintre care, acum, pe ultima sută de metri, se pot contabiliza și 100.000 de versiuni electrice.

Segmentul van-urilor mici, electrice, acolo unde se poziționează Kangoo, acoperă 35% din piața de vehicule comerciale ușoare. Segmentul LCV-urilor medii electrice are o cotă de piață de 47%, comparativ cu 2021 cerea a crescut cu 56%, iar aici regăsim noul model Renault Trafic E-Tech Electric. Și dacă tot ne-am întâlnit cu el și l-am condus prin capitala vinului francez, Bordeaux, să detaliem puțin.

Două variante de dimensiuni

Din punct de vedere tehnic, Renault Trafic E-Tech Electric este echipat cu un motor electric de 90 kW/ 120 CP și 245 Nm, același propulsor pe care-l regăsim și pe Kangoo E-Tech. Bateria are o capacitate de 52 kWh și este aceeași pe care o regăsim pe ultima declinare Renault Zoe sau Renault Master. În ciclu de testare WLTP, modelul a primit o certificare pentru o autonomie de 297 km. Până să ajung la capitolul consum și autonomie cu 300 kg ancorate în zona cargo, să mai detaliez puțin acest nou model.

Trafic E-Tech este oferit în două variante de lungime (5,08 m și 5,48 m) și două de înălțime (1,96 m și 2,49 m). Un volum de încărcare (în modul furgonetă) cuprins între 5,8 m3 și 8,9 m3, o lungime de încărcare de până la 4,15 m (la versiunea L2 extinsă cu trapa de „încărcare lungă” amplasată în compartimentul despărțitor), o capacitate de remorcare de 920 kg și o sarcină utilă de 1,1 tone. Modelul este disponibil și în versiunea cabină auto-șasiu, ceea ce permite modularitate extremă și personalizare cu posibilități aproape infinite.

Noul Trafic Van E-Tech electric are o gamă formată din trei tipuri de încărcătoare:

Un încărcător AC monofazat de 7 kW care funcționează cu toate tipurile de prize de acasă

Un încărcător rapid AC de 22 kW pentru stațiile publice, care oferă o autonomie de 50 km (WLTP) în mai puțin de 25 de minute

Un încărcător rapid DC de 50 kW, care va fi disponibil anul viitor.

De reținut faptul că AC de 22 kW este dotare standard, iar dacă doriți DC de 50 kW – trebuie să renunțați la 22 kW, pe ambele nu le puteți avea.

La pachet cu tehnologia

Pentru că un vehicul electric este pus în valoare și de conectivitatea pe care o oferă, Renault Trafic E-Tech se laudă că prin intermediul aplicației pentru smartphone, MyRenault, sau a sistemului multimedia Renault Easy Link (standard pe toate nivelurile de echipare), noul Trafic Van E-Tech eEectric are servicii specifice conectate, precum: programarea încărcării bateriei și monitorizarea stării de încărcare a bateriei de la distanță, programarea precondiționării termice a habitaclului, căutarea punctelor de încărcare de-a lungul traseului sau calcularea destinațiilor accesibile cu autonomia rămasă a bateriei.

Bateriile sunt garantate 8 ani sau 160.000 km. În acest interval, acestea sunt înlocuite gratuit în cazul în care capacitatea acestora scade la un nivel mai mic de 70% din valoarea lor nominală (SoH: Stare de sănătate).

Un consum mai bun decât cel comunicat

Evident, marea curiozitate era legată de consum și autonomie. Cum am menționat mai sus, în zona cargo aveam ancorată o cutie cu o masă de 300 kg. Cam ceea ce ar avea de îndurat un astfel de model dacă ar fi utilizat, să zicem, în regim de curierat printr-un oraș.

Renault comunică un consum mediu de 22 kW, iar pe parcursul buclei de test care s-a apropiat de 100 km, consumul mediu a oscilat între 16,4 și 17 kW. O valoare mult mai bună decât ce comunică Renault. Ce-i drept, aș putea da vina și pe condițiile meteo, oarecum ideale, cu o temperatură în jurul a 20-22 de grade la momentul testului. Traseul a inclus de la zone urbane cu limite de 30 km/h până la extraurban unde aveam voie 80 km/h și o secțiune de drum expres cu 110 km/h.

Așadar, la capitolul consum, mașina a reușit să surprindă plăcut. Recunosc, am rulat preponderent în modul ECO, dar nu din dorința de a obține un consum mai bun, ci pentru că am găsit o dozare mai agreabilă a accelerației. În modul normal devine obositoare dozarea fină a accelerației. În ambele moduri de rulare, reprizele sunt impresionate, și îi vor surprinde pe restul participanților la trafic, care vor bănui că sunt în proximitatea unui model lent. După o minimă perioadă de acomodare cu intensitatea frânării regenerative, adică după aproximativ 4-5 km rulați, nu am mai atins pedala de frână. Va fi disponibilă și o versiune „long range“ care va avea viteza maximă limitată la 90 km/h, și care va oferi o autonomie de până la 322 de kilometri.

Liniște și confort

Partea agreabilă este că Trafic E-Tech Electric se conduce extrem de ușor și lejer. Este evident extrem de silențios, nu mai ai de îndurat vibrații specifice modelelor cu motorizări termice. În cazul rulării pe drumuri ușor mai denivelate, cum am întâlnit prin jurul orașului Bordeaux, suspensia ușor mai tare, setare generată de plusul de kilograme al versiunii electrice, joacă în favoarea condusului preventiv. Spre exemplu, la 80 km/h ambianța era destul de agitată la interior, dar reducând viteza spre 70 km/h, suspensia reușea să filtreze în zona de confort denivelările. Plusul de confort la volan vine și din faptul că avem aceeași planșă de bord, ergonomic, totul este la fel. În cabină găsim spații de depozitare cumulate de 88 de litri.

Comenzile pentru versiunile L2 (Van H1 & H2, cabină etaj și cabină dublă) vor fi deschise în octombrie și primele livrări vor avea loc în noiembrie, în timp ce comenzile pentru versiunile L1 (Van H1 și cabină dublă) vor fi deschise în noiembrie, cu primele livrări în decembrie.

Fișă tehnică Renault Trafic Van E-Tech electric

Motor – electric, 90 kW/120 CP, 245 Nm

Transmisie – cutie automată, tracțiune față

Performanțe – 110 km/h v. max., 0-100 km/h în 13,6 secunde

Volum de încărcare – de la 5,8 până la 8,9 mc

Baterie – 52 kWh

Dimensiuni – L/l/h (mm) 5.480/1.956/1.967, ampatament – nc

Consum mediu declarat – 22 kWh